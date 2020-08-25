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Известия
Известия

Три региона Дальнего Востока предложили соединить новой трассой

По словам Ивана Абрамова, решение позволит не только улучшить транспортную логистику между данными регионами, но и соединит Магадан с Байкало-Амурской магистралью (БАМ). Таким образом удастся снизить стоимость доставки товаров и сделать жизнь в Магадане дешевле.В источнике
С чего всё началось
Известия

Дорога в доме: три региона ДФО предлагают соединить новой трассой

В Совете Федерации прорабатывается предложение о строительстве дороги вдоль Охотского моря, которая соединит Хабаровский край, Магаданскую и Амурскую области. По предварительным данным, ее протяженность составит около 1,5 тыс. км, бюджет проекта оценивается примерно в 90 млрд рублей.
Известия17:01
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Life.ru

Три региона Дальнего Востока предложили соединить новой трассой

Life.ru21:43
Телепорт

Едем в Магадан: дорогу между Амурской и Магаданской областями предлагают построить сенаторы

Телепорт21:11
РЕН ТВ

Дальневосточные регионы предложили соединить новой трассой

РЕН ТВ21:20
ФедералПресс

В Москве планируют построить дорогу вдоль Охотского моря

ФедералПресс21:42
Весьма

Проект строительства автодороги Магадан – Хабаровск вдоль Охотского моря «всплыл» в Совфеде

Весьма20:27
EastRussia

Три региона Дальнего Востока хотят соединить новой дорогой

EastRussia19:04
Известия

Три региона Дальнего Востока предложили соединить новой трассой

Известия19:51

Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

Хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя, подобные сообщения рекомендуется своевременно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.
Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными
RT на русском21:31
43

Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана

Члены Совета Безопасности ООН не признали требование США восстановить санкции против Ирана в рамках резолюции 2231, подавляющее большинство стран считают, что Вашингтон не имеет права на такой шаг.
РИА Новостивчера в 16:45
92

Жена Зинченко раскритиковала Гвардиолу за поражение от «Лиона»

Влада Седан, жена украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, раскритиковала главного тренера английского команды Хосепа Гвардиолу после поражения от "Лиона" в четвертьфинале Лиги чемпионов.
РИА Новости23 августа в 04:46

Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

"Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
РИА Новостивчера в 03:20
2,1K

Сенатор опасается, что Байден в случае победы на выборах развяжет войны с участием США

Сенатор-республиканец Рэнд Пол (от штата Кентукки) выразил опасение, что кандидат в президенты от Демократической партии Джозеф Байден в случае своей победы на предстоящих выборах может развязать новые войны с участием США.
ТАСС21:25

Меркель призвала Россию наказать виновных в отравлении Навального

Немецкий канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас обратились к российским властям с призывом провести максимально прозрачное расследование инцидента с неожиданным ухудшением здоровья оппозиционного политика Алексея Навального, и наказать людей, причастных к возможному покушению на него.
Труд24 августа в 13:49
932

США арестовали гражданина РФ по обвинению в попытке киберпреступления

По обвинению в попытке подкупа сотрудника американской компании с целью совершения киберпреступления в США арестован гражданин РФ Егор Крючков, сообщило американское министерство юстиции.
Интерфакс20:18
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2 миллиона лет назад в Европе жили носороги и жирафы

К сожалению, многие записи о ранних раскопках были потеряны, поэтому с 2012 года международная команда исследователей из Румынии, Соединенных Штатов, Швеции и Франции решила возобновить работы в этом регионе.
Популярная механикавчера в 09:19