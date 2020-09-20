Три страны ЕС проведут наблюдательный полет над Россией
Смотрите также
Сестра ведущего «Русского лото» Михаила Борисова опровергла его смерть
В США назвали условие продления ДСНВ с Россией
Гулявшая голой по Раменскому женщина оказалась телеведущей
Названы ограничения на вакцинацию от коронавируса
В Бресте милиция применила слезоточивый газ против протестующих
Россиян предупредили о проблемах при погашении ипотеки маткапиталом
В России предложили бессрочно продлить пособия безработным с детьми
Названы ограничения на вакцинацию от коронавируса
В России предложили бессрочно продлить пособия безработным с детьми
В США назвали условие продления ДСНВ с Россией
В Бресте милиция применила слезоточивый газ против протестующих
Украинский экс-министр заявил об уничтожающих народ страны «тварях»
В России начались стратегические учения «Кавказ-2020»
Трамп одобрил сделку по покупке TikTok компанией Oracle
Три страны Европы направят своих инспекторов для проведения наблюдательного полета над Россией. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
Подробнее о событии
Военные инспекторы из ФРГ, Франции и Румынии проведут наблюдательный полет над Россией
Комсомольская правда17:28