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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Три страны ЕС выполнят наблюдательный полет над Россией

Совместная миссия Германии, Франции и Румынии выполнит наблюдательный полет над Россией с аэродрома "Кубинка". Операция будет проходить с 21 по 25 сентября.В источнике
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

НАТО разрешили наблюдательные полеты над Россией

Московский Комсомолец05:47
РИА Новости

Три страны Евросоюза выполнят наблюдательный полет над Россией

РИА Новости03:28
ТАСС

Россия проведет наблюдательный полет над Францией в рамках Договора по открытому небу

ТАСС17:08
RT на русском

Европейские специалисты выполнят наблюдательный полёт над Россией

RT на русском19:54
РБК

В Минобороны сообщили о проведении наблюдательного полета над Францией

РБК18:22
Lenta.ru

Российские самолеты проинспектируют Францию

Lenta.ru17:51
Российская газета

Российские военные проведут наблюдательный полет над Францией

Российская газета03:43

МИД: Москва не может принять предложенные США условия продления СНВ-3

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал ультиматумом выставленные Вашингтоном условия для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
МИД: Москва не может принять предложенные США условия продления СНВ-3
Российская газета05:52
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Препарат от COVID-19 «Арепливир» поступил в продажу в аптеки

В аптеках России начались продажи препарата от коронавируса «Арепливир», который теперь разрешено применять в амбулаторных условиях, сообщил в понедельник, 21 сентября, генеральный директор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.
Препарат от COVID-19 «Арепливир» поступил в продажу в аптеки
Известия04:12
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В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ04:24
1K

Где в Самарской области нашли 115 новых больных коронавирусом за сутки

Напомним, что за весь период с момента начала пандемии и по 19 сентября в Самарской области заболели новой инфекцией 10550 человек, из них 8210 выздоровели, 172 скончались, остальные в настоящий момент проходят лечение.
Evo-rus.com19 сентября в 07:29
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ВОЗ поблагодарила Россию за вакцину от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поблагодарила Россию за вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». С таким заявлением выступил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге, его цитирует ТАСС.
Lenta.ru05:55
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Котировки банков падают на публикации расследований по файлам FinCEN

Акции некоторых международных банков дешевеют в понедельник на опасениях, возникших у инвесторов после серии публикаций о расследованиях международного консорциума журналистов (ICIJ), сообщает Bloomberg.
Интерфакс03:40
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В Петербурге задержали курсанта, заподозренного в убийстве матери

Санкт-Петербург, 21 сентября 2020, 12:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали 19-летнего курсанта государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова, которого подозревают в убийстве матери.
REGNUM05:05
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