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Технологии Разработчики WhatsApp планируют масштабное обновление приложения На официальном потрале WhatsApp появилась информация о том, что разработчики приложения хотят провести крупное обновление. 21

Футбол Дзюба отреагировал на оскорбления во время матча с «Тамбовом» Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба отреагировал на инцидент, произошедший во время 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовом".

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Экономика Малому бизнесу обещано удвоение Предприниматели рады расширению квоты, но хотели бы, чтобы подобное произошло и с обязательной долей в закупках госкомпаний, чего Минфин пока не обещает.

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