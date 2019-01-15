Коронавирус
Российская газетаРФ отправила в Сербию 11 Ил-76 со специалистами и медтехникой
Последние три из 11 запланированных Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетели в субботу в Сербию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
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Общество
Ритейлеры зафиксировали снижение потребительского потока
На текущей неделе потребительских поток в российских супермаркетах снизился на 50%.
Здоровье
Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с коронавирусом
Италия не приняла своевременные меры для борьбы с коронавирусом и число зараженных пошло резко вверх.
Экономика
Путин подписал закон о кредитных каникулах для россиян
Президент Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах, которые устанавливаются для граждан, субъектов малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, которые пострадали от распространения коронавирусной инфекции и оказались в сложной финансовой ситуации.
Транспорт
Собянин рассказал о правилах передвижения автотранспорта в столице
В условиях самоизоляции москвичи смогут передвигаться по городу на личном автотранспорте, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться во время пандемии
Роспотребнадзор поделился рекомендациями ВОЗ о том, как правильно питаться во время пандемии, и напомнил, что особое внимание следует уделить планированию покупок.
Происшествия
В Барнауле число заразившихся коронавирусом выросло до семи человек
Число зараженных коронавирусом в Барнауле выросло за сутки на три и достигло семи человек, сообщает оперативный штаб Алтайского края.
Энергетика
Путин допустил возможность сокращения нефтедобычи
Президент Владимир Путин назвал возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить "по-партнерски".
Общество
Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан
Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Общество
Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в побоях
Общество
Билл Гейтс перечислил меры для борьбы с эпидемией коронавируса
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс в колонке для Washington Post поделился соображениями, как улучить ситуацию с эпидемией COVID-19 в США и мире.
Экономика
Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России
Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
Правительство утвердило порядок выплат малоимущим россиянам с детьми
В субботу председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил требования к порядку выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет.
Финансы
Рубль растет к доллару и евро в ходе торгов
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE растет на 4,19%, до $31,25 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 11:03 мск.
Общество
Опубликован список омских компаний, которым разрешат работать в апреле
Напомним, с 1 апреля в Омской области действует режим самоизоляции. Накануне его продлили до 12 апреля.
Экономика
Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения
Необходимо не поддаваться импульсам и тратить сбережения взвешенно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Шоу-бизнес
Певица Pink заразилась коронавирусом
У американской певицы Pink был диагностирован COVID-19. Об этом сообщила сама артистка в сети Twitter.
Общество
В Москве число зараженных коронавирусом выросло на 434 человека
За сутки в Москве выявили 434 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщает сайт столичной мэрии.
Шоу-бизнес
Тарасов подарил Костенко дом, который строил вместе с Бузовой
Футболист Дмитрий Тарасов подарил новой супруге Анастасии Костенко дом, который изначально предназначался для телеведущей Ольги Бузовой.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Космос
Пуски российских ракет с космодрома Куру остановлены на полгода
Стало известно о том, что пуски российских ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, могут быть возобновлены в сентябре этого года.
Общество
Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео
Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
Здоровье
Врач оценил влияние прививки от туберкулеза на коронавирус
Прививка от туберкулеза (БЦЖ) создает определенный иммунный фон в организме и дает надежду на более спокойное течение заболевания COVID-19.
Общество
Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса
Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
Общество
В Китае объявили 4 апреля днем траура по жертвам коронавируса
В знак траура завтра по всей стране, в посольствах и консульствах КНР за границей приспустят государственные флаги, будет приостановлена общественная развлекательная деятельность.
Общество
Утверждены новые правила оформления больничных для людей старше 65 лет
Правительство РФ установило временные правила оформления больничных листов и выплат пособий по временной нетрудоспособности для россиян старше 65 лет.
Общество
Пентагон перебросил похоронные команды в Нью-Йорк
Министерство обороны США объявило, что по просьбе федеральных властей перебросило в Нью-Йорк военные похоронные команды, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на официального представителя ведомства.
Общество
В России анонсировали начало экспресс-тестирования на коронавирус
Новую российско-японскую тест-систему выявления коронавируса планируют начать применять уже в апреле, сообщили «Известиям» в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Экономика
В МВФ заявили, что мировая экономика остановилась
Глава МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что мировая экономика вошла в период спада.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.