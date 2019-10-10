Три россиянки, которые являются сторонницами террористической организации «Исламское государство»*, убили надзирательницу в тюрьме провинции Белуджистан в Пакистане.

Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана

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