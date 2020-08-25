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Известия
Известия

Три региона Дальнего Востока предложили соединить новой трассой

В Совете Федерации прорабатывается предложение о строительстве дороги вдоль Охотского моря, которая соединит Хабаровский край, Магаданскую и Амурскую области. Об этом «Известиям» сообщили сенаторы от Магаданской и Амурской областей Анатолий Широков и Иван Абрамов.В источнике
С чего всё началось
Известия

Дорога в доме: три региона ДФО предлагают соединить новой трассой

В Совете Федерации прорабатывается предложение о строительстве дороги вдоль Охотского моря, которая соединит Хабаровский край, Магаданскую и Амурскую области. По предварительным данным, ее протяженность составит около 1,5 тыс. км, бюджет проекта оценивается примерно в 90 млрд рублей.
Известия17:01
Подробнее о событии
Весьма

Проект строительства автодороги Магадан – Хабаровск вдоль Охотского моря «всплыл» в Совфеде

Весьма20:27
Life.ru

Три региона Дальнего Востока предложили соединить новой трассой

Life.ru21:43
ТАСС

«Известия»: сенаторы предложили соединить три региона Дальнего Востока новой автотрассой

ТАСС21:27
РЕН ТВ

Дальневосточные регионы предложили соединить новой трассой

РЕН ТВ21:20
Комсомольская правда

В Совфеде предложили построить трассу, которая соединит три региона Дальнего Востока

Комсомольская правда21:58
EastRussia

Три региона Дальнего Востока хотят соединить новой дорогой

EastRussia19:04
Известия

Три региона Дальнего Востока предложили соединить новой трассой

Известия19:51

Отменен приговор свердловским полицейским, осужденным за пытки

Ранее URA.RU писало, что в Синарском суде Каменска-Уральского 16 марта были осуждены четверо полицейских: оперативник Алексей Возчиков был приговорен к четырем годам колонии, экс-начальник отдела полиции Алексей Андреев, и оперативники Эмиль Гасанов и Василий Половка получили по три года колони общего режима.
URA.Ruвчера в 08:23
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Пекин выразил протест из-за появления самолета США в зоне учений Китая

Минобороны Китая выразило решительный протест США в связи с вторжением американского самолета-разведчика U-2 в воздушное пространство КНР на территории Северной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК), где проводятся учения, заявил официальный представитель ведомства У Цянь.
Взгляд.рувчера в 10:10
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Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей по делу Навального

Глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников подверг сомнению выводы врачей немецкой клиники «Шарите» о предполагаемом отравлении основателя ФБК Алексея Навального.
Ведомостивчера в 05:50
1,3K

Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
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Сенатор-республиканец: Байден на посту президента втянет США в войну

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден привык решать вопросы войнами, поэтому в случае победы на выборах он может развязать войну с участием американского государства. такое заявление сделал сенатор-республиканец Рэнд Пол.
Политика Сегодня22:12
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