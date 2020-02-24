Экономика
Газета.RuНесколько сахарных заводов закрываются в России
По словам Бодина, что среднегодовые цены на сахар не позволяют поддерживать необходимый уровень рентабельности предприятий. Он добавил, что если мировые и внутренние цены не изменятся, то и другие сахарные заводы могут оказаться под угрозой.
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с чего всё началось
Речь о Мелеузовском сахарном заводе в Башкирии (входит в группу «Продимекс»), Нурлатском сахарном заводе в Татарстане (входит в местную группу «Агро-инвест») и Товарковском сахарном заводе (принадлежит структуре Россельхозбанка) в Тульской области.Ведомостивчера в 16:00
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«Использование определения "пандемия" не отвечает фактам, а речь идет об эпидемии в различных частях мира», - цитирует ТАСС заявление Гебреисуса.
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Появилась возможность выявления ранних признаков рака
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Глава Росприроднадзора проведет прием жителей Красноярска во вторник
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Путин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением
Президент России Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Путину" ТАСС заявил, что для улучшения качества работы подчиненных критикует их.