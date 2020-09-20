Три страны ЕС проведут наблюдательный полет над Россией
Смотрите также
«Зенит» сыграл вничью с «Уралом» и упустил победу в РПЛ
В России начались стратегические учения «Кавказ-2020»
Украинский экс-министр рассказал об уничтожающих нацию «тварях»
В США назвали условие продления ДСНВ с Россией
В США назвали условие продления ДСНВ с Россией
Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий
В Бресте милиция применила слезоточивый газ против протестующих
Украинский экс-министр рассказал об уничтожающих нацию «тварях»
В России начались стратегические учения «Кавказ-2020»
Три страны Европы направят своих инспекторов для проведения наблюдательного полета над Россией. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
Подробнее о событии
Военные инспекторы из ФРГ, Франции и Румынии проведут наблюдательный полет над Россией
Комсомольская правда17:28