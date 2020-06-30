Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruТри прототипа российской вакцины от COVID-19 оказались эффективны

Три прототипа российской вакцины от коронавируса успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ и показали эффективность. Об этом заявил директор центра «Вектор» Ринат Максютов, передает РИА Новости.
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Три российских прототипа вакцины от COVID-19 показали эффективность

Три прототипа вакцины от коронавирусной инфекции успешно прошли испытания, заявил гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов.
РИА Новости00:01

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Три прототипа вакцины от коронавируса успешно прошли испытания

ФедералПресс00:14

В России три прототипа вакцины от коронавируса показали эффективность

РЕН ТВ00:18

В «Векторе» рассказали об испытаниях отечественных вакцин от COVID-19

Аргументы недели00:14

Три российских прототипа вакцины от коронавируса показали эффективность

Общественная служба новостей00:24

Три прототипа российской вакцины от COVID-19 оказались эффективны

Lenta.ru00:12

Три прототипа российской вакцины от COVID-19 прошли тесты на эффективность

Вечерняя Москва00:06

Три российских прототипа вакцины от COVID-19 показали эффективность

РИА Новости00:01
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Общество

ВОЗ начнет расследование причин происхождения коронавируса в Китае

На следующей неделе Всемирная организация здравоохранения направит в Китай команду для расследования причин происхождения коронавирусной инфекции нового типа.
Комсомольская правда вчера в 15:03
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Космос

Это не звездная пыль. На поверхности Бетельгейзе увидели пятна

29.06.2020 Астрономы обнаружили гигантские пятна на поверхности Бетельгейзе.
Портал Поиск вчера в 07:34
2
Политика

Что россияне думают о поправках к Конституции

С 25 июня по 1 июля 2020 года в России проходит голосование по поправкам к Конституции.
Forbes вчера в 02:30
6
Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
3,8K
Политика

В Раде заявили, что Зеленский может стать последним лидером Украины

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предупредил, что Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой, а действующий глава государства Владимир Зеленский может стать последним президентом страны.
RT на русском вчера в 22:53
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Шоу-бизнес

Шнуров написал стих о нападении на Собчак в монастыре

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на нападение на журналистку Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, в котором находится скандально известный схиигумен Сергий (Николай Романов).
URA.Ru 28 июня в 09:10
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Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк пострадала в московском салоне красоты

Как выяснилось, дочь актрисы решилась сменить прическу и обратилась к специалистам в дорогой салон.
Версия.Инфо вчера в 02:36
38
Политика

В США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

РБК вчера в 20:06
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Политика

Глава Косова отказался уйти в отставку после обвинений в 100 убийствах

Глава непризнанного Косова Хашим Тачи отказался подать в отставку после предъявления ему обвинений в военных преступлениях и убийстве 100 человек.
РЕН ТВ вчера в 15:02
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Политика

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Соединенные Штаты вновь ужесточили экспортные ограничения в отношении поставок товаров в Россию.
Известия вчера в 19:26
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Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Известия вчера в 15:44
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Здоровье

В Казахстане предлагают ввести карантин на месяц из-за COVID-19

Необходимо ввести карантин на четыре недели в Казахстане, чтобы сдержать темпы распространения коронавируса в республике, заявил министр здравоохранения страны Алексей Цой.
РИА Новости 00:21
Наука

Названа опасность редактирования гена эмбрионов человека

Из-за использования инструмента редактирования генов CRISPR-Cas9 в целях гипотетических модификаций человеческих эмбрионов, наглядно показал, как нежелательные изменения вносятся в геном прямо в целевом сайте или же рядом с ним.
Live24 вчера в 04:42
4
Общество

Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений

У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне.
РБК вчера в 23:00
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Происшествия

Два человека погибли и семеро пострадали в ДТП в Хабаровском крае

В ДТП, по предварительным данным. погибли два человека и семеро пострадали, сообщили в понедельник, 29 июня, в экстренных службах региона.
Известия вчера в 10:54
Общество

Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»

Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
Инфорос вчера в 07:21
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Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
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Культура

Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv вчера в 01:11
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Происшествия

При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек

На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
Газета.Ru вчера в 09:40
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Авто

Xiaomi занята разработкой автомобиля

В Сети появилась информация о том, что китайский бренд Xiaomi занялся разработкой автомобиля.
Letnews.ru вчера в 03:24
1
Происшествия

Таможенный склад загорелся в Санкт-Петербурге

Таможенный склад горит в Санкт-Петербурге, огнем охвачено 2300 кв. метров, пожарные готовятся использовать в тушении авиацию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.
Интерфакс 00:15
4
Шоу-бизнес

Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой

Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец вчера в 02:39
17
Политика

Трамп: разведка США опровергла информацию о сговоре России и талибов

Президент США Дональд Трамп сообщил, что разведка страны признала недостоверной информацию о приписываемом России предложении вознаграждения представителям террористической организации «Талибан» (запрещена в РФ) за нападение на американских военных.
Московский Комсомолец 28 июня в 22:55
1
Авто

Эксперты назвали автомобили с худшими двигателями

Эксперты в области авто назвали модели с худшими двигателями, основываясь на случаях прогорания прокладок головки блока цилиндров у автомобилей с пробегом.
АБН вчера в 19:58
12
Общество

Журналисты требуют независимого расследования катастрофы в Норильске

Сотрудники редакций СМИ из разных регионов страны, входящие в объединение Синдикат-100 требуют, чтобы СКР обратил внимание на ситуацию, складывающуюся вокруг расследования экологической катастрофы на Таймыре.
Znak.com вчера в 02:09
7
Общество

Американская компания назвала стоимость препарата против COVID-19

Американская биофармацевтическая компания Gilead установила в развитых странах цену на лекарство ремдесивир, которое испытывают как возможное лечение от COVID-19, в размере 390 долларов за ампулу, сообщается на сайте компании.
РИА Новости вчера в 08:13
17
Общество

Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась

Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище в Подмосковье увеличилась почти до 23 тысяч квадратных метров, сообщили в Федеральном агентстве водных ресурсов.
РИА Новости вчера в 12:19
15
Общество

Глава Минпросвещения РФ назвал дату начала учебного года

Новый учебный год в российских школах начнется в обычном режиме 1 сентября, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в понедельник, 29 июня.
Известия вчера в 22:24
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Политика

Путин и Лукашенко откроют мемориал Советскому солдату под Ржевом

РИА Новости вчера в 17:47
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Политика

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Второй тур президентских выборов состоится 12 июля.
Интерфакс вчера в 01:14
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