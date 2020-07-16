Коронавирус
РИА НовостиТри страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
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Происшествия
Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки
Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в Российской Федерации. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:49
Шоу-бизнес
Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой
По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru 16:02
Здоровье
На Алтае выявили 15 новых носителей коронавируса
REGNUM 14 июля в 22:52
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
Общество
Учительница химии попробовала сдать ЕГЭ и удивилась заданиям
Учительница химии из Красноярска Ольга Юмашева попробовала сдать ЕГЭ и удивилась увиденным заданиям.
РИА Новости 18:47
Политика
Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции
Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции".
РИА Новости 10:47
Экономика
«Я варю пельмени и получаю дивиденды». Три акции с высокой доходностью
По результатам 2019 года компания суммарно выплатила ₽2045,22 на одну акцию.
РБК 14:23
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
Общество
Законопроект о преступлениях против пожилых граждан внесли в Госдуму
В Госдуму внесен законопроект, согласно которому преступления против людей старше 75 лет будут считаться отягчающим обстоятельством.
Ридус 15:27
Культура
Открылся пресс-центр XXIX «Славянского базара в Витебске»
16 июля состоится открытие самого крупного open air Европы этого лета. Освещать открытие будет "Россия 1".
Российская газета 06:47
Общество
В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
Исполнительные власти и законодатели штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, которую отправили в места лишения свободы для несовершеннолетних за невыполнение домашнего задания, пишет Detroit Metro Times.
РИА Новости 22:01
Футбол
«Реал» досрочно стал чемпионом Испании по футболу
RT на русском 16:58
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
Известия вчера в 22:49
Футбол
За сутки семье погибшего футболиста «Локомотива» собрали 10 млн
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.
Pravda.Ru 02:43
Происшествия
Коронавирус выявили у 188 человек за сутки в Иркутской области
Всего COVID-19 заболело 11 262 жителя региона. 11 262 случая коронавируса выявили в Иркутской области на утро пятницы, 17 июля.
ИркСиб 22:30
Политика
В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины
Ruposters.ru вчера в 10:09
Происшествия
Пожар на военном корабле в Сан-Диего потушен
Евразия Daily 18:36
Общество
В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении.
RT на русском 16:17
Происшествия
В Красноярском крае похитили четырёхлетнего ребёнка
Красноярск, 16 июля 2020, 15:11 — REGNUM Уголовное дело по факту похищения четырёхлетнего ребенка возбуждено в Красноярском крае (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ — «Похищение несовершеннолетнего»).
REGNUM 08:11
Политика
Глава РФПИ отверг обвинения Лондона в краже данных о вакцине
У России нет нужды красть разработки вакцин от COVID-19, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ответ на обвинения в попытках похитить российскими хакерами данные препаратов, разработанных в Великобритании.
Российская газета 14:10
Общество
В Благовещенске конфликт жильцов и застройщика перерос в настоящую войну
По словам жильцов, застройщик вторгается на частную территорию домов 63 и 63/1 по улице Шевченко.
Амур.инфо 22:50
Экономика
В России с 1 августа будут увеличены выплаты работающим пенсионерам
Перерасчет проводится ежегодно В России с 1 августа будут увеличены выплаты работающим пенсионерам.
Туган як (Родной край) Республика Татарстан 14 июля в 01:54
Армия и оружие
Атомную подлодку «Князь Олег» спустили на воду в Северодвинске
Торжественная церемония вывода из эллинга ракетного подводного крейсера стратегического назначения Князь Олег состоялась на Севмаше в Северодвинске в четверг, 16 июля.
Политическая Экспертиза 12:50
Общество
Дума разрешила сплошную вырубку леса на Байкале ради БАМа
Перечень объектов инфраструктуры, под которые на Байкале можно будет проводить сплошные рубки леса, определит правительство.
Интерфакс вчера в 05:59