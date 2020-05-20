Коронавирус
Газета.RuТри представителя «Уотфорда» заразились коронавирусом
Три представителя английского "Уотфорда" сдали тесты на коронавирус, которые показали положительный результат, сообщает The Athletic.
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Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
РИА Новости вчера в 09:20
Политика
Прокуратура Украины возбудила дело против Порошенко о госизмене
Генеральная прокуратура Украины начала расследование по делу о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщает «Украинская правда».
Полит.ру 00:13
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Происшествия
Беременную жительницу Саратовской области затравили из-за коронавируса
Регион 64 вчера в 15:22
Общество
Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм
«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
Общество
Мясников пофилософствовал о коронавирусе фразой «Кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников пофилософствовал о коронавирусе в эфире программы «Спасибо, доктор!», опубликованной на YouTube-канале «Соловьев LIVE».
Lenta.ru вчера в 18:36
Общество
Кипр начнет принимать туристов с 15 июня
Многие туристы в апреле интересовались поездками в Таиланд (8% всех поисков c помощью сервиса Level.Travel в апреле), на Кипр (4%) и в Арабские Эмираты (4%).
SIA.ru 01:09
Армия и оружие
США запретили Ирану приближаться к своим кораблям в Персидском заливе
Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в пресс-службе Пятого флота ВМС США сообщили, что военные катера Ирана проводили «опасные маневры» около некоторых американских военных кораблей в Персидском заливе, после чего президент США Дональд Трамп дал указание уничтожать любые иранские катера, которые создают морские помехи американским судам.
REGNUM вчера в 20:33
Происшествия
КРЭТ заявил о кампании дискредитации после пожаров в больницах
Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех") заявляет, что после пожаров в больницах Москвы и Петербурга стал целью "массированной информационной кампании" с целью дискредитации.
РИА Новости 02:09
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Здоровье
Назван редкий «первый и последний» симптом коронавируса
Инсульт может стать для молодых пациентов с COVID-19 «первым и последним» симптомом инфекции, так как при коронавирусе происходит гиперкоагуляция — повышается свертываемость крови, рассказала в интервью «Ленте.ру» профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), директор Центра по изучению хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU Анча Баранова.
Lenta.ru 17 мая в 20:31
Армия и оружие
Индия и Китай усилили военный контингент в Ладакхе
REGNUM вчера в 06:10
Здоровье
Эльза Сыртланова уволена с поста главврача РКБ имени Куватова
На место главврача РКБ, сообщает издание, прочат Шамиля Булатова, который сейчас работает в должности главного врача клиники БГМУ.
Эхо Москвы в Уфе вчера в 00:56
Здоровье
Сенаторы не пустят антипрививочников в школу
В апреле Минздрав рекомендовал регионам приостановить плановую вакцинацию детей и взрослых в связи с распространением коронавируса, за исключением прививок, которые делаются новорожденным в роддомах в первые дни жизни.
Коммерсантъ вчера в 14:54
Здоровье
В Ростовской области частично возобновили проведение плановых операций
В Ростовской области возобновилась плановая госпитализация пациентов и частично начали проводить плановые операции, но пока не по всем направлениям, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.
Donnews.ru вчера в 10:23
Общество
В Петербурге запретили прощание с умершими
Власти Санкт-Петербурга с 12 мая запретили проводить ритуальные церемонии прощания со всеми умершими, вне зависимости от диагноза смерти.
Газета.Ru вчера в 09:09
Политика
Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском вчера в 10:12
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит 10 новых и 7 обновленных моделей до 2026 года
По словам руководителя программы Lada B/C Алексея Лихачёва, в планах российского производителя «АвтоВАЗ» на ближайшие 6 лет числится запуск 10 новых моделей и обновление 7 существующих.
Car.ru 01:29
Происшествия
Шестой пациент умер от коронавируса в Алтайском крае
Смерть горожанина стала шестой в Алтайском крае среди пациентов с подтвержденным COVID-19.Всего в регионе 1054 человека с установленным коронавирусом, включая 132 детей, выздоровели 546 человек.
Kursk.com 01:59
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ вчера в 07:52
Здоровье
В Самарской области зафиксировали рост заболеваемости пневмонией
Самара, 20 мая 2020, 08:36 — REGNUM Число граждан, заболевших внебольничной пневмонией, увеличилось в Самарской области в сравнении показателями прошлых лет.
REGNUM 01:36
Технологии
Россия развёртывает новую спутниковую систему связи
«Уже развёрнуты работы по созданию перспективной системы «Гонец» нового поколения, в которой количество спутников будет гораздо больше, и, соответственно, будет требоваться выведение всей группировки на орбиту с её последующим плановым пополнением», — приводятся его слова на сайте «Роскосмоса».
RT на русском вчера в 07:17
Общество
Минпросвещения рекомендовало начать сезон детских лагерей с 1 июля
Минпросвещения на заседании комитета СФ по социальной политике рекомендовало регионам начать сезон детских оздоровительных лагерей с 1 июля, исходя из эпидемиологической обстановки и с учетом правил санбезопасности.
BFM.ru вчера в 09:10
Футбол
Дэнни Роуз: к игрокам АПЛ относятся так, будто мы лабораторные крысы
Защитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Дэнни Роуз, выступающий за «Ньюкасл Юнайтед» на правах аренды, высказался о возможном возобновлении сезона в английской Премьер-лиге, приостановленном из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат вчера в 16:44
Футбол
УЕФА: пандемия не повлияет на запуск третьего европейского турнира
Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что ситуация с коронавирусом не повлияет на запуск третьего европейского клубного футбольного турнира.
РИА Новости 00:58
Общество
В Сбербанке рассказали о подделке мошенниками сайтов госуслуг
За время пандемии коронавируса Сбербанк выявил более 70 ложных сайтов госуслуг и около 200 интернет-ресурсов по продаже поддельных пропусков.
RT на русском 01:46
Общество
Собянин оценил возможность открытия парикмахерских в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» ответил на вопрос о возможности открытия парикмахерских и салонов красоты в столице.
RT на русском вчера в 18:02
Здоровье
Карантин на Украине планируют продлить до 22 июня
Карантин на Украине планируется продлить до 22 июня, но не исключена его досрочная отмена.
ТАСС вчера в 04:09
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42