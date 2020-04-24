Коронавирус

RuNews24.ruRuNews24.ruТри региона Италии запросили у России помощи в борьбе с коронавирусом

Россия 22 марта направила в Италию 15 военных самолетов, которые доставили почти 100 военных и вирусологов, восемь врачебно-сестринских бригад и медицинское оборудование, а также средства дезинфекции в рамках помощи по борьбе с коронавирусом.
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с чего всё началось
Итальянские регионы Пьемонт, Апулия и Фриули — Венеция-Джулия запросили помощь российских военных по борьбе с распространением коронавируса, сообщил посол России в Риме Сергей Разов в интервью
 МИА «Россия сегодня».
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Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
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Политика

США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
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Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
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Опубликованы уникальные фотоснимки встречи на Эльбе в 1945 году

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Общество

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«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
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Ученые из Италии раскрыли неожиданную правду о смерти пациентов с коронавирусом в провинции Ломбардия, которая сильнее всего в стране пострадала от пандемии.
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Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
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Общество

В Испании исключили существование нулевого пациента

Испанские ученые изучили геномы SARS-CoV-2 и выявили три группы вирусов, распространившиеся в стране — S, G и V. Причем вирус первой группы появился в Испании в середине февраля — его нашли в образцах, взятых у инфицированных в Валенсии.
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Переболевший COVID-19 пациент раскрыл факты о ситуации в «Склифе»

Перенесший коронавирусную инфекцию россиянин рассказал "МК", как проходило его лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
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Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
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