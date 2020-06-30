Коронавирус
Lenta.ruТри прототипа российской вакцины от COVID-19 оказались эффективны
Три прототипа российской вакцины от коронавируса успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ и показали эффективность. Об этом заявил директор центра «Вектор» Ринат Максютов, передает РИА Новости.
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Три прототипа вакцины от коронавирусной инфекции успешно прошли испытания, заявил гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов.РИА Новости00:01
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Три российских прототипа вакцины от коронавируса показали эффективность
Общественная служба новостей00:24
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Общество
ВОЗ начнет расследование причин происхождения коронавируса в Китае
На следующей неделе Всемирная организация здравоохранения направит в Китай команду для расследования причин происхождения коронавирусной инфекции нового типа.
Комсомольская правда вчера в 15:03
Космос
Это не звездная пыль. На поверхности Бетельгейзе увидели пятна
29.06.2020 Астрономы обнаружили гигантские пятна на поверхности Бетельгейзе.
Портал Поиск вчера в 07:34
Политика
Что россияне думают о поправках к Конституции
С 25 июня по 1 июля 2020 года в России проходит голосование по поправкам к Конституции.
Forbes вчера в 02:30
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
Политика
В Раде заявили, что Зеленский может стать последним лидером Украины
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предупредил, что Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой, а действующий глава государства Владимир Зеленский может стать последним президентом страны.
RT на русском вчера в 22:53
Шоу-бизнес
Шнуров написал стих о нападении на Собчак в монастыре
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на нападение на журналистку Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, в котором находится скандально известный схиигумен Сергий (Николай Романов).
URA.Ru 28 июня в 09:10
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк пострадала в московском салоне красоты
Как выяснилось, дочь актрисы решилась сменить прическу и обратилась к специалистам в дорогой салон.
Версия.Инфо вчера в 02:36
Политика
Глава Косова отказался уйти в отставку после обвинений в 100 убийствах
Глава непризнанного Косова Хашим Тачи отказался подать в отставку после предъявления ему обвинений в военных преступлениях и убийстве 100 человек.
РЕН ТВ вчера в 15:02
Политика
США ужесточили ограничения для экспорта в Россию
Соединенные Штаты вновь ужесточили экспортные ограничения в отношении поставок товаров в Россию.
Известия вчера в 19:26
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Известия вчера в 15:44
Здоровье
В Казахстане предлагают ввести карантин на месяц из-за COVID-19
Необходимо ввести карантин на четыре недели в Казахстане, чтобы сдержать темпы распространения коронавируса в республике, заявил министр здравоохранения страны Алексей Цой.
РИА Новости 00:21
Наука
Названа опасность редактирования гена эмбрионов человека
Из-за использования инструмента редактирования генов CRISPR-Cas9 в целях гипотетических модификаций человеческих эмбрионов, наглядно показал, как нежелательные изменения вносятся в геном прямо в целевом сайте или же рядом с ним.
Live24 вчера в 04:42
Общество
Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений
У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне.
РБК вчера в 23:00
Происшествия
Два человека погибли и семеро пострадали в ДТП в Хабаровском крае
В ДТП, по предварительным данным. погибли два человека и семеро пострадали, сообщили в понедельник, 29 июня, в экстренных службах региона.
Известия вчера в 10:54
Общество
Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»
Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
Инфорос вчера в 07:21
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv вчера в 01:11
Происшествия
При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек
На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
Газета.Ru вчера в 09:40
Авто
Xiaomi занята разработкой автомобиля
В Сети появилась информация о том, что китайский бренд Xiaomi занялся разработкой автомобиля.
Letnews.ru вчера в 03:24
Происшествия
Таможенный склад загорелся в Санкт-Петербурге
Таможенный склад горит в Санкт-Петербурге, огнем охвачено 2300 кв. метров, пожарные готовятся использовать в тушении авиацию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.
Интерфакс 00:15
Шоу-бизнес
Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой
Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец вчера в 02:39
Политика
Трамп: разведка США опровергла информацию о сговоре России и талибов
Президент США Дональд Трамп сообщил, что разведка страны признала недостоверной информацию о приписываемом России предложении вознаграждения представителям террористической организации «Талибан» (запрещена в РФ) за нападение на американских военных.
Московский Комсомолец 28 июня в 22:55
Авто
Эксперты назвали автомобили с худшими двигателями
Эксперты в области авто назвали модели с худшими двигателями, основываясь на случаях прогорания прокладок головки блока цилиндров у автомобилей с пробегом.
АБН вчера в 19:58
Общество
Журналисты требуют независимого расследования катастрофы в Норильске
Сотрудники редакций СМИ из разных регионов страны, входящие в объединение Синдикат-100 требуют, чтобы СКР обратил внимание на ситуацию, складывающуюся вокруг расследования экологической катастрофы на Таймыре.
Znak.com вчера в 02:09
Общество
Американская компания назвала стоимость препарата против COVID-19
Американская биофармацевтическая компания Gilead установила в развитых странах цену на лекарство ремдесивир, которое испытывают как возможное лечение от COVID-19, в размере 390 долларов за ампулу, сообщается на сайте компании.
РИА Новости вчера в 08:13
Общество
Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась
Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище в Подмосковье увеличилась почти до 23 тысяч квадратных метров, сообщили в Федеральном агентстве водных ресурсов.
РИА Новости вчера в 12:19
Общество
Глава Минпросвещения РФ назвал дату начала учебного года
Новый учебный год в российских школах начнется в обычном режиме 1 сентября, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в понедельник, 29 июня.
Известия вчера в 22:24
Политика
Путин и Лукашенко откроют мемориал Советскому солдату под Ржевом
РИА Новости вчера в 17:47
Политика
Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов
Второй тур президентских выборов состоится 12 июля.
Интерфакс вчера в 01:14