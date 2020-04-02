Политика
Форпост Северо-ЗападТри российских губернатора подали в отставку после выступления Путина
Во вторник, 2 апреля, президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова, а также руководителя Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского. Последнего президент сразу назначил врио губернатора Архангельской области.
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В Кремле рассматривают возможность объединения в единый субъект Архангельской области и НАО
Эхо Москвывчера в 22:10
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Политика
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.
Происшествия
В Приморье нашли всех сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда
Во Владивостоке нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые накануне самовольно покинули аэропорт, не желая отправляться в карантин, сообщает правительство Приморья.
Общество
Назван срок окончания вспышки коронавируса в России
Прогноз дали в Федеральном медико-биологическом агентстве В России вспышка коронавируса COVID-19 должна закончиться к лету.
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель
Москва, 2 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
Происшествия
В Москве скончался пациент с коронавирусом
Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в столице умер 39-летний мужчина, заразившийся этим вирусом.
Общество
Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в столице.
Политика
Вассерман предсказал «полный кошмар» для США
Москва, 3 апреля 2020, 03:59 — REGNUM Пандемия нового коронавируса, уже серьезно охватившая США, не сулит для страны ничего, кроме «полного кошмара», считает публицист Анатолий Вассерман, 2 апреля сообщает РЕН ТВ.
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
Общество
У умершей в Перми журналистки был коронавирус
Общество
Для автотранспорта на Кубани работает пропускная система
Согласно постановлению губернатора Вениамина Кондратьева, на Кубани действует пропускная система для транспорта.
Политика
Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»
В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования.
Политика
В МИД РФ рассказали об отказе Киева от договоренностей по Донбассу
Москва, 3 апреля 2020, 04:33 — REGNUM Отказ Украины от договоренностей, принятых по Донбассу, перечеркивает весь достигнуты ранее прогресс, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Общество
В России социальные пенсии проиндексированы на 6,1%
Средний размер социальной пенсии после индексации составит в республике 9 130 рублей.
Политика
В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций
США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий к отмене односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом, сообщает российское постпредство.
Общество
Названы сферы экономики, которые не пострадают из-за коронавируса
Ранее президент Владимир Путин продлил режим нерабочих дней, введенный из-за ситуации с коронавирусом, до 30 апреля.
Гаджеты
NVIDIA анонсировала видеокарты GeForce RTX SUPER для ноутбуков
Компания NVIDIA объявила о разработке высокопроизводительных видеокарт GeForce RTX SUPER и версий Max-Q, которые будут использоваться в игровых ноутбуках.
Здоровье
Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии
Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии.
Авто
Новый седан Audi A3 сфотографировали до премьеры
В Сети появились шпионские фотографии Audi A3 четвертого поколения в кузове седан, сделанные до премьеры модели.
Общество
В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса
Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Энергетика
Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск.
Шоу-бизнес
5-летняя дочь Арарата Кещяна помогает папе забивать гвозди молотком
Старшая дочь Арарата Кещяна уже умеет забивать гвозди молотком. И Ева всегда доводит работу до конца.
Религия
В РПЦ призвали верующих ограничиться телетрансляцией на Пасху
Прихожане Русской православной церкви (РПЦ) должны быть готовы ограничиться трансляцией пасхального богослужения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, но освящение куличей перед праздником состоится.
Политика
Глава Коми Сергей Гапликов уходит в отставку
Глава Коми Сергей Гапликов досрочно уходит с поста. Об этом глава региона заявил в четверг, 2 апреля.
Экономика
Что будет с экономикой России к концу выходных. Мнение бизнеса
РБК опросил представителей российского бизнеса — во сколько им обойдется почти месяц выходных, как они планируют выстраивать работу и в каком состоянии окажутся к их окончанию.
Общество
Южноуральцы, попавшие в трудную жизненную ситуацию, получат помощь
Алексей Текслер еще раз призвал всех соблюдать режим самоизоляции и заботиться о ближних.
Кино
Вышел тизер хоррора «Поезд в Пусан 2: Полуостров»
Технологии
The Washington Post (США): да, Россия распространяет ложь о коронавирусе. Но она была сфабрикована в Америке (The Washington Post)
Хотя российская и китайская дезинформация, служащая для распространения различных мифов о коронавирусе, действительно существует, иностранные заинтересованные силы зачастую просто подбирают то, что мы, американцы, «создали» сами.
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Шоу-бизнес
В Сети умилились снимками Тиграна Кеосаяна с младшей дочерью
Журналистка решила показать, как муж развлекает младшую дочь на карантине. Тигран Кеосаян души не чает в детях.
Здоровье
В ВОЗ заявили, что маски не требуются здоровым людям
Ношение масок здоровыми людьми не требуется. Сама по себе маска не может служить гарантией защиты от новой коронавирусной инфекции.