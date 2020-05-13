Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Депутат напомнил, что в советское время была Большая Тюменская область, работавшая как "единый механизм", единый экономический комплекс, которая была разделена в 90-е годы.
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с чего всё началось

В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Тюменская область, ХМАО и ЯНАО могут быть объединены в 2021 году, сказал РИА Новости депутат Госдумы от Тюменской области Павел Дорохин.
РИА Новости15:10

Подробнее о событии

Депутат Госудумы Дорохин опроверг планы по объединению Тюменской области и округов

NashGorod.ru16:17

В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

РИА Новости15:10

Депутат Госдумы допустил объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Известия14:25

Депутат Госдумы допустил объединение ХМАО, ЯНАО и Тюменской области

News.ru14:52

В Тюменской области не исключают объединения с ХМАО и ЯНАО

Газета.Ru14:35

Три российских региона задумали объединить

Lenta.ru14:33

Тюменскую область могут объединить с ХМАО И ЯНАО

Новости Тюмени 72.ru14:55
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Авто

BYD представит для Европы электрокар круче Tesla

Car.ru 09:59
Здоровье

За сутки в Алтайском крае коронавирус выявлен еще у 38 человек

Оперштаб сообщил в понедельник, 11 мая о 38 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией, выявленных за минувшие сутки.
Kursk.com 11 мая в 01:35
206
Политика

Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 08:40
4,8K
Общество

«Победа» возобновит полеты по России с 1 июня

Авиакомпания «Победа» начнет поэтапно восстанавливать программу внутренних полетов с 1 июня.
Коммерсантъ 04:26
90
Здоровье

Плюс 49: В Приморье зарегистрированы новые заболевшие коронавирусом

В Приморье за минувшие сутки зарегистрировано 49 новых случаев заболевания коронавирусом.
Владивосток-Новости 21:34
Политика

В СНБО предупредили об угрозе дефицита воды на Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявил о вероятности водного дефицита в стране и выступил за оптимизацию использования ресурсов, а также за экономное потребление воды, об этом сообщила пресс-служба СНБО.
РИА Новости 15:44
Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
401
Политика

NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России

Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные.
Газета.Ru 21:53
851
Общество

В России отменили ОГЭ для девятиклассников и снова перенесли ЕГЭ

Итоговые обязательные экзамены по русскому языку и математике для учеников девятых классов в России отменят.
Губерния-33 06:43
389
Общество

Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом

Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха.
REGNUM 03:40
669
Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей

Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости 11 мая в 16:10
Общество

Академик РАН рассказал о вакцинации от коронавируса по «военному» пути

В России вакцинация от коронавируса может начать проводиться по так называемому «военному» пути, заявил академик РАН Сергей Колесников.
Известия 21:25
1
Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
7
Здоровье

Врач рассказал о быстром переходе COVID-19 в тяжелую стадию

Новая коронавирусная инфекция быстро переходит из легкой в средне-тяжелую и тяжелую стадии, заявил главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.
Газета.Ru 21:08
17
Авто

Продажи новых автомобилей в апреле в России упали на 72%

В апреле 2020 года объем продаж новых легковых машин и легкого коммерческого транспорта (LCV) на российском рынке, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), уменьшился на 72,4% по сравнению с АППГ и составил всего 38 922 экземпляра.
Новые автомобили вчера в 06:57
209
Происшествия

Ещё одна курганская больница закрыта на карантин

Далматово, Курганская область, 13 мая 2020, 18:28 — REGNUM В Курганской области на карантин закрыта ещё одна районная больница.
REGNUM 11:28
1
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 17:34
625
Общество

Комаровский назвал продукт для профилактики коронавируса

Врач подчеркнул, что слезы — это мощный фактор неспецифической иммунной защиты.
URA.Ru 20:50
2
Общество

Трамп настаивает на введении ФРС отрицательной ставки

Выступая перед журналистами в Белом доме, президент США Дональд Трампзаявил о необходимости введения Федеральной резервной системой отрицательной базовой процентной ставки, как во многих других странах.
Московский Комсомолец 19:14
7
Общество

Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети

РИА Новости 06:48
6K
Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ

Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM 01:14
3,6K
Биатлон

Валерий Польховский: Королькевич возмущен обвинениями Драчева

Ранее президент Союза биатлонистов России оценил профессиональные качества Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, которые были назначены на должность старших тренеров, вспомнив в частности о том, что СБР на данный момент не восстановлен в правах из-за допинговых скандалов, которые были в том числе при Королькевиче, при Польховском.
Советский спорт 05:16
Шоу-бизнес

Екатерина Климова рассказала о настоящей причине развода с Гелой Месхи

Актриса Екатерина Климова рассказала о причинах развода с коллегой Гелой Месхи, которому родила в свое время дочь.
Суть событий 08:50
Общество

На сайт «Бессмертного полка» загрузили фото нацистов

МордовМедиа вчера в 15:27
394
Здоровье

В Хакасии усилят контроль за соблюдением режима самоизоляции

Совещание провёл глава Хакасии. Пока эпидобстановка в Хакасии не позволяет смягчить режим ограничений.
Хакасия 03:19
1
Транспорт

На мосту через Зею в Благовещенске установили эстакаду

В Благовещенске на мосту через Зею 14 мая установлена эстакада. В течение дня будут проводиться испытания ее несущей способности.
Телепорт 21:25
Общество

Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину от коронавируса

По данным на конец прошлого года, в штате Сбербанка было 280 тысяч человек. Ранее банк направил на создание вакцины 3 миллиарда рублей.
Эхо Москвы 22:24
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Кино

Международный кинофестиваль «Меридианы Тихого» перенесли на октябрь

Проведение 18-го Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» во Владивостоке переносится на октябрь 2020 года, 14 мая сообщает пресс-служба кинофестиваля.
ИА Красная Весна 21:30
Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
912
Общество

Илон Маск открыл предприятие Tesla вопреки запрету властей

Как сказал Маск, ситуация в настоящее время «запутанная».
CarsWeek.ru вчера в 07:57
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Дорохин Павел Сергеевич
Депутат
Государственный советник РФ 2-го класса; депутат Государственной Думы VI и VII созывов от КПРФ; секретарь Центрального комитета КПРФ; член комитета Государственной Думы по обороне, член комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ; президент Национального Союза Народных и Коллективных Предприятий; член Союза писателей России.
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