с чего всё началось

Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.

Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине

Политика Трутнев заявил о скором назначении врио хабаровского губернатора Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе поездки во Владивосток заявил о том, что решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края будет принято в ближайшее время, сообщает агентство ТАСС. 117

Политика Памфилова выступила за перенос единого дня голосования В ходе заседания экспертной площадки, где обсуждаются механизмы проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, передает ТАСС. 583

Общество В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл. 41

Шоу-бизнес Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ. 29

Финансы В ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки "Формулировка [сигнала рынку] была скорректирована по сравнению с апрельским заседанием, чтобы отразить тот факт, что дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения была использована", - сказал Заботкин. 6

Космос В центре галактики-призрака астрономы обнаружили экзотический объект Группа астрономов обнаружила в центре галактики Призрак Мираха, имеющей номер NGC 404, экзотический объект.

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Шоу-бизнес Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища. 4

Общество Американский Эшвилл принял резолюцию о репарациях афроамериканцам Городской совет Эшвилла, Северная Каролина, единогласно принял резолюцию о репарациях афроамериканскому населению за время рабства, сообщает CNN. 9

Политика Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 112

Космос Станция Solar Orbiter прислала первые фотографии Солнца Космический зонд Solar Orbiter прислал первые фотографии Солнца, сделанные на расстоянии 77 млн км от звезды. 2

Энергетика Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3% Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%. 4K

Шоу-бизнес Наряды Канделаки разочаровали звездного стилиста Рогова Блогер в ходе беседы поинтересовалась у Рогова, как бы он оценил наряды некоторых публичных личностей, включая Тину Канделаки.

Общество В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания Исполнительные власти и законодатели штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, которую отправили в места лишения свободы для несовершеннолетних за невыполнение домашнего задания, пишет Detroit Metro Times. 2