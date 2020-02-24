Экономика
Вести.RuТри российских сахарных завода приостанавливают работу
Издание "Ведомости" сообщает со ссылкой на председателя правления Союзроссахара Андрея Бодина, что в этом сельскохозяйственном сезоне из-за низких цен на сахар не будут работать сахарные заводы суммарной мощностью 150 тысяч тонн — Мелеузовский (Башкирия), Нурлатский (Татарстан) и Товарковский (Тульская область).
Читать в источнике
Оценить2,9K
с чего всё началось
Речь о Мелеузовском сахарном заводе в Башкирии (входит в группу «Продимекс»), Нурлатском сахарном заводе в Татарстане (входит в местную группу «Агро-инвест») и Товарковском сахарном заводе (принадлежит структуре Россельхозбанка) в Тульской области.Ведомостивчера в 16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 11:26, Ашберн
Футбол
В Парагвае вратарь сделал чудовищную ошибку и забил глупейший автогол
Вратарь "Хенераль Диас" Густаво Сердан в матче чемпионата Парагвая против "Гуареньи" допустил ошибку и забил нелепый гол в собственные ворота.
Общество
Россияне стали экономить на продуктах
Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля.
Экономика
В НБУ рассказали об улучшающемся состоянии экономики Украины
В Национальном банке Украины заявили, что состояние украинской экономики улучшилось за последние годы.
Общество
Минпромторг РФ приостанавливает работу торгпредств в Прибалтике и США
Работу торговых представительств России в США и прибалтийских странах решено приостановить.
Происшествия
В Петербурге выехавший на тротуар автомобиль сбил четырех пешеходов
Выехавший на тротуар после ДТП автомобиль сбил четверых пешеходов в Петербурге, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Общество
В Башкирии чиновник обругал матом посетителя за вопрос о дороге
Глава Кальтовского сельсовета Иглинского района Башкирии Владимир Кожанов накричал матом на местного жителя, который спросил про дорогу, передает РИА "Новости".
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Швейцарии
Первый случай заражения коронавирусом нового типа подтвержден во вторник в Швейцарии на юге страны.
Политика
В комитет Госдумы внесли поправки о голосовании по Конституции
На рассмотрение комитета Госдумы по госстроительству и законодательству внесены поправки к законопроекту о внесении изменений в Конституцию.
Происшествия
В Красноярске нашли пятое тело за два месяца со следами укусов собак
За последние два месяца в Красноярске нашли тела пяти человек со следами укусов собак.
Экономика
Белоруссия оценила потери из-за грязной российской нефти в $2 млрд
Новый Калининград Из-за введения Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов и поставок грязной нефти экспорт Беларуси сократился на $2 млрд.
Общество
В Сочи учительница требовала деньги на уборку и угрожала ученику
В сочинской школе №27 учительница требовала сдавать деньги на уборку класса, а также угрожала ударить одного из учеников.
Религия
В РПЦ приступили к установке видеокамер в церквях и храмах
Русская православная церковь (РПЦ) официально сообщила, что в храмах будут устанавливать видеокамеры.
Экономика
Иностранные инвесторы выступили против смягчающих налоговых поправок
Ассоциация европейского бизнеса, объединяющая иностранных инвесторов, предложила свой вариант смягчения уголовной ответственности для предпринимателей.
Происшествия
Мужчина грозился спрыгнуть с Большого Москворецкого моста в Москве
Днем 25 февраля в центре Москвы мужчина пригрозил прыгнуть с Большого Москворецкого моста.
Музыка
Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»
Украина определилась с представителем страны на "Евровидении-2020" - им стала электрофолк-группа Go-A, выигравшая национальный отбор с песней "Соловей".
Кино
Анонсированы съемки новых «Звездных войн»
Неизвестно, выйдут новые "Звездные войны" в кинотеатрах или будут доступны подписчикам стриминговой платформы Disney+.
Кино
Седьмой сезон «Сватов» станет последним — режиссер Андрей Яковлев
Как сообщает ToDay News Ufa, режиссер комедийного сериала Андрей Яковлев рассказал, что седьмой сезон сериала возможно станет последним.
Происшествия
Найден новый российский полковник-миллиардер
Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Финансы
Курс доллара превысил 65 рублей
Курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже вырос почти на 1,63% к уровню закрытия предыдущих торгов и достиг уровня 65,12 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:15 мск.
Происшествия
Украинский суд арестовал участников беспорядков в Новых Санжарах
На Украине суд арестовал четырех участников беспорядков в полтавском поселке Новые Санжары, вспыхнувших из-за размещения в местном санатории эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая.
Авто
Toyota и Lexus получат уникальную систему против угона
Происшествия
В Махачкале ликвидировали пожар в ТЦ «Пассаж»
Открытое горение в торговом центре в Махачкале ликвидировано на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
Политика
Трамп: США поставят Индии военные вертолеты на общую сумму в $3 млрд
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поставит Нью-Дели боевую технику, в том числе военные вертолеты, на общую сумму $3 млрд.
Политика
Секретарь СНБО Украины Данилов предрек скорый развал России
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия распадется как государство из-за межнациональных и демографических проблем, а также сложностей в отношениях с Китаем.
Здоровье
ФАС начала расследование рекламы «Арбидола»
Служба ищет доказательства, что препарат «активен против коронавируса» Изучив рекламу противовирусного препарата «Арбидол», в которой утверждалось, что он «активен даже против коронавируса», Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по признакам нарушения рекламного законодательства.
Шоу-бизнес
Успенская со скандалом покинула студию после обвинения Собчак
Королева шансона Любовь Успенская стала гостьей новой передачи Ксении Собчак, однако со скандалом ушла со съемочной площадки.
Общество
«Сын Порошенко» посетил концерт российского рэпера, заявили в Раде
Спорт
МОК не исключает отмены Олимпиады в Токио из-за коронавируса
Оргкомитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио должен до мая гарантировать безопасность от коронавируса COVID-19 во время проведения соревнований, заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд в интервью агентству AP.
Экономика
Российские банки планируют отказаться от бумажных договоров
Крупнейшие банки России планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами и до конца 2020 года перейти на электронную форму соглашений.