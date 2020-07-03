Общество

РИА НовостиРИА НовостиТри пуска легкой «Ангары» пройдут в рамках испытаний семейства носителей

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Летные испытания ракеты-носителя "Ангара" включают три пуска легкой версии ракеты, помимо шести пусков тяжелого носителя, заявил главком Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин.
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