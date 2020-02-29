Происшествия

Газета.RuГазета.RuТри ребенка пострадали в ДТП с автобусом под Ульяновском

По данным РЕН ТВ, в автобусе ехала детская футбольная команда. ДТП произошло в результате съезда транспортного средства в кювет. Одному из трех пострадавших оторвало руку.
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После ДТП с автобусом под Ульяновском госпитализировали шесть человек

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Футбольная команда ехала в попавшем в ДТП автобусе под Ульяновском

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В Магнитогорске во время урока умер ученик второго класса.
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В центре Москвы на Страстном бульваре начался марш памяти Бориса Немцова. Согласованное с властями шествие пройдет до проспекта Сахарова.
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Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал спорные эпизоды в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Оренбург».
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США потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии

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Названа защита российских самолетов в Сирии

Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.
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В пресс-службе разъяснили, что если у ребенка зафиксированы признаки заболевания и повышенная температура, его направят домой, но только в сопровождении родителей.
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что сыграл бы в гольф или посоревновался бы в дзюдо с президентом РФ Владимиром Путиным, если бы конфликт на Донбассе закончился.
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