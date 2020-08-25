Три региона Дальнего Востока предложили соединить новой трассой

По словам Ивана Абрамова, решение позволит не только улучшить транспортную логистику между данными регионами, но и соединит Магадан с Байкало-Амурской магистралью (БАМ). Таким образом удастся снизить стоимость доставки товаров и сделать жизнь в Магадане дешевле.