Коронавирус
Российская газетаТри российских прототипа вакцины от COVID-19 показали эффективность
Уже три прототипа вакцины от COVID-19 успешно прошли испытания. Об этом в интервью агентству РИА Новости рассказал гендиректор новосибирского научного центра "Вектор" Ринат Максютов. По его словам, эти вакцины способны формировать в организме иммунный ответ.
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Три прототипа вакцины от коронавирусной инфекции успешно прошли испытания, заявил гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов.РИА Новости00:01
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В Тульской области задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Тула, 30 июня 2020, 11:19 — REGNUM Подозреваемого в убийстве 13-летней девочки задержали в Тульской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России 30 июня.
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Соперник Лукашенко поделился мнением о белорусизации и русском языке
Соперник Александра Лукашенко на предстоящих 9 августа президентских выборах в Белоруссии Валерий Цепкало поделился мнением о культурной и языковой политике в стране.
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В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа
Новый штамм называется G4 EA H1N1 и имеет некоторые сходства с вирусом свиного гриппа 2009 года, который начался в Мексике и вызвал всемирную вспышку в том же году, сообщает 9 News.
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ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе
ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
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Россия обдумывает предложение Турции запустить авиасообщение с 15 июля
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Наука
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Общество
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В Российской Федерации за все время пандемии, с момента фиксации первых больных с COVID-19, было выявлено свыше 100 штаммов коронавируса нового типа, пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора центра "Вектор" Рината Максютова.
ПРАЙМ 02:08
Энергетика
В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти
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Политика
В сенате США предложили выкупить С-400 у Турции
Газета.Ru 04:11
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Шнуров посвятил матерный стих нападению на Собчак в монастыре
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал матерное стихотворение, которое посвятил нападению на телеведущую Ксению Собчак и ее съемочную команду в монастыре в Екатеринбурге.
Peterburg2.ru 28 июня в 08:47
Транспорт
По Крымскому мосту запустили железнодорожное грузовое движение
Министр транспорта Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов открыли железнодорожное грузовое движение по Крымскому мосту.
Коммерсантъ 03:38
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Политика
Лидеры России и Белоруссии откроют мемориал под Ржевом
Вести.Ru вчера в 23:05
Происшествия
На Урале отпустили из-под ареста обвиняемых в насилии экс-полицейских
Ленинский районный суд Екатеринбурга заменил домашний арест на запрет определенных действий.
Российская газета 04:03
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 70,22 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 70,22 рубля, курс евро прибавил 0,2%, до 78,87 рубля.
ТАСС 03:08
Общество
Кадыров отменил карантин для въезжающих в Чечню
Грозный, 30 июня 2020, 12:04 — REGNUM Для лиц, прибывающих в Чечню, отменен двухнедельный карантин, который ранее каждый въезжающий из другого региона гражданин обязан был соблюдать из-за пандемии коронавируса.
REGNUM 05:04
Авто
В интернете появились дебютные рендеры нового седана Lada Vesta
В интернете появились дебютные рендеры седана Lada Vesta.
Актуальные Новости вчера в 07:41
Происшествия
Рудник «АЛРОСА» в Якутии возобновит штатную работу после пожара
После пожара и проверки горноспасателей рудник "Интернациональный" продолжит штатную работу, сообщили в алмазодобывающей компании "АЛРОСА".
Интерфакс 03:29
Общество
Воробьев сообщил об открытии детских садов в Подмосковье с 6 июля
Все детские сады в Московской области откроются в понедельник, 6 июля. Об этом 30 июня сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Известия 04:41
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
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Культура
Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI
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Российский UAZ Hunter протестировали в Японии
В Японии провели тест-драйв российского внедорожника УАЗ "Хантер" - испытания устроили журналисты местного издания The Best Car.
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Шоу-бизнес
Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом
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Армия и оружие
В армию с начала года поступило 776 образцов вооружения
Российская армия с начала года получила почти 800 единиц вооружения и военной техники, в числе которых 58 летательных аппаратов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
РИА Новости 05:07
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Кино
Марго Робби снимется в шестой части «Пиратов Карибского моря»
Подмосковье Сегодня вчера в 17:27
Общество
Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину
«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент.
РБК вчера в 09:17