Три региона Дальнего Востока предложили соединить новой трассой

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В Совете Федерации прорабатывается предложение о строительстве дороги вдоль Охотского моря, которая соединит Хабаровский край, Магаданскую и Амурскую области. Об этом «Известиям» сообщили сенаторы от Магаданской и Амурской областей Анатолий Широков и Иван Абрамов.

Иван Абрамов российский политик Мы сейчас со специалистами этот вопрос изучаем и будем предлагать Минтрансу внести этот проект в национальную программу развития Дальнего Востока.