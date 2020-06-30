Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаТри российских прототипа вакцины от COVID-19 показали эффективность

Уже три прототипа вакцины от COVID-19 успешно прошли испытания. Об этом в интервью агентству РИА Новости рассказал гендиректор новосибирского научного центра "Вектор" Ринат Максютов. По его словам, эти вакцины способны формировать в организме иммунный ответ.
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Три российских прототипа вакцины от COVID-19 показали эффективность

Три прототипа вакцины от коронавирусной инфекции успешно прошли испытания, заявил гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов.
РИА Новости00:01

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«Вектор» назвал число показавших эффективность прототипов вакцин от COVID

РБК01:59

В России три прототипа вакцины от коронавируса показали эффективность

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Вакцину от COVID-19 испытают на четырех видах животных

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«Вектор» испытывает вакцину от коронавируса на четырёх видах животных

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Коммерсантъ01:18

Три прототипа российской вакцины от COVID-19 оказались эффективны

Lenta.ru00:12
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Владимир Путин обратится к россиянам по поправкам в Конституцию

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Врачи назвали главные недостатки системы ОМС

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Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
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Общество

Что изменится с 1 июля: пенсии, ЖКХ, выплаты на детей

Если тарифы ЖКХ традиционно повышаются с 1 июля, то некоторые новшества оказались неожиданными.
Московский Комсомолец вчера в 06:15
Культура

Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI

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Происшествия

Младший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим

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Происшествия

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Политика

Си Цзиньпин подписал закон о нацбезопасности в Гонконге

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подписал указ об утверждении и опубликовании принятого парламентом закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, сообщает "Синьхуа".
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Общество

Опубликован экзитпол ФОМ по голосованию за поправки к Конституции

Стали известны результаты экзитпола Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) по итогам голосования по внесению изменений в Основной закон страны.
Газета.Ru 05:29
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Здоровье

Россиянам дали советы по налаживанию обмена веществ после самоизоляции

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Команда «Формулы-1» Mercedes показала черную ливрею против расизма

Команда «Формулы-1» Mercedes представила ливрею, которая будет использоваться на болидах команды в сезоне 2020 года.
РБК вчера в 06:44
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Гаджеты

Смартфоны Xiaomi сильно подорожают в 2021 году

Согласно информации, распространяющейся в Сети, в 2021 году флагманские смартфоны Xiaomi будут стоить гораздо дороже, чем нынешние аппараты топового уровня, пишет интернет-ресурс iXBT.Подорожание коснётся устройств, работающих на базе Qualcomm.
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Здоровье

Испытания препарата от коронавируса в Смоленске прошли прекрасно

Препарат "Арепливир" (российская марка "Фавипиравира") от коронавируса испытывается на 30 пациентах в Смоленске.
Readovka67.ru 05:16
Происшествия

Два человека пострадали в ДТП с перевернувшейся маршруткой в Воронеже

Блокнот Воронеж 06:17
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Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе

ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
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Политика

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Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
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Политика

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
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Транспорт

По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
BFM.ru 03:01
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Авто

В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

С 1 июля 2020 года на территории РФ вступят в силу три изменения, которые касаются российских водителей.
Новые автомобили 03:48
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Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости вчера в 12:25
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Здоровье

В ВШЭ назвали число предотвращенных смертей от коронавируса в России

В материале «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу» авторы пришли к выводу, что если бы власти и население проигнорировали сообщения об эпидемии и не принимали бы необходимых мер, жертвами пандемии потенциально могли бы стать 3,8 млн человек.
РБК вчера в 07:59
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Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
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Общество

Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
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Происшествия

По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках

Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
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Наука

В Британии создали фонарик, улучшающий зрение за 3 минуты в день

Участники были здоровы в этом отношении. Выяснилось, что на зрение молодых людей фонарик практически не влияет.
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Общество

В Саратовской области за сутки выявлено 110 случаев коронавируса

За минувшие сутки значительное число заболевших зафиксировано в Балашовском районе — 24 пациента, в Саратове выявлено 19 случаев, в Энгельсском районе — 14, в Дергачевском — 10, в Балаковском и Ершовском — по 8.
Саратов.Экспресс 02:43
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На Кубани более 750 тыс. семей в июле получат выплаты на детей

Деловая газета. Юг 03:32
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В Подольске задержали мужчину за поджог шатра для голосования

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Общество

Мишустин выделил банкам на льготные автокредиты 22,5 млрд рублей

Правительство РФ выделило на расширенную программу льготного автокредитования 22,5 млрд рублей.
Автоновости дня 28 июня в 04:44
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Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

РБК 05:11
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