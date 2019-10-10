Три россиянки, которые являются сторонницами террористической организации «Исламское государство»*, убили надзирательницу в тюрьме провинции Белуджистан в Пакистане.

Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана

Политика Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.

Политика Украинский эксперт со скандалом покинул эфир на «России 1» Бывший украинский дипломат, симпатизирующий украинским неонацистам участник программы Вадим Трюхан со скандалом покинул эфир передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Поводом стала перебранка украинского «эксперта» со своим соотечественником, политологом Александром Семченко.

Шоу-бизнес Жигунов объяснил журналистам, почему Заворотнюк сменила больницу Режиссер и актер Сергей Жигунов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк выписалась из столичной клиники и сейчас уже находится у себя дома.

Шоу-бизнес Дочь Анастасии Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку «Дорогой Стас, спасибо вам большое за поддержку от всей нашей семьи», — написала Анна, а позже продублировала свое сообщение в инстаграм-историях.

Спорт Путин предложил создать в компаниях должность спортивного инструктора «Возможно, стоит подумать о введении в штатное расписание трудовых коллективов и муниципальных организаций ставок инструкторов по спорту», — цитирует главу государства агентство «РИА Новости».

Шоу-бизнес Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.

Футбол Россия — Шотландия 0:0 (1-й тайм) Сборная России по футболу не сможет оформить выход на чемпионат Европы 2020 года даже в случае победы над командой Шотландии 10 октября.

Здоровье Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.

Общество В работе «Почты России» в Петербурге произошел сбой Позже пресс-служба «Почты России» сообщила «Фонтанке», что ближе к 20.00 восстановлена работа 80% отделений в Петербурге, в ближайшее время будет налажена работа и в остальных отделениях.

Происшествия В Саратове около тысячи людей ищут пропавшую 9-летнюю девочку В Саратове разыскивают пропавшую накануне 9-летнюю Лизу К. К поискам подключены наиболее опытные следователи и криминалисты.

Армия и оружие В Польше оценили эффективность российского спецназа Эксперт высказал мнение, что существенную роль в подготовке российского спецназа сыграл опыт боевых действий в Сирии, где подразделения выполняли задачи в пустынной, горной и городской местности.

Армия и оружие Глава МИД Турции рассказал о первом этапе военной операции в Сирии "Источник мира" Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале на севере Сирии операции "Источник мира", направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" *.

Игры Sony подтвердила анонс PlayStation 5 Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан официально подтвердил, что следующее поколение игровой консоли выйдет под названием PlayStation 5. PlayStation 5 получит 7-нм процессор AMD Ryzen, видеокарту с поддержкой рейтрейсинга или трассировки лучей, а также SSD-накопитель, который существенно ускорит процесс загрузки и работы игр.

Экономика Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.

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Экономика Миноритарий девелоперской группы ПИК продал более 2% акций компании Компания Firlibia Holdings Limited, бенефициаром которой выступает Марк Роудс, продала 14,2 млн акций, что соответствует примерно 2,15% капитала компании через процедуру ускоренного формирования книги заявок, сообщил РБК вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам ГК «ПИК» Юрий Ильин.

Здоровье Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Калугой Четыре человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Калужской области.

Происшествия Чемпион мира по боксу попал в серьезное ДТП Чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) американец Эррол Спенс попал в серьезную аварию в Далласе, сообщает CBS.

Футбол «Вернусь более сильным»: Малком поблагодарил болельщиков за поддержку Вингер «Зенита» Малком опубликовал в инстаграме пост с благодарностью в адрес болельщиков.

Футбол Адиев объявил об уходе из «Ахмата» спустя 10 дней после назначения Магомед Адиев объявил об уходе из грозненского «Ахмата» спустя десять дней после своего назначения.