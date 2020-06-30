Коронавирус
Lenta.ruТри прототипа российской вакцины от COVID-19 оказались эффективны
Три прототипа российской вакцины от коронавируса успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ и показали эффективность. Об этом заявил директор центра «Вектор» Ринат Максютов, передает РИА Новости.
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Три прототипа вакцины от коронавирусной инфекции успешно прошли испытания, заявил гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов.РИА Новости00:01
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Представители крупных поставщиков автомобилей в России пояснили, что дефицит автомобилей связан с простоем заводов в апреле и мае.
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Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
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Обнаружена причина алмазных дождей на Уране и Нептуне
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BFM.ru вчера в 23:07
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Якутия Daily 01:44
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RT на русском вчера в 11:05
Общество
КПРФ обратилась к генпрокурору из-за «надомников» в Раменках
Первый секретарь Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин направил запросы руководству ЦИК и Генпрокуратуры с просьбой провести проверку в отношении территориальной избирательной комиссии столичного района Раменки.
РБК вчера в 14:46
Происшествия
Давшую показания на Серебренникова попросили освободить от наказания
Прокуратура попросила суд освободить от наказания бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, показания которой легли в основу приговора по делу режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила РБК пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина.
РБК вчера в 07:35
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Apple отправила разработчикам первые ПК с собственными процессорами
Еще неделю назад в рамках презентации «WWDC 2020», «яблочная» компания объявила о сенсационном переходе своих ноутбуков с процессоров Intel на CPU собственной разработки.
ГЛАС.RU вчера в 10:06
Общество
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Организаторы поездок не рассчитывают на возобновление международного туризма. Российские туроператоры отменили июльские туры за границу.
Piter.tv 27 июня в 12:20
Общество
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В понедельник, 29 июня, губернатор Тульской области Алексей Дюмин внёс изменения в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
7 новостей вчера в 09:05
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Максим Фадеев, продюсер и композитор, опубликовал фотографию в своем Instagram-аккаунте.
CT news вчера в 06:20
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Общество
В Думу внесли проект о покупке на маткапитал техники для онлайн-учебы
В Госдуму внесли законопроект, разрешающий использовать средства материнского капитала на покупку техники для дистанционного обучения ребенка.
РБК вчера в 22:08
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Азмун вновь нарушил регламент РПЛ, появившись в ресторане
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун вновь нарушил регламент российской Премьер-Лиги по возобновлению сезона.
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Как пишет издание Life.ru, в товариществах хотят ввести налог на воду из колодца или скважины.
Независимый публицист 00:21
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Российская газета 01:57
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Названы преимущества отключения геолокации на смартфоне
Перечислены реальные преимущества отключения геолокации на смартфоне.
Evo-rus.com вчера в 12:18
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Lenta.ru вчера в 21:52
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В ОСК заявили о готовности создать серию эсминцев проекта «Лидер»
В Объединённой судостроительной корпорации рассказали о готовности создать серию эсминцев проекта "Лидер".
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Айза Анохина публично поскандалила с Настей Ивлеевой
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Американский штат Миссисипи получит новый флаг на фоне протестов
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VSE42.RU 28 июня в 23:23
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Авторы ремастера Crysis назвали дату премьеры геймлейного трейлера
CyberSport.ru вчера в 16:19
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Экс-президента Киргизии Атамбаева перевели из СИЗО в больницу
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов.
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Политика
Что россияне думают о поправках к Конституции
С 25 июня по 1 июля 2020 года в России проходит голосование по поправкам к Конституции.
Forbes вчера в 02:30