Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаРФ отправила в Сербию 11 Ил-76 со специалистами и медтехникой

Последние три из 11 запланированных Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетели в субботу в Сербию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
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В Сербию прилетели 11 самолетов ВКС России с медпомощью

РБК02:23

В Сербию прилетели все 11 самолетов ВКС РФ с гумпомощью

Известия00:50

87 военнослужащих и 16 единиц техники: ВКС РФ завершили доставку гумпомощи в Сербию

ТК Звезда01:00

Россия завершила доставку врачей и специалистов по дезинфекции в Сербию

ТАСС00:52

В Сербию прилетели 11 российских самолетов для борьбы с коронавирусом

РИА Новости00:40

В Сербию вылетел 11-й самолёт ВКС России с гумпомощью

RT на русскомвчера в 21:55

В Сербию прибыли все 11 российских военных самолетов для борьбы с COVID-19

Газета.Ru01:04
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 04:09, Ашберн
Общество

Ритейлеры зафиксировали снижение потребительского потока

На текущей неделе потребительских поток в российских супермаркетах снизился на 50%.
Pravda.Ru 02:28
Здоровье

Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с коронавирусом

Италия не приняла своевременные меры для борьбы с коронавирусом и число зараженных пошло резко вверх.
Известия 03:37
Экономика

Путин подписал закон о кредитных каникулах для россиян

Президент Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах, которые устанавливаются для граждан, субъектов малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, которые пострадали от распространения коронавирусной инфекции и оказались в сложной финансовой ситуации.
Профиль вчера в 15:33
Транспорт

Собянин рассказал о правилах передвижения автотранспорта в столице

В условиях самоизоляции москвичи смогут передвигаться по городу на личном автотранспорте, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".
Российская газета вчера в 17:09
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться во время пандемии

Роспотребнадзор поделился рекомендациями ВОЗ о том, как правильно питаться во время пандемии, и напомнил, что особое внимание следует уделить планированию покупок.
РИА Новости вчера в 21:38
Происшествия

В Барнауле число заразившихся коронавирусом выросло до семи человек

Число зараженных коронавирусом в Барнауле выросло за сутки на три и достигло семи человек, сообщает оперативный штаб Алтайского края.
РИА Новости 03:20
Энергетика

Путин допустил возможность сокращения нефтедобычи

Президент Владимир Путин назвал возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить "по-партнерски".
РИА Новости вчера в 16:49
Общество

Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс вчера в 17:56
Общество

Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в побоях

Национальная служба новостей вчера в 05:12
Общество

Билл Гейтс перечислил меры для борьбы с эпидемией коронавируса

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс в колонке для Washington Post поделился соображениями, как улучить ситуацию с эпидемией COVID-19 в США и мире.
РИА Новости 02 апреля в 07:24
Общество

Еще четыре пациента с коронавирусом умерли в Москве

Радио 1 03:23
Экономика

Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России

Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 16:12
Общество

Правительство утвердило порядок выплат малоимущим россиянам с детьми

В субботу председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил требования к порядку выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет.
Вести.Ru 03:57
Финансы

Рубль растет к доллару и евро в ходе торгов

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE растет на 4,19%, до $31,25 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 11:03 мск.
Коммерсантъ вчера в 03:07
Общество

Опубликован список омских компаний, которым разрешат работать в апреле

Напомним, с 1 апреля в Омской области действует режим самоизоляции. Накануне его продлили до 12 апреля.
Город55.ру 02:15
Экономика

Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения

Необходимо не поддаваться импульсам и тратить сбережения взвешенно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Вести.Ru вчера в 09:12
Шоу-бизнес

Певица Pink заразилась коронавирусом

У американской певицы Pink был диагностирован COVID-19. Об этом сообщила сама артистка в сети Twitter.
Ореанда-Новости 03:08
Общество

В Москве число зараженных коронавирусом выросло на 434 человека

За сутки в Москве выявили 434 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщает сайт столичной мэрии.
Известия 03:47
Шоу-бизнес

Тарасов подарил Костенко дом, который строил вместе с Бузовой

Футболист Дмитрий Тарасов подарил новой супруге Анастасии Костенко дом, который изначально предназначался для телеведущей Ольги Бузовой.
Народные новости 02:34
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Российская газета вчера в 09:21
Космос

Пуски российских ракет с космодрома Куру остановлены на полгода

Стало известно о том, что пуски российских ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, могут быть возобновлены в сентябре этого года.
3DNews 02 апреля в 06:11
Общество

Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео

Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
RT на русском вчера в 16:38
Здоровье

Врач оценил влияние прививки от туберкулеза на коронавирус

Прививка от туберкулеза (БЦЖ) создает определенный иммунный фон в организме и дает надежду на более спокойное течение заболевания COVID-19.
Известия вчера в 17:32
Общество

Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса

Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
РИА Новости вчера в 09:25
Общество

В Китае объявили 4 апреля днем траура по жертвам коронавируса

В знак траура завтра по всей стране, в посольствах и консульствах КНР за границей приспустят государственные флаги, будет приостановлена общественная развлекательная деятельность.
ИнфоШОС вчера в 12:05
Общество

Утверждены новые правила оформления больничных для людей старше 65 лет

Правительство РФ установило временные правила оформления больничных листов и выплат пособий по временной нетрудоспособности для россиян старше 65 лет.
Солидарность 02 апреля в 07:56
Общество

Пентагон перебросил похоронные команды в Нью-Йорк

Министерство обороны США объявило, что по просьбе федеральных властей перебросило в Нью-Йорк военные похоронные команды, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на официального представителя ведомства.
РБК 01:08
Общество

В России анонсировали начало экспресс-тестирования на коронавирус

Новую российско-японскую тест-систему выявления коронавируса планируют начать применять уже в апреле, сообщили «Известиям» в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Известия вчера в 22:24
Экономика

В МВФ заявили, что мировая экономика остановилась

Глава МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что мировая экономика вошла в период спада.
Деловое.ТВ вчера в 14:17
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости вчера в 11:27
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