По данным РЕН ТВ, в автобусе ехала детская футбольная команда. ДТП произошло в результате съезда транспортного средства в кювет. Одному из трех пострадавших оторвало руку.

Три ребенка пострадали в ДТП с автобусом под Ульяновском

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