Общество
РИА НовостиТри пуска легкой «Ангары» пройдут в рамках испытаний семейства носителей
Летные испытания ракеты-носителя "Ангара" включают три пуска легкой версии ракеты, помимо шести пусков тяжелого носителя, заявил главком Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин.
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В Epic Games отказались от бесплатной раздачи игры Conan Exiles
В Epic Games решили отказаться от бесплатной раздачи игры Conan Exiles.
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Технологии
Разработчики WhatsApp планируют масштабное обновление приложения
На официальном потрале WhatsApp появилась информация о том, что разработчики приложения хотят провести крупное обновление.
Общественная служба новостей 18:37
Футбол
Дзюба отреагировал на оскорбления во время матча с «Тамбовом»
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба отреагировал на инцидент, произошедший во время 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовом".
Газета.Ru 01:50
Происшествия
Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы
Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия 16:40
Политика
Путин присвоил звание «город трудовой доблести» 20 местам в России
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым присвоил звание «Город трудовой доблести» 20 городам страны.
Телеканал 360° 14:12
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Армия и оружие
Минобороны: Россия развернет Единую космическую систему к 2024 году
Россия в 2022 году начнет реализацию третьего этапа создания Единой космической системы (ЕКС).
Коммерсантъ 22:26
Авто
Появились фотографии нового седана Kia Optima для рынка России
На сайте kia-clubs.ru появились снимки новой Kia Optima, которая сменила не только поколение, но и имя - теперь в России она будет продаваться под названием K5.
Новые автомобили 11:18
Музыка
Группа «Ленинград» сняла новый клип после объявленного распада
Группа "Ленинград" представила клип на новую песню "Фотосессия". Премьера видео состоялась в ночь на пятницу на Youtube-канале коллектива.
ТАСС 19:11
Общество
Полиция в США ликвидировала «автономную зону» в Сиэтле
Напомним, что в «автономную зону» входят зачинщики протестов против расизма и насилия со стороны полицейских.
Общественная служба новостей вчера в 22:19
Политика
Путин поблагодарил россиян за поддержку поправок в Конституцию
По данным Центризбиркома, за поправки высказались 77,92%. Владимир Путин поблагодарил граждан за их позицию и доверие.
МИР 24 09:30
Политика
Украинский телеканал проверят из-за слов Медведчука о политике Путина
Национальный совет Украины по ТВ назначил проверку телеканалу "112.Украина" из-за высказываний главы политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, в которых он одобряет стратегию президента РФ Владимира Путина в международной политике, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.
РИА Новости 12:58
Культура
Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин
Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
Авто
Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4
Представленный автомобиль является копией нового Toyota RAV4, а, если быть точнее, его китайского варианта под именем Wildlander, дебютировавшего на автосалоне в Гуанчжоу в прошлом году.
Evo-rus.com 10:39
Политика
Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Верховный суд Турции постановил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может поменять статус собора Святой Софии в Стамбуле и превратить ее в мечеть.
Российская газета 09:11
Общество
Жители семи районов Екатеринбурга выиграли автомобили
Каждый автомобиль Volkswagen Polo достался жителям семи районов Екатеринбурга.
Уральский меридиан 06:06
Происшествия
Суд вынес приговор сбившему сотрудника ДПС сыну экс-сенатора
Никулинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Москвы Тимура Галлямова.
РБК 14:53
Экономика
США готовы прикончить рубль
Новые санкции США ударят по рублю и долговому рынку России, считает главный экономист Сітівапк по РФ Иван Чакаров.
Ридус 17:41
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
Газета.Ru 04:16
Экономика
Малому бизнесу обещано удвоение
Предприниматели рады расширению квоты, но хотели бы, чтобы подобное произошло и с обязательной долей в закупках госкомпаний, чего Минфин пока не обещает.
Коммерсантъ 18:12
Космос
Ученый рассказал, кого могут встретить люди на Марсе
Человечество может по мере освоения космического пространства встретиться с новыми формами жизни, причем на Марсе ими могут оказаться организмы, занесенные космическими аппаратами и изменившиеся под влиянием условий Красной планеты, сообщил в интервью РИА Новости директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.
РИА Новости 20:39
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости 15:40
Общество
Большинство петербуржцев проголосовали против поправок на 29 участках
На 29 участках в Петербурге большинство избирателей проголосовали против поправок в Конституцию.
МР7.ру 12:54
Музыка
Пол Маккартни и Эд Ширан просят спасти британскую концертную индустрию
Полторы тысячи британских музыкантов подписали письмо министру культуры Великобритании Оливеру Даудену с просьбой помочь концертной индустрии страны.
ИА InterMedia 08:03
Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Элла Суханова родила первенца
В четверг, 2 июля, экс-участница скандального шоу «Дом-2» Элла Суханова сообщила, что родила первенца.
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