Происшествия
Газета.RuТри ребенка пострадали в ДТП с автобусом под Ульяновском
По данным РЕН ТВ, в автобусе ехала детская футбольная команда. ДТП произошло в результате съезда транспортного средства в кювет. Одному из трех пострадавших оторвало руку.
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Культура
Инаугурация концертного органа началась в столичном «Зарядье»
Армия и оружие
Турция нанесла ответные удары после атаки сирийской армии в Идлибе
Чиновник сообщил, что турецкие военные наносят воздушные и наземные удары по позициям сирийских войск.
Происшествия
Число погибших от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве достигло трех
В пятницу вечером в банном клубе в Коломенском проезде во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко семь человек получили химические ожоги и отравление, когда в бассейн для создания эффекта тумана бросили 30 кг сухого льда.
Армия и оружие
Турция нанесла удары по сирийским заводам по производству химоружия
Вооруженные силы Турции нанесли удары по сирийским заводам по производству химического оружия.
Происшествия
На Урале второклассник умер во время урока
В Магнитогорске во время урока умер ученик второго класса.
Армия и оружие
США закрыли крупнейшую зарубежную военную базу из-за коронавируса
Соединенные Штаты временно закрыли свою базу в Южной Корее, которая считается крупнейшим американским военным объектом за пределами страны.
Футбол
Форвард «Челси» Абрахам выбыл на неопределённый срок
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что не знает, когда форвард команды Тэмми Абрахам сможет восстановиться после очередной травмы.
Технологии
Конференцию GDC 2020 перенесли на лето из-за коронавируса
Несмотря на объявление NVIDIA о решении не отменять из-за вспышки коронавируса своё главное ежегодное мероприятие — конференцию GTC (GPU Technology Conference), созвучное событие из мира компьютерных игр всё же решили отложить на более поздние сроки.
Происшествия
На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус
Пассажир с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявлен на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва-Пекин, у находившихся на борту граждан РФ симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
Футбол
Азмун из-за болезни пропустит матч «Зенита» с «Локомотивом»
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не сможет помочь команде в матче 20-го тура РПЛ с «Локомотивом», который состоится сегодня, 29 февраля, в Санкт-Петербурге.
Общество
В Москве проходит марш памяти Бориса Немцова
В центре Москвы на Страстном бульваре начался марш памяти Бориса Немцова. Согласованное с властями шествие пройдет до проспекта Сахарова.
Футбол
Крылья Советов — Оренбург 1:1
Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал спорные эпизоды в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Оренбург».
Армия и оружие
США потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии
Келли Крафт, занимающая пост постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН, в ходе проведения обсуждения относительно развития ситуации на территории Сирии в Совбезе обратилась с призывом к Российской Федерации о немедленной посадке боевых самолётов в Арабской Республике.
Армия и оружие
Названа защита российских самолетов в Сирии
Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.
Здоровье
Московским школам предписали регулярно измерять температуру учащихся
В пресс-службе разъяснили, что если у ребенка зафиксированы признаки заболевания и повышенная температура, его направят домой, но только в сопровождении родителей.
Политика
Глава МИД Украины заявил, что посоревновался бы в дзюдо с Путиным
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что сыграл бы в гольф или посоревновался бы в дзюдо с президентом РФ Владимиром Путиным, если бы конфликт на Донбассе закончился.
Спорт
Непряева показала шестой результат на этапе Кубка мира в Лахти
Российская лыжница Наталья Непряева показала шестой результат в гонке на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти.
Происшествия
В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ
Лжесотрудник ФСБ, предлагавший за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры республики, задержан в Крыму, возбуждено уголовное дело, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
Биатлон
Россиянин Елисеев выиграл спринт на чемпионате Европы
Футбол
ЦСКА и «Урал» объявили составы на матч чемпионата России
Московский ЦСКА и "Урал" объявили стартовые составы на матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Религия
Патриарх Варфоломей хочет созвать всеправославное совещание
Константинопольский патриарх Варфоломей собирается организовать всеправославное совещание под своим руководством, на котором он намерен обсудить прошедшее недавно в столице Иордании — городе Аммане — другое всеправославное совещание по вопросу церковного раскола на Украине, в котором он участия не принимал.
Общество
Заболевший Папа Римский отменил несколько встреч
Космос
Прототип Starship Илона Маска лопнул при испытаниях
Прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе.
Гаджеты
Новые видеокарты Nvidia удивляют количеством ядер CUDA
Шоу-бизнес
Как Дмитрий Шепелев провел последний съемочный день на Первом канале
Последние эфиры с Шепелевым выйдут на Первом каннеле в ближайшие пару дней, сообщает «СтарХит».
Общество
Абэ призвал японцев прекратить массово скупать туалетную бумагу
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал японцев прекратить массово скупать туалетную бумагу на фоне коронавируса, передает ТАСС.
Политика
Главного редактора RTVI Алексея Пивоварова не пустили на Украину
Главного редактора телеканала RTVI и автора Youtube-канала "Редакция" Алексея Пивоварова не пустили на Украину.
Здоровье
В Грузии зафиксирован третий случай заражения коронавирусом
В Грузии выявили третий случай заболевания новым типом коронавируса, сообщил журналистам глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Транспорт
Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом
Люксембург с 29 февраля становится первой страной с бесплатным общественным транспортом для всех - и для жителей герцогства, и для его гостей.