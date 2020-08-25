Три региона Дальнего Востока предложили соединить новой трассой
В Совете Федерации прорабатывается предложение о строительстве дороги вдоль Охотского моря, которая соединит Хабаровский край, Магаданскую и Амурскую области. Об этом «Известиям» сообщили сенаторы от Магаданской и Амурской областей Анатолий Широков и Иван Абрамов.В источнике
Это позволит не только улучшить транспортную логистику между тремя регионами, но и соединит Магадан с Байкало-Амурской магистралью. Соответственно, это удешевит поставку товаров, и жизнь будет дешевле в Магадане.
С чего всё началось
Дорога в доме: три региона ДФО предлагают соединить новой трассой
В Совете Федерации прорабатывается предложение о строительстве дороги вдоль Охотского моря, которая соединит Хабаровский край, Магаданскую и Амурскую области. По предварительным данным, ее протяженность составит около 1,5 тыс. км, бюджет проекта оценивается примерно в 90 млрд рублей.
Известия17:01
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В Совфеде предложили построить трассу, которая соединит три региона Дальнего Востока
Комсомольская правда21:58