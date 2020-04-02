Политика

Форпост Северо-ЗападФорпост Северо-ЗападТри российских губернатора подали в отставку после выступления Путина

Во вторник, 2 апреля, президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова, а также руководителя Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского. Последнего президент сразу назначил врио губернатора Архангельской области.
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В Кремле рассматривают возможность объединения в единый субъект Архангельской области и НАО

Эхо Москвывчера в 22:10

Исполняющим обязанности главы НАО назначен Юрий Бездудный

Интерфаксвчера в 11:10

Две губернаторские отставки могут быть связаны с коронавирусом

Коммерсантъвчера в 16:21

Путин назначил Юрия Бездудного врио губернатора НАО

РИА Новостивчера в 11:04

В Кремле обсудили объединение НАО и Архангельской области

РБКвчера в 13:22

Новый север

Российская газетавчера в 20:47

Итоги деятельности Игоря Орлова на посту губернатора Архангельской области

ТАССвчера в 16:00
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Политика

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.
ТАСС вчера в 18:25
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В Приморье нашли всех сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда

Во Владивостоке нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые накануне самовольно покинули аэропорт, не желая отправляться в карантин, сообщает правительство Приморья.
Российская газета вчера в 23:00
Общество

Назван срок окончания вспышки коронавируса в России

Прогноз дали в Федеральном медико-биологическом агентстве В России вспышка коронавируса COVID-19 должна закончиться к лету.
Челнинские известия вчера в 01:15
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель

Москва, 2 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
REGNUM вчера в 10:01
Происшествия

В Москве скончался пациент с коронавирусом

Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в столице умер 39-летний мужчина, заразившийся этим вирусом.
РБК вчера в 14:04
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Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в столице.
Агентство Москва вчера в 12:33
Политика

Вассерман предсказал «полный кошмар» для США

Москва, 3 апреля 2020, 03:59 — REGNUM Пандемия нового коронавируса, уже серьезно охватившая США, не сулит для страны ничего, кроме «полного кошмара», считает публицист Анатолий Вассерман, 2 апреля сообщает РЕН ТВ.
REGNUM вчера в 20:59
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
РИА Новости 00:04
Общество

У умершей в Перми журналистки был коронавирус

РЕН ТВ вчера в 05:37
Общество

Для автотранспорта на Кубани работает пропускная система

Согласно постановлению губернатора Вениамина Кондратьева, на Кубани действует пропускная система для транспорта.
ЮГ Times вчера в 12:14
Политика

Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»

В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования.
РБК вчера в 20:45
Политика

В МИД РФ рассказали об отказе Киева от договоренностей по Донбассу

Москва, 3 апреля 2020, 04:33 — REGNUM Отказ Украины от договоренностей, принятых по Донбассу, перечеркивает весь достигнуты ранее прогресс, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
REGNUM вчера в 21:33
Общество

В России социальные пенсии проиндексированы на 6,1%

Средний размер социальной пенсии после индексации составит в республике 9 130 рублей.
Осетия-Ирыстон 01 апреля в 04:53
Политика

В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций

США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий к отмене односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом, сообщает российское постпредство.
РИА Новости вчера в 23:43
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Названы сферы экономики, которые не пострадают из-за коронавируса

Ранее президент Владимир Путин продлил режим нерабочих дней, введенный из-за ситуации с коронавирусом, до 30 апреля.
РИА Новости вчера в 23:02
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NVIDIA анонсировала видеокарты GeForce RTX SUPER для ноутбуков

Компания NVIDIA объявила о разработке высокопроизводительных видеокарт GeForce RTX SUPER и версий Max-Q, которые будут использоваться в игровых ноутбуках.
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Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии

Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии.
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Авто

Новый седан Audi A3 сфотографировали до премьеры

В Сети появились шпионские фотографии Audi A3 четвертого поколения в кузове седан, сделанные до премьеры модели.
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Общество

В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса

Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 20:19
Энергетика

Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск.
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Прихожане Русской православной церкви (РПЦ) должны быть готовы ограничиться трансляцией пасхального богослужения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, но освящение куличей перед праздником состоится.
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Глава Коми Сергей Гапликов уходит в отставку

Глава Коми Сергей Гапликов досрочно уходит с поста. Об этом глава региона заявил в четверг, 2 апреля.
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Что будет с экономикой России к концу выходных. Мнение бизнеса

РБК опросил представителей российского бизнеса — во сколько им обойдется почти месяц выходных, как они планируют выстраивать работу и в каком состоянии окажутся к их окончанию.
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В ВОЗ заявили, что маски не требуются здоровым людям

Ношение масок здоровыми людьми не требуется. Сама по себе маска не может служить гарантией защиты от новой коронавирусной инфекции.
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