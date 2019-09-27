Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы управления Альбину Проскуренко.

Три шхуны с 262 рыбаками из КНДР задержаны за браконьерство в Приморье

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