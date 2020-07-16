с чего всё началось

Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.

Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине

Футбол Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в полуфинальном матче Кубка России Судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым обслужит полуфинальную встречу Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

Армия и оружие Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции 1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана. 1,5K

Политика МИД Польши назвал актом дезинформации розыгрыш польского президента Российские шутники предложили вернуть город в состав Польши, но президент заверил, что этот вопрос даже не обсуждается в правительстве страны. 102

Игры Презентация игр для Xbox Series X продлится около часа Microsoft подробнее рассказала о грядущей презентации игр для Xbox Series X: продолжительность мероприятия составит около часа нас ждёт первый показ сюжетной кампании Halo Infinite трансляция будет в 1080р при 60 FPS после неё появится запись в 4К субтитры будут и на русском.

Наука Назван главный признак осложнений от коронавируса Французские ученые назвали главную отличительную черту пациентов, для которых высок риск тяжелых осложнений COVID-19. 14

Экономика Крупные банки в США отказались кредитовать нефтегазовый сектор страны Крупнейшие американские банки не хотят давать кредиты нефтегазовым компаниям страны, испытывающим финансовые проблемы после резкого падения цен на углеводороды. 12

Армия и оружие Лукашенко рассказал, какой должна быть армия Как заверил Денисенко, желающих попасть на контракт в силы специальных операций много, поэтому здесь складывается большой конкурс.

Общество Адвокат Сафронова заявил об отсутствии имени гражданина Чехии в деле Ранее ТАСС со ссылкой на источник в разведывательном сообществе сообщал, что гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым неоднократно встречался Сафронов, является сотрудником чешских спецслужб. 6

Политика Медведев заявил о «борзости» США в истории с «Северным потоком-2» Зампредседателя Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что санкции США против газопровода «Северный поток-2» вызваны защитой их бизнес-интересов, причем на этот раз Вашингтон и не пытается это скрывать. 264

Политика NYT: США планируют запретить въезд членам Компартии Китая New York Times узнала, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность запрета въезда в страну для членов Коммунистической партии Китая и их семей. 22

Общество Челябинские власти разрешили работу ресторанов и саун Челябинский губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ограничений на работу кафе, ресторанов, салонов красоты, бань и саун. 21

Политика США ввели санкции против трех россиян и пяти компаний США ввели санкции в отношении нескольких российских граждан и компании. Об этом 15 июля сообщается на сайте американского минфина. 185

Биатлон Пак утвержден на должность исполнительного директора СБР Правление Союза биатлонистов России (СБР) назначило Александра Пака на должность исполнительного директора организации.