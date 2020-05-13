Политика

Lenta.ruLenta.ruТри российских региона задумали объединить

Три российских региона — Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — могут объединить уже в следующем году. Об этом сообщил депутат Госдумы Павел Дорохин, передает РИА Новости.
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с чего всё началось

В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Тюменская область, ХМАО и ЯНАО могут быть объединены в 2021 году, сказал РИА Новости депутат Госдумы от Тюменской области Павел Дорохин.
РИА Новости15:10

Подробнее о событии

Депутат Госдумы допустил объединение ХМАО, ЯНАО и Тюменской области

News.ru14:52

В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

РИА Новости15:10

Тюменскую область могут объединить с ХМАО И ЯНАО

Новости Тюмени 72.ru14:55

Депутат Госудумы Дорохин опроверг планы по объединению Тюменской области и округов

NashGorod.ru16:17

В Тюменской области не исключают объединения с ХМАО и ЯНАО

Газета.Ru14:35

Три российских региона задумали объединить

Lenta.ru14:33

Депутат Госдумы допустил объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Известия14:25
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Авто

Маскарад: как пройти ТО в условиях пандемии

Как правило, отсрочка дана до конца мая, кроме того, у части брендов недопустим перепробег, из-за которого можно лишиться гарантии.
Известия 17:02
Общество

Экзамены для девятиклассников отменили

Обязательные экзамены по русскому языку и математике для девятиклассников в этом году отменены на фоне пандемии коронавируса.
BFM.ru 06:37
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Политика

МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT

МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости 15:27
687
Общество

В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены

Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 21:12
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Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

REGNUM 02:08
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Здоровье

Число заражённых коронавирусом в Бурятии достигло 687

По данным на утро 12 мая, всего в Бурятии зарегистрировано 687 лабораторно подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией – её обнаружили ещё у 28 человек (659+28).
Информ Полис online 11 мая в 21:20
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Единоборства

Макгрегор выразил поддержку заболевшему Абдулманапу Нурмагомедову

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на ухудшение состояния тяжело заболевшего отца чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
Известия 20:30
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Происшествия

В Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой

Пожилая женщина, излечившаяся от коронавируса, покончила с собой в одной из больниц Ставропольского края.
РБК 18:31
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Здоровье

Врач рассказал о быстром переходе COVID-19 в тяжелую стадию

Новая коронавирусная инфекция быстро переходит из легкой в средне-тяжелую и тяжелую стадии, заявил главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.
Газета.Ru 21:08
Политика

В Кремле сообщили, что массового укрупнения регионов не будет

Слияние Архангельской области и Ненецкого автономного округа не является стартом кампании по массовому укрупнению российских регионов, заявил источник в администрации президента РФ Владимира Путина.
News.ru 20:35
Здоровье

В США объяснен процесс формирования иммунитета к коронавирусу

Как сообщает ToDay News Ufa, профессор американской Школы системной биологии GMU Анча Баранова объяснила, что иммунитет на коронавирусную инфекцию вырабатывается в основном у людей старшего возраста, переболевших в тяжелой форме.
ToDay News Ufa 11 мая в 22:40
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Политика

Игорь Коломойский теряет «Приват»

Поправки, известные как «антиколомойский закон», сохраняют контроль государства над крупнейшим в стране банком «Приват», национализированным в 2016 году.
Коммерсантъ 11:52
Экономика

Чубайс считает, что «зеленая сделка» ЕС устоит в условиях пандемии

Председатель правления УК "Роснано", которая занимается инвестициями в ветроэнергетику, энергоэффективность и инновационные технологии, Анатолий Чубайс считает, что объявленная Еврокомиссией "Зеленая сделка" по переходу на экологичную экономику не сорвется из-за пандемии коронавируса.
ТАСС 05:56
50
Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
373
Общество

В Красноярске сняли на видео километровые очереди за СНИЛС

На днях президент пообещал пособие до 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которое можно оформить через сайт «Госуслуги».
Байкал24 16:46
44
Экономика

Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний

"Отечественные авиакомпании получат 23,4 млрд рублей на возмещение убытков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Интерфакс 17:10
9
Общество

Законопроект о праве полиции вскрывать автомобили внесён в Госдуму

Москва, 13 мая 2020, 10:25 — REGNUM Законопроект о новых полномочиях полиции правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
REGNUM 03:25
4,1K
Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ

Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM 01:14
3,5K
Здоровье

59 новых случаев коронавируса выявили в Оренбургской области за сутки

За последние сутки в Оренбуржье выявили 59 новых пациентов с предварительным диагнозом «коронавирус».
1743.ru 11 мая в 07:48
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Игры

В «Epic Games Store» раздадут GTA V

Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU 10:46
12
Здоровье

Депутат МГД Беседина предложила отменить ношение перчаток в Москве

Беседина отмечает, что предписания Собянина по ношению перчаток не соответствуют рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и Роспотребнадзора.
Собеседник вчера в 14:56
16
Экономика

ФБР расследует участие компаний ЕС в торговле венесуэльской нефтью

ФБР ведет расследование в отношении компаний из ЕС и Мексики, предположительно вовлеченных в торговлю венесуэльской нефтью, в рамках сбора информации для минфина США о возможном нарушении санкций.
РЕН ТВ 16:39
Религия

Во время столкновений в Черногории пострадали четверо полицейских

Аргументы и Факты 21:24
3
Игры

Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков

Epic Games анонсировала новую версию ПО для создания игр Unreal Engine 5 с новыми функциями, продемонстрированными на PlayStation 5. Главной особенность, о которой говорили разработчики в демо-ролике стала поддержка высокополигональных моделей для отображения в реальном времени.
Вести.Ru 12:14
45
Космос

Первый пуск ракеты Ariane 6 могут перенести на 2021 год

Ситуация, сложившаяся в результате пандемии коронавируса, может привести к переносу сроков первого запуска новой европейской ракеты Ariane 6 со второй половины нынешнего года на 2021 год.
ТАСС 18:59
Общество

На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие

Число выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией на Сахалине выросло до 46, большинство из них - приезжие, сообщила в среду глава регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова.
РИА Новости 01:15
1
Общество

ПФР по Алтайскому краю: выплаты на детей получат все

Да, всем известно, что в первые дни возможности подачи заявления наблюдалась некорректная работа сайта ЕПГУ из-за повышенной активности пользователей портала, что вполне логично – только в Алтайском крае на эту выплату претендуют порядка полумиллиона человек.
Местное время (Рубцовск) 08:33
Авто

В России резко подешевел электрический кроссовер Jaguar I-Pace

Автоновости дня 09:47
18
Политика

Мнучин заявил о возможном обвале экономики США

Вашингтон, 14 мая 2020, 03:40 — REGNUM Промедление при отмене ограничительных мер в Соединенных Штатах, введённых из-за пандемии коронавируса нового типа, может нанести серьезный урон американской экономике, заявил глава минфина США Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox News.
REGNUM 20:40
Общество

Песков рассказал о судьбе своего бейджа от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заразившийся COVID-19, до сих пор возит «блокатор вирусов» в виде бейджа в машине.
РБК 13:36
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Дорохин Павел Сергеевич
Депутат
Государственный советник РФ 2-го класса; депутат Государственной Думы VI и VII созывов от КПРФ; секретарь Центрального комитета КПРФ; член комитета Государственной Думы по обороне, член комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ; президент Национального Союза Народных и Коллективных Предприятий; член Союза писателей России.
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