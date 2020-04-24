Коронавирус

ТАССТАССЕще два региона Италии просят военных РФ о помощи в борьбе с пандемией

Власти итальянских областей Апулия и Фриули-Венеция-Джулио обратились к РФ с просьбой отправить российских военнослужащих для помощи в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщил в пятницу в ходе видеомоста из Рима посол РФ в Италии Сергей Разов.
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Италия снова попросила Россию о помощи

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Три итальянских региона попросили Россию о помощи в борьбе с коронавирусом

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Ряд регионов Италии попросил помощи у России в борьбе с COVID-19

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Еще два региона Италии просят военных РФ о помощи в борьбе с пандемией

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Еще два региона Италии попросили российских военных помочь в борьбе с COVID-19

ТК Звезда05:37

Еще три региона Италии попросили у России помощи в борьбе с COVID-19

РБК10:43

Итальянские регионы попросили российских военных помочь в борьбе с коронавирусом

Взгляд.ру05:27
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Автоматически обработаны 7162 источника, обновлено в 12:24, Ашберн
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%

Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
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Общество

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Lenta.ru 08:55
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Армия и оружие

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Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.
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Политика

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Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
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Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России

Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
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Артистка приобрела в этом городке деревянный дом. В гостях у Ирины Акуловой побывала съемочная группа Первого канала.
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Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
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Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
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Жители регионов смогут оформлять цифровой пропуск на 24 часа

Пропуска для выхода граждан на работу будут действовать 24 часа, рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов в эфире телеканала РБК.
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Матвиенко рассказала, как будут снимать ограничения по коронавирусу

Ограничения из-за эпидемии коронавируса будут сниматься поэтапно, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью телеканалу "Россия 24".
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Советский и российский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Итальянской Республике и в Республике Сан‑Марино по совместительству. Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации.
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