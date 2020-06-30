Три прототипа вакцины от коронавирусной инфекции успешно прошли испытания, заявил гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов.

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Три прототипа российской вакцины от коронавируса успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ и показали эффективность. Об этом заявил директор центра «Вектор» Ринат Максютов, передает РИА Новости.

Три прототипа российской вакцины от COVID-19 оказались эффективны

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