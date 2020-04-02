Во вторник, 2 апреля, президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова, а также руководителя Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского. Последнего президент сразу назначил врио губернатора Архангельской области.

Три российских губернатора подали в отставку после выступления Путина

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