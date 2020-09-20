Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Газета.Ru
Газета.Ru

Три страны ЕС проведут наблюдательный полет над Россией

Три страны Европы направят своих инспекторов для проведения наблюдательного полета над Россией. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

Российские специалисты выполнят наблюдательный полёт над Францией

RT на русском17:33
РБК

В Минобороны сообщили о проведении наблюдательного полета над Францией

РБК18:22
Lenta.ru

Российские самолеты проинспектируют Францию

Lenta.ru17:51
Российская газета

Три страны ЕС совершат наблюдательный полет над Россией

Российская газета21:30
Комсомольская правда

Военные инспекторы из ФРГ, Франции и Румынии проведут наблюдательный полет над Россией

Комсомольская правда17:28
РИА Новости

Инспекторы из трех стран Европы выполнят наблюдательный полет над Россией

РИА Новости17:26
ТАСС

Россия проведет наблюдательный полет над Францией в рамках Договора по открытому небу

ТАСС17:08

В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщили 20 сентября в Центре по контролю и профилактике заболеваний китайской провинции Цзилинь.
В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ
Известия18:14
75

В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
470

Названы ограничения на вакцинацию от коронавируса

Ограничения по вакцинации от коронавирусной инфекции могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами (ПИД), сообщил академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов в беседе с RT.
Lenta.ru21:56
63

Россия впервые за 7 лет потратит на экономику больше, чем на оборону

В 2021 году расходы федерального бюджета РФ по разделу «Национальная оборона» впервые с 2014 года опустятся ниже расходов на «Национальную оборону», следует из пояснительной записки к проекту бюджета на следующие три года.
Мойка7819 сентября в 10:39
208

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новостивчера в 21:09
1,9K

Россиян предупредили о проблемах при погашении ипотеки маткапиталом

"После погашения ипотечного кредита материнским капиталом могут возникнуть проблемы с рефинансированием данного кредита в другом банке, поскольку далеко не все банки соглашаются рефинансировать подобные кредиты", - говорит эксперт.
РИА Новости20:36
2

Разработчик «Новичка» оценил извинения Мирзаянова перед Навальным

Леонид Ринк, один из разработчиков нервно-паралитического вещества "Новичок", прокомментировал заявление проживающего в США Вила Мирзаянова, которого также называют создателем этого вещества.
РИА Новостивчера в 03:42
4,6K