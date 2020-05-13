Политика
РИА НовостиВ Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
Депутат напомнил, что в советское время была Большая Тюменская область, работавшая как "единый механизм", единый экономический комплекс, которая была разделена в 90-е годы.
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с чего всё началось
Тюменская область, ХМАО и ЯНАО могут быть объединены в 2021 году, сказал РИА Новости депутат Госдумы от Тюменской области Павел Дорохин.РИА Новости15:10
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Здоровье
За сутки в Алтайском крае коронавирус выявлен еще у 38 человек
Оперштаб сообщил в понедельник, 11 мая о 38 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией, выявленных за минувшие сутки.
Kursk.com 11 мая в 01:35
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 08:40
Общество
«Победа» возобновит полеты по России с 1 июня
Авиакомпания «Победа» начнет поэтапно восстанавливать программу внутренних полетов с 1 июня.
Коммерсантъ 04:26
Здоровье
Плюс 49: В Приморье зарегистрированы новые заболевшие коронавирусом
В Приморье за минувшие сутки зарегистрировано 49 новых случаев заболевания коронавирусом.
Владивосток-Новости 21:34
Политика
В СНБО предупредили об угрозе дефицита воды на Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявил о вероятности водного дефицита в стране и выступил за оптимизацию использования ресурсов, а также за экономное потребление воды, об этом сообщила пресс-служба СНБО.
РИА Новости 15:44
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Политика
NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России
Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные.
Газета.Ru 21:53
Общество
В России отменили ОГЭ для девятиклассников и снова перенесли ЕГЭ
Итоговые обязательные экзамены по русскому языку и математике для учеников девятых классов в России отменят.
Губерния-33 06:43
Общество
Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом
Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха.
REGNUM 03:40
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости 11 мая в 16:10
Общество
Академик РАН рассказал о вакцинации от коронавируса по «военному» пути
В России вакцинация от коронавируса может начать проводиться по так называемому «военному» пути, заявил академик РАН Сергей Колесников.
Известия 21:25
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
Здоровье
Врач рассказал о быстром переходе COVID-19 в тяжелую стадию
Новая коронавирусная инфекция быстро переходит из легкой в средне-тяжелую и тяжелую стадии, заявил главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.
Газета.Ru 21:08
Авто
Продажи новых автомобилей в апреле в России упали на 72%
В апреле 2020 года объем продаж новых легковых машин и легкого коммерческого транспорта (LCV) на российском рынке, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), уменьшился на 72,4% по сравнению с АППГ и составил всего 38 922 экземпляра.
Новые автомобили вчера в 06:57
Происшествия
Ещё одна курганская больница закрыта на карантин
Далматово, Курганская область, 13 мая 2020, 18:28 — REGNUM В Курганской области на карантин закрыта ещё одна районная больница.
REGNUM 11:28
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 17:34
Общество
Комаровский назвал продукт для профилактики коронавируса
Врач подчеркнул, что слезы — это мощный фактор неспецифической иммунной защиты.
URA.Ru 20:50
Общество
Трамп настаивает на введении ФРС отрицательной ставки
Выступая перед журналистами в Белом доме, президент США Дональд Трампзаявил о необходимости введения Федеральной резервной системой отрицательной базовой процентной ставки, как во многих других странах.
Московский Комсомолец 19:14
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
РИА Новости 06:48
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ
Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM 01:14
Биатлон
Валерий Польховский: Королькевич возмущен обвинениями Драчева
Ранее президент Союза биатлонистов России оценил профессиональные качества Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, которые были назначены на должность старших тренеров, вспомнив в частности о том, что СБР на данный момент не восстановлен в правах из-за допинговых скандалов, которые были в том числе при Королькевиче, при Польховском.
Советский спорт 05:16
Шоу-бизнес
Екатерина Климова рассказала о настоящей причине развода с Гелой Месхи
Актриса Екатерина Климова рассказала о причинах развода с коллегой Гелой Месхи, которому родила в свое время дочь.
Суть событий 08:50
Общество
На сайт «Бессмертного полка» загрузили фото нацистов
МордовМедиа вчера в 15:27
Здоровье
В Хакасии усилят контроль за соблюдением режима самоизоляции
Совещание провёл глава Хакасии. Пока эпидобстановка в Хакасии не позволяет смягчить режим ограничений.
Хакасия 03:19
Транспорт
На мосту через Зею в Благовещенске установили эстакаду
В Благовещенске на мосту через Зею 14 мая установлена эстакада. В течение дня будут проводиться испытания ее несущей способности.
Телепорт 21:25
Общество
Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину от коронавируса
По данным на конец прошлого года, в штате Сбербанка было 280 тысяч человек. Ранее банк направил на создание вакцины 3 миллиарда рублей.
Эхо Москвы 22:24
Кино
Международный кинофестиваль «Меридианы Тихого» перенесли на октябрь
Проведение 18-го Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» во Владивостоке переносится на октябрь 2020 года, 14 мая сообщает пресс-служба кинофестиваля.
ИА Красная Весна 21:30
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Общество
Илон Маск открыл предприятие Tesla вопреки запрету властей
Как сказал Маск, ситуация в настоящее время «запутанная».
CarsWeek.ru вчера в 07:57