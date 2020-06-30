Три прототипа вакцины от коронавирусной инфекции успешно прошли испытания, заявил гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов.

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Уже три прототипа вакцины от COVID-19 успешно прошли испытания. Об этом в интервью агентству РИА Новости рассказал гендиректор новосибирского научного центра "Вектор" Ринат Максютов. По его словам, эти вакцины способны формировать в организме иммунный ответ.

Три российских прототипа вакцины от COVID-19 показали эффективность

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