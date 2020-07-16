с чего всё началось

Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.

Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине

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