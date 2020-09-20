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Газета.Ru
Газета.Ru

Три страны ЕС проведут наблюдательный полет над Россией

Три страны Европы направят своих инспекторов для проведения наблюдательного полета над Россией. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
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РБК

В Минобороны сообщили о проведении наблюдательного полета над Францией

РБК18:22
Lenta.ru

Российские самолеты проинспектируют Францию

Lenta.ru17:51
РИА Новости

Инспекторы из трех стран Европы выполнят наблюдательный полет над Россией

РИА Новости17:26
Комсомольская правда

Военные инспекторы из ФРГ, Франции и Румынии проведут наблюдательный полет над Россией

Комсомольская правда17:28
Российская газета

Россия проведет наблюдательный полет над Францией

Российская газета17:27
RT на русском

Российские специалисты выполнят наблюдательный полёт над Францией

RT на русском17:33
ТАСС

Россия проведет наблюдательный полет над Францией в рамках Договора по открытому небу

ТАСС17:08

Выплаты к 1 октября смогут получить пенсионеры ряда регионов РФ

Граждане рассчитывают на выплаты на федеральном уровне до первого числа, однако в ПФР наглядно пояснили, что дополнительные выплаты будут поступать на счёт пенсионерам исключительно в рамках конкретных регионов.
Лезги газет19:41
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СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США

Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed, OCCRP, опубликовал итоги изучения попавших в их распоряжение секретных документов финансовой разведки США (FinCEN).
РБК17:30
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В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новостивчера в 21:09
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Вулканы помогут спрогнозировать индийский муссон

Ученые предлагают использовать сделанное ими открытие для более точного предсказания характера индийского муссона — муссонные дожди имеют ключевое значение для индийской сельскохозяйственной отрасли, и поэтому их точное прогнозирование является крайне важным.
Популярная механика17:27

Академик рассказал об ограничениях на вакцинацию от COVID-19

Академик РАН заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов рассказал о существующих ограничениях на вакцинацию от нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru19:54
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В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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У экзопланет может быть алмазное покрытие

Впоследствии другие предположили, что определенные планетные системы, рожденные из диска пыли, особенно богатого углеродом, углеродистых планет земной группы, могли иметь покрытие, в основном из алмазов.
V-kosmose.com18 сентября в 07:36
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Молодая жена Петросяна показала фото с прогулки с сыном

Недавно стало известно о том, что у комика Евгения Петросяна и его возлюбленной, Татьяны Брухуновой, есть новорожденный сын: Брухунова, которая перестала утаивать эту информацию от общественности, с удовольствием публикует «мамские» фото.
Невские Новости18:45
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