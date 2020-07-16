Коронавирус
РИА НовостиТри страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
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Кино
Герой Вина Дизеля может погибнуть в последней части «Форсажа»
NewInform вчера в 06:20
Общество
В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлён до 3 августа
Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа.
REGNUM 06:25
Футбол
Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в полуфинальном матче Кубка России
Судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым обслужит полуфинальную встречу Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
Советский спорт 11:03
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана.
Lenta.ru 10:26
Политика
МИД Польши назвал актом дезинформации розыгрыш польского президента
Российские шутники предложили вернуть город в состав Польши, но президент заверил, что этот вопрос даже не обсуждается в правительстве страны.
Новые Известия 04:59
Энергетика
ФАС с 1 августа повысит цены на газ для населения
Цены на газ для населения повысятся с 1 августа, говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) от 16 июля.
Известия 13:07
Авто
Toyota обновила топовый Land Cruiser 200 в России
С 15.07.2020 г. начали принимать заказы на обновленный «топовый» вариант Executive Lounge легендарной Land Cruiser 200 автобренда Toyota.
Car.ru 00:39
Футбол
«Рубин» и «Ростов» сыграли вничью
Bookmaker-ratings.ru 13:07
Происшествия
Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru 11:49
Игры
Презентация игр для Xbox Series X продлится около часа
Microsoft подробнее рассказала о грядущей презентации игр для Xbox Series X: продолжительность мероприятия составит около часа нас ждёт первый показ сюжетной кампании Halo Infinite трансляция будет в 1080р при 60 FPS после неё появится запись в 4К субтитры будут и на русском.
Игромания.ру 11:30
Армия и оружие
Россия разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи ЕС
РФ разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи Евросоюза, если Америка установит аналогичные ракеты на территории Европы.
Piter.tv 03:32
Наука
Назван главный признак осложнений от коронавируса
Французские ученые назвали главную отличительную черту пациентов, для которых высок риск тяжелых осложнений COVID-19.
Lenta.ru вчера в 23:46
Экономика
Крупные банки в США отказались кредитовать нефтегазовый сектор страны
Крупнейшие американские банки не хотят давать кредиты нефтегазовым компаниям страны, испытывающим финансовые проблемы после резкого падения цен на углеводороды.
Российская газета вчера в 19:52
Шоу-бизнес
Ольга Орлова до сих пор хранит в телефоне переписку с Жанной Фриске
Подруга Жанны Фриске – первая солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова в эфире телеканала "Россия 1" признается: она до сих пор не может удалить из телефона ее номер и переписку.
Вести.Ru 07:50
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
Общество
Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице, скорее всего, удастся избежать повторного введения ограничений из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 02:34
Армия и оружие
Лукашенко рассказал, какой должна быть армия
Как заверил Денисенко, желающих попасть на контракт в силы специальных операций много, поэтому здесь складывается большой конкурс.
Российская газета 12:25
Общество
Адвокат Сафронова заявил об отсутствии имени гражданина Чехии в деле
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в разведывательном сообществе сообщал, что гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым неоднократно встречался Сафронов, является сотрудником чешских спецслужб.
РБК 12:56
Политика
Медведев заявил о «борзости» США в истории с «Северным потоком-2»
Зампредседателя Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что санкции США против газопровода «Северный поток-2» вызваны защитой их бизнес-интересов, причем на этот раз Вашингтон и не пытается это скрывать.
РБК 13:07
Общество
Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова
Мосгорсуд признал законным арест советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.
Известия 11:17
Политика
NYT: США планируют запретить въезд членам Компартии Китая
New York Times узнала, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность запрета въезда в страну для членов Коммунистической партии Китая и их семей.
Телеканал RTVI 01:57
Общество
Челябинские власти разрешили работу ресторанов и саун
Челябинский губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ограничений на работу кафе, ресторанов, салонов красоты, бань и саун.
RT на русском 09:19
Политика
США ввели санкции против трех россиян и пяти компаний
США ввели санкции в отношении нескольких российских граждан и компании. Об этом 15 июля сообщается на сайте американского минфина.
Известия вчера в 14:28
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Биатлон
Пак утвержден на должность исполнительного директора СБР
Правление Союза биатлонистов России (СБР) назначило Александра Пака на должность исполнительного директора организации.
Нева Спорт 10:22
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
Армия и оружие
В России создан новый легкий бронеавтомобиль Стрела
Военно-промышленная компания ВПК сообщила о разработке нового легкого бронеавтомобиля Стрела, который можно транспортировать на внешней подвеске вертолета типа Ми-8.
Ladaonline вчера в 06:33