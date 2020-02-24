Речь о Мелеузовском сахарном заводе в Башкирии (входит в группу «Продимекс»), Нурлатском сахарном заводе в Татарстане (входит в местную группу «Агро-инвест») и Товарковском сахарном заводе (принадлежит структуре Россельхозбанка) в Тульской области.

с чего всё началось

По словам Бодина, что среднегодовые цены на сахар не позволяют поддерживать необходимый уровень рентабельности предприятий. Он добавил, что если мировые и внутренние цены не изменятся, то и другие сахарные заводы могут оказаться под угрозой.

Несколько сахарных заводов закрываются в России

Спорт Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Политика Песков не знает о дате голосования по поправкам в Конституцию Дата голосования по поправкам в Конституцию пока не объявлена, но, возможно, решение будет принято на встрече рабочей группы в среду, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 февраля на встрече с журналистами.

Гаджеты Huawei представила новый складной смартфон Huawei Mate Xs Для покупки Huawei Mate Xs будет доступен с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ по цене 2 500 евро.

Политика Опрос показал снижение рейтинга партии «Слуга народа» и Зеленского Рейтинг украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» снизился за месяц на 9 %. Сейчас он составляет 36 %, пишет RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного Центром имени Разумкова.

Политика Песков рассказал о спорах Путина с Кудриным и Грефом по проектам Дмитрий Песков прокомментировал слова Путина о том, что у него случались споры о крупных инфраструктурных проектах с экс-министром Алексеем Кудриным, а также главой Сбербанка Германом Грефом.

Происшествия В Анкаре экстренно сел самолет из-за подозрения на вирус у пассажира Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров, передает телеканал NTV.

Энергетика «Транснефть» получила заявки на поставку нефти в Белоруссию Несколько российских нефтяных компаний передали «Транснефти» заявки на поставку сырья в Белоруссию, сообщил журналистам 25 февраля представитель компании Игорь Демин.

Политика Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика» Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса.

Происшествия Башкирский таксист не обращался в полицию из-за нападения пассажирки Таксист в башкирском Стерлитамаке, на которого напала пассажирка с двумя детьми из-за отсутствия второго детского кресла в машине, не обращался в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.

Происшествия В Татарстане уволили учителя, который пришел пьяным на урок Учителя технологии одной из школ города Азнакаево в Татарстане уволили по итогам служебного расследования, ранее в социальных сетях широко распространилось видео с его неадекватным поведением.

Транспорт Названа стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым Тендер на проведение первого этапа строительства автомобильной дороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь размещён на сайте госзакупок 21 февраля, сообщает ИА REGNUM.

Финансы Курс евро поднялся выше 71 рубля Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск.

Общество В Курганской области ждут Мишустина с министрами В Курганской области 25 февраля около полудня ожидается рабочий визит председателя правительства России Михаила Мишустина, который собирается прилететь вместе с министром экономического развития Максимом Решетниковым и министром здравоохранения Михаилом Мурашко.