Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиТри страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине

Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
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с чего всё началось
Российские хакеры под руководством российских спецслужб попытались похитить информацию о разработке в Великобритании, Канаде и США вакцины против коронавируса COVID-19, заявил
 Национальный центр кибербезопасноти Великобритании (NCSC).
Коммерсантъвчера в 10:38

Подробнее о событии

В Японии прокомментировали заявления о попытке РФ украсть данные о вакцине от COVID-19

ТАССвчера в 23:14

Три страны обвинили РФ в попытках украсть данные о вакцине от COVID-19

Газета.Ruвчера в 10:18

Еще две страны обвинили Россию в краже данных о вакцине от коронавируса

РБКвчера в 13:19

Британия обвинила Россию в попытке похитить данные о вакцине от COVID-19

Коммерсантъвчера в 10:38

Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине

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Великобритания обвинила хакеров РФ в попытке украсть данные о вакцине от COVID-19

Интерфаксвчера в 09:42

Власти Великобритании обвинили российских хакеров в попытках украсть данные о вакцине от коронавируса

Эхо Москвы00:06
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Политика

Трутнев заявил о скором назначении врио хабаровского губернатора

Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе поездки во Владивосток заявил о том, что решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края будет принято в ближайшее время, сообщает агентство ТАСС.
РБК вчера в 21:49
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Политика

Памфилова выступила за перенос единого дня голосования

В ходе заседания экспертной площадки, где обсуждаются механизмы проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 08:35
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Кино

Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

В топ-5 вошли боевик «Призрачная шестерка» и комедийная картина «Загадочное убийство».
Evo-rus.com вчера в 01:36
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Общество

В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл.
REGNUM вчера в 10:51
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Происшествия

Пять человек пострадали в аварии с автобусом из Донецка под Липецком

РБК вчера в 22:09
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Общество

Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске

РИА Новости вчера в 06:01
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Армия и оружие

Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции

Известия вчера в 16:07
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Шоу-бизнес

Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину

Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ.
CT news 15 июля в 21:06
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Происшествия

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

РБК вчера в 22:51
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Общество

В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России

Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия вчера в 07:21
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Наука

Воздействие на организм сетей 4G и 5G проверили на рыбах

В Соединенных Штатах исследовали, как сети мобильной связи нового поколения могут воздействовать на живые организмы.
Городовой 14 июля в 14:15
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Финансы

В ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки

"Формулировка [сигнала рынку] была скорректирована по сравнению с апрельским заседанием, чтобы отразить тот факт, что дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения была использована", - сказал Заботкин.
ТАСС вчера в 06:54
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Космос

В центре галактики-призрака астрономы обнаружили экзотический объект

Группа астрономов обнаружила в центре галактики Призрак Мираха, имеющей номер NGC 404, экзотический объект.
Актуальные Новости вчера в 12:54
Общество

Эксперт: Российские регионы прошли пик эпидемии коронавируса

Все регионы России прошли пик заболеваемости COVID-19, рассказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Российская газета 00:14
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Армия и оружие

В ДНР сообщили о погибшем в районе Зайцево наемнике из США

Погибший в районе Зайцево в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР) диверсант, тело которого накануне передали на подконтрольную Киеву территорию, — американский наемник.
Известия вчера в 13:14
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Футбол

Киевское «Динамо» обыграло «Зарю» и вернулось на второе место

«Динамо» Киев победило «Зарю» (3:1) в матче 31-го тура чемпионата Украины.
Спорт-Экспресс вчера в 13:55
Шоу-бизнес

Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой

По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru вчера в 16:02
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Общество

Американский Эшвилл принял резолюцию о репарациях афроамериканцам

Городской совет Эшвилла, Северная Каролина, единогласно принял резолюцию о репарациях афроамериканскому населению за время рабства, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 23:46
9
Общество

В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы Минфина РФ

В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы российского Минфина Андрея Круглова.
BFM.ru вчера в 02:20
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Политика

Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ

Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс вчера в 05:17
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова разделась для обложки журнала Playboy в четвертый раз

Ольга Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз.
Газета Metro вчера в 12:49
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Космос

Станция Solar Orbiter прислала первые фотографии Солнца

Космический зонд Solar Orbiter прислал первые фотографии Солнца, сделанные на расстоянии 77 млн км от звезды.
Газета Metro вчера в 11:20
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Энергетика

Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%

Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.
Коммерсантъ вчера в 13:52
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Происшествия

Пожар на корабле ВМС США может обернуться экологической катастрофой

Экологическая катастрофа может стать следствием полного сгорания военного корабля США. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Газета.Ru вчера в 01:57
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Шоу-бизнес

Наряды Канделаки разочаровали звездного стилиста Рогова

Блогер в ходе беседы поинтересовалась у Рогова, как бы он оценил наряды некоторых публичных личностей, включая Тину Канделаки.
Экономика сегодня 00:08
Общество

В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания

Исполнительные власти и законодатели штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, которую отправили в места лишения свободы для несовершеннолетних за невыполнение домашнего задания, пишет Detroit Metro Times.
РИА Новости вчера в 22:01
2
Происшествия

На акции в поддержку «Нового величия» в Москве начались задержания

РБК вчера в 12:15
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи

RT на русском вчера в 23:42
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Общество

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко прилетит в Екатеринбург

В пятницу, 17 июля, в Свердловской области ждут визита Михаила Мурашко, министра здравоохранения России.
Регион online 15 июля в 08:44
33
Религия

В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом

В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля состоялся традиционный Царский крестный ход в память о гибели последнего русского императора Николая II и его семьи.
Известия вчера в 22:01
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