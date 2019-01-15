Последние три из 11 запланированных Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетели в субботу в Сербию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

РФ отправила в Сербию 11 Ил-76 со специалистами и медтехникой

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