Происшествия
Газета.RuТри ребенка пострадали в ДТП с автобусом под Ульяновском
По данным РЕН ТВ, в автобусе ехала детская футбольная команда. ДТП произошло в результате съезда транспортного средства в кювет. Одному из трех пострадавших оторвало руку.
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Здоровье
Роспотребнадзор призвал максимально сократить поездки за рубеж
Россиянам необходимо по возможности отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом в качестве меры защиты от коронавируса, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
Ушедшая рота. Как псковские десантники шагнули в бессмертие
Шоу-бизнес
Как прошел последний день съемок Дмитрия Шепелева на Первом канале
28 февраля состоялись последние съемки звезды в рамках шоу «На самом деле». В «Останкино» Дмитрий приехал рано утром.
Политика
Лавров сообщил о состоявшемся телефонном разговоре Путина и Эрдогана
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайиип Эрдоган провели телефонный разговор.
Армия и оружие
США выступают против астанинского формата урегулирования в Сирии
Вашингтон не считает эффективным астанинский формат урегулирования ситуации в Сирии.
Происшествия
На КАД маршрутка насмерть сбила водителя грузовика, угодившего в ДТП
ДТП с участием грузовика и автомобиля марки Skoda произошло на внутренней стороне КАД после Выборгского шоссе в Петербурге в субботу, 29 февраля.
Армия и оружие
Уничтожение РФ является смертельно опасным для США
Уничтожение РФ рассматривается как смертельно опасный сценарий для США.
Политика
Скабеева раскритиковала Зеленского за отказ праздновать День Победы
Президент Украины Владимир Зеленский следует линии «гражданского общества» и «нациков», решив отказаться от празднования Дня Победы, заявила телеведущая Ольга Скабеева.
Биатлон
СБР попросил IBU предоставить официальную позицию по делу Логинова
Союз биатлонистов России (СБР) попросил Международный союз биатлонистов (IBU) предоставить официальную позицию по делу российского спортсмена Александра Логинова, передает ТАСС.
Космос
Началось создание российской многоразовой ракеты
Решено начать работу над созданием летного демонстратора отечественной ракеты-носителя многоразового использования.
Игры
Mundfish выпустила последний тизер Atomic Heart в разрешении 4K и высоком качестве
Разработчики из московской студии Mundfish в описании к видео предупредили, что игра, создаваемая на движке Unreal Engine, всё ещё находится в стадии разработки: запечатлённое в трейлере качество не отражает финальную игру, а все игровые элементы могут быть изменены.
Музыка
Принц Гарри записал совместную песню с Джоном Бон Джови
В пятницу 28 февраля принц Гарри встретился с Джоном Бон Джови — внук английской королевы и знаменитый рок-музыкант записали совместный трек под названием «Unbroken» («Несломленные»).
Кино
Роман Полански получил кинопремию «Сезар» как лучший режиссер
Экономика
Дерипаска назвал «реальную цену» ипотеки
«Реальная цена» ипотечного кредитования в России не превышает 5% при официальной текущей ставке в 9%. Об этом написал российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
Политика
Эрдоган предложил Путину оставить Турцию «один на один» с Сирией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину оставить Дамаск «один на один» с Анкарой.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова в бархатном платье в пол появилась на ковровой дорожке
На ковровой дорожке Чехова предстала в вечернем наряде.
Политика
В МИД России рассказали о консультациях с Турцией по Сирии
Представители России и Турции на консультациях по Сирии в Анкаре подтвердили нацеленность на снижение напряженности "на земле" при продолжении борьбы с террористами, признанными таковыми СБ ООН.
Общество
«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала
«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Шоу-бизнес
Муцениеце посвятила грустное стихотворение разводу с Прилучным
Актриса Агата Муцениеце тяжело переживает расставание с супругом Павлом Прилучным.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют потепление в Москве к 8 марта до +9 °С
Дневная температура в Москве 7 и 8 марта может превысить норму на 6—8 °С, достигнув отметки +9 °С. Об этом сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Политика
Трамп захотел провести саммит с лидерами России и Китая
Президент США Дональд Трамп захотел провести встречу с лидерами России и Китая, на которой можно было бы обсудить вопросы разоружения.
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Кино
Актер потребовал 80 млн рублей от Михалкова
Футбол
«Ливерпуль» может остаться без рекорда и без чемпионского титула
Стоит отметить, что за последние сутки о первых случаях заражения стало известно в Белоруссии, Нидерландах, Сан-Марино, Литве и Новой Зеландии.
Здоровье
Врач развеял мифы о пользе воды с лимоном
Здоровье
В Свердловской области планируют бесплатно обеспечивать детей со СМА новым препаратом
Министерство здравоохранения Свердловской области прорабатывает возможность участия детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) при наличии показаний в программе раннего доступа к новому препарату "Рисдиплам", предполагающей бесплатное обеспечение лекарством швейцарского производства.
Армия и оружие
Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США
Футбол
Неймар заявил, что является большим поклонником Джастина Бибера
Ранее Лионель Месси рассказал о желании Неймара вернуться в "Барселону" Ван Бастен: те, кто утверждают, что Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе Неймар не захотел тренироваться с "ПСЖ" из-за усталости.
Шоу-бизнес
Рэпер Элджей показал свои глаза без белых линз
В комментариях многие отметили, что не ожидали увидеть Элджея без линз и теперь не удивятся, если он вдруг даст интервью.