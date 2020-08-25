Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Известия
Известия

Три региона Дальнего Востока предложили соединить новой трассой

В Совете Федерации прорабатывается предложение о строительстве дороги вдоль Охотского моря, которая соединит Хабаровский край, Магаданскую и Амурскую области. Об этом «Известиям» сообщили сенаторы от Магаданской и Амурской областей Анатолий Широков и Иван Абрамов.В источнике
Иван Абрамовроссийский политик
Это позволит не только улучшить транспортную логистику между тремя регионами, но и соединит Магадан с Байкало-Амурской магистралью. Соответственно, это удешевит поставку товаров, и жизнь будет дешевле в Магадане.
С чего всё началось
Известия

Дорога в доме: три региона ДФО предлагают соединить новой трассой

В Совете Федерации прорабатывается предложение о строительстве дороги вдоль Охотского моря, которая соединит Хабаровский край, Магаданскую и Амурскую области. По предварительным данным, ее протяженность составит около 1,5 тыс. км, бюджет проекта оценивается примерно в 90 млрд рублей.
Известия17:01
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Дальневосточные регионы предложили соединить новой трассой

РЕН ТВ21:20
Российская газета

В Совфеде предложили связать три региона ДФО новой автотрассой

Российская газета00:45
Комсомольская правда

В Совфеде предложили построить трассу, которая соединит три региона Дальнего Востока

Комсомольская правда21:58
ТАСС

Сенаторы предложили соединить три региона Дальнего Востока новой автотрассой

ТАСС21:27
РБК

В Совфеде предложили связать три региона Дальнего Востока новой трассой

РБК02:12
Весьма

Проект строительства автодороги Магадан – Хабаровск вдоль Охотского моря «всплыл» в Совфеде

Весьма20:27
Известия

Три региона Дальнего Востока предложили соединить новой трассой

Известия19:51

Добровинский пообещал раскрыть «подноготную дела» Ефремова

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова, пообещал рассказать о процессе «то, чего до сих пор не знает никто», однако только после приговора суда.
RT на русском17:26
72

Тимати подогрел слухи о расставании с Анастасией Решетовой

Популярный музыкальный исполнитель Тимур Юнусов, более известный под своим творческим псевдонимом Тимати, в очередной раз подогорел в фанатском сообществе разговоры о разрыве отношений с моделью Анастасией Решетовой.
CT news24 августа в 10:04
16

Ученые выяснили, могут ли бактерии путешествовать между планетами

Результаты трехлетнего эксперимента, проводившегося японскими учеными на борту МКС, показали, что колонии бактерий деинококков могут пережить в суровых космических условиях перелет, протяженностью несколько лет.
РИА Новости01:09

В сеть попало изображение чехла для iPhone 12 Pro Max

Учитывая, что Apple iPhone 12 Pro Max будет поставляться с рядом улучшений, за последние несколько месяцев мы видели множество вариантов рендеров (предположительное изображение) этого устройства.
МИТвчера в 06:28