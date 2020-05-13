Политика
Lenta.ruТри российских региона задумали объединить
Три российских региона — Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — могут объединить уже в следующем году. Об этом сообщил депутат Госдумы Павел Дорохин, передает РИА Новости.
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Тюменская область, ХМАО и ЯНАО могут быть объединены в 2021 году, сказал РИА Новости депутат Госдумы от Тюменской области Павел Дорохин.РИА Новости14:23
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Волжская коммуна 09:13
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