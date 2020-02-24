Экономика
Газета.RuНесколько сахарных заводов закрываются в России
По словам Бодина, что среднегодовые цены на сахар не позволяют поддерживать необходимый уровень рентабельности предприятий. Он добавил, что если мировые и внутренние цены не изменятся, то и другие сахарные заводы могут оказаться под угрозой.
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с чего всё началось
Речь о Мелеузовском сахарном заводе в Башкирии (входит в группу «Продимекс»), Нурлатском сахарном заводе в Татарстане (входит в местную группу «Агро-инвест») и Товарковском сахарном заводе (принадлежит структуре Россельхозбанка) в Тульской области.Ведомостивчера в 16:00
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В Татарстане уволили учителя, который пришел пьяным на урок
Учителя технологии одной из школ города Азнакаево в Татарстане уволили по итогам служебного расследования, ранее в социальных сетях широко распространилось видео с его неадекватным поведением.
Транспорт
Названа стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым
Тендер на проведение первого этапа строительства автомобильной дороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь размещён на сайте госзакупок 21 февраля, сообщает ИА REGNUM.
Финансы
Курс евро поднялся выше 71 рубля
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В Курганской области ждут Мишустина с министрами
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Главный тренер «Баварии» оценил шансы «Баварии» на победу в ЛЧ
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Власти Петербурга объяснили увольнение главврача Боткинской больницы
Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец объяснил увольнение главного врача больницы имени Боткина, откуда сбежали пациенты с подозрением на коронавирус.