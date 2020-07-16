с чего всё началось

Великобритания, Канада и США заявили о попытках "русских хакеров" похитить данные о разработке вакцины от COVID-19. В кибервзломах обвиняют группировку APT29, которая "с высокой долей вероятности" искала доступ к уязвимым системам, а также использовала фишинговые рассылки.

Три страны обвинили РФ в попытках украсть данные о вакцине от COVID-19

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