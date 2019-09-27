Происшествия
Газета.RuТри шхуны с 262 рыбаками из КНДР задержаны за браконьерство в Приморье
Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы управления Альбину Проскуренко.
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Футбол
ФИФА обвинили в подтасовке голосов на выборах лучшего игрока года
Основной претензией в адрес ФИФА последовал выбор в пользу Месси, а не ван Дейка, который, по мнению многих экспертов, должен был быть признан лучшим игроком года.
Газета.Ru вчера в 15:36
Происшествия
В Москве арестовали девять собиравших деньги на теракты исламистов
Девять подозреваемых в финансировании деятельности ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) заключены под стражу, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета России по Москве.
РБК 05:42
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына
На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва 25 сентября в 06:18
Политика
Песков надеется, что публикации разговоров Путина и Трампа не будет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров — Владимира Путина и Дональда Трампа.
RT на русском 05:43
Наука
ЭКО и ИКСИ могут быть причиной повышенного риска рака простаты
Шведские специалисты провели исследование, по итогам которого оказалось, что в случае использования вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), использующихся для желающих стать отцами мужчин, повышается риск развития онкологии простаты.
Дни24 вчера в 15:00
Происшествия
Аверин обратился к фанатам после дебоша в самолете
Актер Максим Аверин высказался об инциденте с его участием, который произошел на борту самолета, летевшего в Москву.
Известия 05:47
Экономика
Медведев поручил поменять потребительскую корзину
Министерству труда и социальной защиты вместе с рядом других ведомств поручено проработать вопрос о постепенном переходе с 2021 года к формированию потребительской корзины, исходя из базового набора продуктов, которые позволят обеспечить полноценный рацион здорового питания для различных групп населения.
RT на русском 05:19
Автоспорт
Квят досрочно завершил первую практику на Гран-при России
Российский гонщик команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят досрочно завершил первую свободную практику на домашнем этапе чемпионата.
РИА Новости 04:36
Авто
В Индии представили кроссовер Suzuki S-Presso
Индийский автомобильный бренд Maruti Suzuki поделился тизером компактного кроссовера S-Presso.
Rusargument 24 сентября в 13:11
Общество
Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября.
РИА Новости 02:29
Армия и оружие
В США выбрали искусственный интеллект для перехвата ракет «Циркон»
Как пишет журнал «Popular Mechanics», американский радар AN/SPY-1может обнаруживать российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» на расстоянии около 308 километров.
Военное дело 25 сентября в 06:02
Политика
Украинский вице-премьер назвал СНГ «клубом неудачников»
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что СНГ не может помешать евроинтеграции страны, и назвал союз, выход из которого Киев до сих пор не завершил, «клубом неудачников».
РБК 03:58
Космос
Первый арабский космонавт отправился на МКС
62-й экипаж МКС уже назвали самым необычным за последние годы. Хазза Аль-Мансури станет 240-м космонавтом на МКС.
Inc-news.ru 25 сентября в 15:39
Происшествия
Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Алексея Миняйло
Басманный суд Москвы отклонил ходатайство следствия об изменении меры пресечения с ареста на домашний арест фигуранту дела о массовых беспорядках историку Алексею Миняйло, освободив его без избрания какой-либо меры пресечения.
ТАСС вчера в 09:05
Религия
Православные отмечают Воздвижение Креста Господня
ТАСС вчера в 17:03
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости 24 сентября в 08:00
Общество
Натали Портман вышла в свет в мини-платье с экстремальным декольте
Натали пришла в черном укороченном платье с очень глубоким вырезом декольте.
Srnsk вчера в 04:05
Политика
Власти Киргизии отреагировали на высказывания Андрея Малахова
Киргизская сторона обратила внимание российских коллег на то, что во время этой передачи ее ведущий "некорректно высказался относительно ситуации вокруг гражданина Кыргызской Республики Акбарова, ставшего участником дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом", в котором погиб гражданин РФ Александр Маругов.
ТАСС 02:09
Шоу-бизнес
Звезде КВН Евгении Жариковой диагностировали рак четвертой степени
Вечерний курьер 03:26
Политика
В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal
Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48
Политика
Адвокат Трампа пообещал доказать вмешательство Украины в выборы в США
Адвокат президента США Рудольф Джулиани пообещал в скором времени предоставить доказательства по вмешательству ряда украинских чиновников в американские президентские выборы в 2016 году.
Pravda.Ru 03:31
Музыка
The Beatles выпустили новый клип к юбилею альбома Abbey Road
Альбом Abbey Road британской группы рок-группы The Beatles решили переиздать.
Телеканал 360° 04:50
Здоровье
Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге
Москва 24 вчера в 09:52
Происшествия
Экс-полицейского из Петербурга подозревают в убийстве чеченского полевого командира в Берлине
Экс-полицейского из Петербурга подозревают в убийстве чеченского полевого командира в Берлине В Берлине 23 августа убили Зелимхана Хангошвили, бывшего чеченского полевого командира, который пережил покушение в 2015 году в Тбилиси, после чего уехал из Грузии.
Русский дедлайн вчера в 11:35
Происшествия
В Тюменской области арестовали обвиняемую в убийстве младенца няню
Российская газета 03:58
Шоу-бизнес
Подделка документов: Бывший муж Заворотнюк рассказал об ее аресте
Бывший муж Анастасии Заворотнюк Дмитрий Стрюков в интервью «Комсомольской правде» рассказал, как артистка едва не получила тюремный срок в США за подделку документов.
Рамблер 01:39
Политика
Лукашенко решил отказаться от российской нефти
Белоруссия ищет возможность покупки нефти не в России, а у других стран.
Утро.ru вчера в 05:30
Здоровье
Диетолог из Германии дал гипертоникам рекомендации по питанию
В результате работы учёный дал несколько рекомендаций по профилактике гипертонии, атеросклероза и старческих деменций.
OAnews вчера в 10:52