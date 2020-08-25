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Известия
Известия

Три региона Дальнего Востока предложили соединить новой трассой

В Совете Федерации прорабатывается предложение о строительстве дороги вдоль Охотского моря, которая соединит Хабаровский край, Магаданскую и Амурскую области. Об этом «Известиям» сообщили сенаторы от Магаданской и Амурской областей Анатолий Широков и Иван Абрамов.В источнике
Иван Абрамовроссийский политик
Мы сейчас со специалистами этот вопрос изучаем и будем предлагать Минтрансу внести этот проект в национальную программу развития Дальнего Востока.
С чего всё началось
Известия

Дорога в доме: три региона ДФО предлагают соединить новой трассой

В Совете Федерации прорабатывается предложение о строительстве дороги вдоль Охотского моря, которая соединит Хабаровский край, Магаданскую и Амурскую области. По предварительным данным, ее протяженность составит около 1,5 тыс. км, бюджет проекта оценивается примерно в 90 млрд рублей.
Известия17:01
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Российская газета

В Совфеде предложили связать три региона ДФО новой автотрассой

Российская газета00:45
Комсомольская правда

В Совфеде предложили построить трассу, которая соединит три региона Дальнего Востока

Комсомольская правда21:58
Известия

Три региона Дальнего Востока предложили соединить новой трассой

Известия19:51
ТАСС

Сенаторы предложили соединить три региона Дальнего Востока новой автотрассой

ТАСС21:27
РЕН ТВ

Дальневосточные регионы предложили соединить новой трассой

РЕН ТВ21:20
Весьма

Проект строительства автодороги Магадан – Хабаровск вдоль Охотского моря «всплыл» в Совфеде

Весьма20:27
Life.ru

Три региона Дальнего Востока предложили соединить новой трассой

Life.ru21:43

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