с чего всё началось

Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.

Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине

Космос NASA отложило запуск телескопа «Джеймс Уэбб» из-за коронавируса В опубликованном на сайте NASA сообщении говорится, что запуск космической обсерватории переносится ориентировочно на 31 октября 2021 года из-за продолжающейся пандемии коронавируса и технических сложностей, возникших, в частности, в связи с уменьшением числа занятых на строительстве телескопа сотрудников. 2

Происшествия Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России. 15

Политика Huawei исключена из проекта развертывания 5G в Великобритании Министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил, что, несмотря на сопутствующие «многомиллионные» финансовые издержки и замедление процесса развертывания сети 5G в стране, решение об отказе от оборудования Huawei было продиктовано объективными причинами. 53

Игры В No Man’s Sky добавляют элементы хоррора с новыми заброшенными кораблями Игроки, в одиночку или в компании товарищей, смогут исследовать их в поисках ресурсов и историй, однако суда окажутся не совсем заброшены — на некоторых из них из-за сбоя в работе местных систем, например, появилась новая форма жизни.

Происшествия СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова. 1,6K

Политика Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 104

Здоровье «Можно сгореть за неделю» — главный инфекционист Приморья о коронавирусе Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий ношение средств индивидуальной защиты, в том числе масок и, при необходимости, перчаток, соблюдение «социальной дистанции» при посещении магазинов, парков и других общественных мест.

Кино Чернокожий британский актер выступил против «антирасистской цензуры» Комментируя массовые протестыв после убийства Джорджа Флойда, после которых многие комедийные сериалы оказались исключены из медиатек Netflix, BBC и BritBox, актер заметил, что не согласен с тенденцией цензурировать старые ситкомы в рамках «борьбы с расизмом». 1

Армия и оружие Cumhuriyet (Турция): Москва — золотой ключ в Восточном Средиземноморье (Cumhuriyet) Поскольку Вашингтон рассматривает этот призыв Эрдогана как ключ, который необходимо использовать для того, чтобы подорвать отношения Турции и России.

Технологии Электродвигатель на технологии сверхпроводимости в России испытали Российские ученые первыми в мире испытали электродвигательную установку, разработанную на основе технологий высокотемпературной сверхпроводимости, который питается от аккумулятора. 137

Футбол «Штутгарт» попросил у государства финансовой помощи «Штутгарт» обратился к государству с просьбой о финансовой помощи, чтобы компенсировать потери доходов из-за пандемии коронавируса.

Происшествия На Кубани судью заподозрили в получении взятки Судья на Кубани подозревается в получении взятки в 1 миллион рублей за неправосудное решение о праве собственности на 67 объектов в Темрюкском районе, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю. 68

Политика В Минобороны РФ объяснили претензии США к Договору по открытому небу Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора по открытому небу, подписанному в 1992 году и начавшему действовать в 2002 году, так как Россия якобы не соблюдает свои обязательства по нему.