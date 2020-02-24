Речь о Мелеузовском сахарном заводе в Башкирии (входит в группу «Продимекс»), Нурлатском сахарном заводе в Татарстане (входит в местную группу «Агро-инвест») и Товарковском сахарном заводе (принадлежит структуре Россельхозбанка) в Тульской области.

с чего всё началось

Издание "Ведомости" сообщает со ссылкой на председателя правления Союзроссахара Андрея Бодина, что в этом сельскохозяйственном сезоне из-за низких цен на сахар не будут работать сахарные заводы суммарной мощностью 150 тысяч тонн — Мелеузовский (Башкирия), Нурлатский (Татарстан) и Товарковский (Тульская область).

Общество Россияне стали экономить на продуктах Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля.

Музыка Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020» Украина определилась с представителем страны на "Евровидении-2020" - им стала электрофолк-группа Go-A, выигравшая национальный отбор с песней "Соловей".

Происшествия Найден новый российский полковник-миллиардер Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.

Финансы Курс доллара превысил 65 рублей Курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже вырос почти на 1,63% к уровню закрытия предыдущих торгов и достиг уровня 65,12 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:15 мск.

Происшествия Украинский суд арестовал участников беспорядков в Новых Санжарах На Украине суд арестовал четырех участников беспорядков в полтавском поселке Новые Санжары, вспыхнувших из-за размещения в местном санатории эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая.

Происшествия В Махачкале ликвидировали пожар в ТЦ «Пассаж» Открытое горение в торговом центре в Махачкале ликвидировано на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Политика Секретарь СНБО Украины Данилов предрек скорый развал России Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия распадется как государство из-за межнациональных и демографических проблем, а также сложностей в отношениях с Китаем.

Здоровье ФАС начала расследование рекламы «Арбидола» Служба ищет доказательства, что препарат «активен против коронавируса» Изучив рекламу противовирусного препарата «Арбидол», в которой утверждалось, что он «активен даже против коронавируса», Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по признакам нарушения рекламного законодательства.

Спорт МОК не исключает отмены Олимпиады в Токио из-за коронавируса Оргкомитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио должен до мая гарантировать безопасность от коронавируса COVID-19 во время проведения соревнований, заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд в интервью агентству AP.