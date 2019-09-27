Происшествия
Газета.RuТри шхуны с 262 рыбаками из КНДР задержаны за браконьерство в Приморье
Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы управления Альбину Проскуренко.
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Происшествия
Задержавшие Голунова полицейские потребовали восстановления на службе
Все трое проходят свидетелями по делу о незаконном обороте наркотиков, которое осталось после задержания Голунова.
Интерфакс 02:36
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Умер бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин
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Российская газета 02:48
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«Интер» отчитался о рекордных доходах
Доходы миланского клуба за сезон-2018/19 составили 415 млн евро, что на 20% больше, чем в позапрошлом сезоне.
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Армия и оружие
Опубликовано видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке
Полет крылатой ракеты "Оникс" прошел в штатном режиме, и расположенная в 200 километрах от места пуска мишень, оказалась поражена.
Российская газета 03:26
Культура
В Минкультуры заявили об ошибке при публикации «Культурного норматива»
В Минкультуры России сообщили, что список "Культурного норматива" был опубликован по ошибке.
РЕН ТВ 24 сентября в 11:26
Армия и оружие
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Украинские силовики обстреляли из артиллерии район подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике села Нижнее Лозовое в Донбассе, заявил журналистам в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
РИА Новости 01:02
Политика
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В сети появилось видео, сделанное в диспетчерской четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС.
Профиль вчера в 16:49
Происшествия
Две пассажирки рейса из Москвы в Минводы подрались на борту
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Политика
Посольство США в Тбилиси приветствует встречу глав МИД Грузии и России
Посольство США в Грузии приветствует организованную при участии Швейцарии на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встречу министров иностранных дел Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова.
ТАСС 03:13
Политика
Украина откажется от евроинтеграции по методу строителей коммунизма
Замглавы кабмина отметил, что по такому пути иди не намерен, так как «против строительства коммунизма».
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Происшествия
На Волге загорелся груженный железом сухогруз
Сухогруз «Волго-Балт-205» загорелся на реке Волга в Самарской области.
РБК вчера в 23:35
Происшествия
Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Миняйло
Басманный суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Миняйло на свободу, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:07
Космос
Космический корабль «Союз МС-15» пристыковался к МКС
Российский пилотируемый космический корабль «Союз МС-15» 25 сентября в автоматическом режиме совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Ридус 25 сентября в 16:04
Происшествия
Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах
Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.
ТАСС вчера в 11:56
Экономика
МВФ назвал главные проблемы экономики Украины
"Рост [экономики] сдерживается слабой бизнес-средой с недостатками в правовой базе, повсеместной коррупцией и значительной частью экономики, где доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что подрывает конкуренцию и вредит инвестиционному климату", - говорится в заявлении руководителя миссии МВФ на Украине Рона ван Родена, которое цитируется в отчете.
ТАСС 02:12
Происшествия
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Два сотрудника следственного управления СК РФ по Ивановской области погибли при столкновении легкого автомобиля с КАМАЗом, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости представитель управления.
РИА Новости вчера в 14:24
Общество
В России запретили курить на балконах
По новому постановлению, которое подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, введен запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, а также комнатах в общежитиях и гостиничных номерах.
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Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Политика
Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10
Музыка
Олег Винник попал в базу данных «Миротворец»
Знаменитый украинский певец Олег Винник пополнил список базы данных «Миротворец». Об этом сообщается на скандальном сайте Украины.
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Политика
Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР
Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии.
РБК вчера в 11:32
Политика
Опубликована стенограмма разговора Трампа и Зеленского
В Сети опубликована стенограмма телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся в июле этого года.
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Экономика
В России участились звонки мошенников с подменой номеров банков
Мошенники стали чаще использовать подмену банковских номеров при звонках клиентам банков.
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В Москве предъявили обвинения девяти финансистам ИГ
Следственный комитет России предъявил в Москве обвинение девяти арестованным по уголовному делу о финансировании запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ).
ТАСС 04:02
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Маленький, да удаленький - таков новый сверхбюджетный миникроссовер Suzuki S-Presso, о начале производства которого официально объявила японская компания.
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Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 25 сентября в 09:12
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.
ТАСС вчера в 18:04
Футбол
В Дохе стартует ЧМ по легкой атлетике
Нева Спорт вчера в 23:10