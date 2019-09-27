Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы управления Альбину Проскуренко.

Три шхуны с 262 рыбаками из КНДР задержаны за браконьерство в Приморье

Происшествия Задержавшие Голунова полицейские потребовали восстановления на службе Все трое проходят свидетелями по делу о незаконном обороте наркотиков, которое осталось после задержания Голунова.

Общество Умер бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин Кузьмин занимал должность главного архитектора Москвы с 1996 по 2012 год.

Футбол «Интер» отчитался о рекордных доходах Доходы миланского клуба за сезон-2018/19 составили 415 млн евро, что на 20% больше, чем в позапрошлом сезоне.

Армия и оружие Опубликовано видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке Полет крылатой ракеты "Оникс" прошел в штатном режиме, и расположенная в 200 километрах от места пуска мишень, оказалась поражена.

Армия и оружие В ЛНР заявили об артобстреле со стороны украинских силовиков Украинские силовики обстреляли из артиллерии район подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике села Нижнее Лозовое в Донбассе, заявил журналистам в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Политика Внутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС сняли видео В сети появилось видео, сделанное в диспетчерской четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС.

Политика Посольство США в Тбилиси приветствует встречу глав МИД Грузии и России Посольство США в Грузии приветствует организованную при участии Швейцарии на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встречу министров иностранных дел Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова.

Политика Украина откажется от евроинтеграции по методу строителей коммунизма Замглавы кабмина отметил, что по такому пути иди не намерен, так как «против строительства коммунизма».

Происшествия На Волге загорелся груженный железом сухогруз Сухогруз «Волго-Балт-205» загорелся на реке Волга в Самарской области.

Происшествия Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Миняйло Басманный суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Миняйло на свободу, сообщает ТАСС.

Космос Космический корабль «Союз МС-15» пристыковался к МКС Российский пилотируемый космический корабль «Союз МС-15» 25 сентября в автоматическом режиме совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).

Происшествия Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.

Экономика МВФ назвал главные проблемы экономики Украины "Рост [экономики] сдерживается слабой бизнес-средой с недостатками в правовой базе, повсеместной коррупцией и значительной частью экономики, где доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что подрывает конкуренцию и вредит инвестиционному климату", - говорится в заявлении руководителя миссии МВФ на Украине Рона ван Родена, которое цитируется в отчете.

Происшествия В Ивановской области два сотрудника СК погибли в ДТП Два сотрудника следственного управления СК РФ по Ивановской области погибли при столкновении легкого автомобиля с КАМАЗом, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости представитель управления.

Общество В России запретили курить на балконах По новому постановлению, которое подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, введен запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, а также комнатах в общежитиях и гостиничных номерах.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Политика Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.

Музыка Олег Винник попал в базу данных «Миротворец» Знаменитый украинский певец Олег Винник пополнил список базы данных «Миротворец». Об этом сообщается на скандальном сайте Украины.

Политика Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии.

Политика Опубликована стенограмма разговора Трампа и Зеленского В Сети опубликована стенограмма телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся в июле этого года.

Экономика В России участились звонки мошенников с подменой номеров банков Мошенники стали чаще использовать подмену банковских номеров при звонках клиентам банков.

Происшествия В Москве предъявили обвинения девяти финансистам ИГ Следственный комитет России предъявил в Москве обвинение девяти арестованным по уголовному делу о финансировании запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

Авто Suzuki выпустит крошечный кроссовер за 250 тысяч рублей Маленький, да удаленький - таков новый сверхбюджетный миникроссовер Suzuki S-Presso, о начале производства которого официально объявила японская компания.

Происшествия Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.