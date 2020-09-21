Где в Самарской области нашли 115 новых больных коронавирусом за сутки

Напомним, что за весь период с момента начала пандемии и по 19 сентября в Самарской области заболели новой инфекцией 10550 человек, из них 8210 выздоровели, 172 скончались, остальные в настоящий момент проходят лечение.