Коронавирус
РИА НовостиТри страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
Читать в источнике
Оценить1,1K
с чего всё началось
Российские хакеры нацелились на британские, американские и канадские организации, исследующие коронавирус и разрабатывающие вакцину от него, заявил британский Национальный центр кибербезопасности (NCSC).Forbes10:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 19:55, Ашберн
Шоу-бизнес
«Приворожившая» Прилучного Карпович подпаивала его вином в театре
Невские Новости 12:29
Общество
В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении.
RT на русском 16:17
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров рассказал о своей личной жизни
Отмечается, что на период фестиваля в Витебске певец поделился рассказом о своей личной жизни.
CT news 15:27
Космос
NASA отложило запуск телескопа «Джеймс Уэбб» из-за коронавируса
В опубликованном на сайте NASA сообщении говорится, что запуск космической обсерватории переносится ориентировочно на 31 октября 2021 года из-за продолжающейся пандемии коронавируса и технических сложностей, возникших, в частности, в связи с уменьшением числа занятых на строительстве телескопа сотрудников.
Комсомольская правда 19:16
Хоккей
Хоккейный клуб «Ак Барс» подписал контракт с форвардом Доусом
CT news вчера в 01:58
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
Политика
Huawei исключена из проекта развертывания 5G в Великобритании
Министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил, что, несмотря на сопутствующие «многомиллионные» финансовые издержки и замедление процесса развертывания сети 5G в стране, решение об отказе от оборудования Huawei было продиктовано объективными причинами.
РАПСИ 14 июля в 10:18
Игры
В No Man’s Sky добавляют элементы хоррора с новыми заброшенными кораблями
Игроки, в одиночку или в компании товарищей, смогут исследовать их в поисках ресурсов и историй, однако суда окажутся не совсем заброшены — на некоторых из них из-за сбоя в работе местных систем, например, появилась новая форма жизни.
Игромания.ру 10:00
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 11:22
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
Здоровье
«Можно сгореть за неделю» — главный инфекционист Приморья о коронавирусе
Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий ношение средств индивидуальной защиты, в том числе масок и, при необходимости, перчаток, соблюдение «социальной дистанции» при посещении магазинов, парков и других общественных мест.
Восток-Медиа 19:22
Кино
Чернокожий британский актер выступил против «антирасистской цензуры»
Комментируя массовые протестыв после убийства Джорджа Флойда, после которых многие комедийные сериалы оказались исключены из медиатек Netflix, BBC и BritBox, актер заметил, что не согласен с тенденцией цензурировать старые ситкомы в рамках «борьбы с расизмом».
Газета Культура 09:05
Авто
АвтоВАЗ повысил цены на внедорожник Chevrolet Niva в РФ
Популярный российский кроссовер снова подорожал в цене. Об этом сообщает официальный сайт «avtonovostidnya.ru».
Лезги газет 15:48
Армия и оружие
Cumhuriyet (Турция): Москва — золотой ключ в Восточном Средиземноморье (Cumhuriyet)
Поскольку Вашингтон рассматривает этот призыв Эрдогана как ключ, который необходимо использовать для того, чтобы подорвать отношения Турции и России.
ИноСМИ 10:00
Технологии
Электродвигатель на технологии сверхпроводимости в России испытали
Российские ученые первыми в мире испытали электродвигательную установку, разработанную на основе технологий высокотемпературной сверхпроводимости, который питается от аккумулятора.
МедиаПоток 00:45
Технологии
В KFC могут появиться наггетсы из мяса, напечатанного на 3D-принтере
Сеть ресторанов фастфуда KFC намерена печатать наггетсы из искусственного куриного мяса, используя особый 3D-биопринтер.
Игромания.ру 16:29
Футбол
«Арсенал» в гостях обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу
Тульский "Арсенал" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
ТАСС Спорт вчера в 10:59
Футбол
«Штутгарт» попросил у государства финансовой помощи
«Штутгарт» обратился к государству с просьбой о финансовой помощи, чтобы компенсировать потери доходов из-за пандемии коронавируса.
Матч ТВ 19:07
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ 04:30
Авто
Хьюз назвал причины, по которым «Феррари» уступает «Мерседесу» 50 лошадиных сил
Эксперт отметил, что по данным GPS в квалификационном режиме «Скудерия» уступает «Мерседесу» 50 лошадиных сил, сообщает The Race.
Чемпионат 17:13
Происшествия
Сбил насмерть корову и врезался в забор водитель иномарки в с. Валдгейм ЕАО
16.07.2020 года в 04.50 в районе дома 55 ул. Центральная в с. Валдгейм Биробиджанского района водитель автомобиля "Тойота Ист" совершил наезд на животное — корова, которая находилась на проезжей части дороги без погонщика скота.
EAOmedia.ru 19:02
Происшествия
На Кубани судью заподозрили в получении взятки
Судья на Кубани подозревается в получении взятки в 1 миллион рублей за неправосудное решение о праве собственности на 67 объектов в Темрюкском районе, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
РИА Новости 07:05
Армия и оружие
Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте
В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
Российская газета 04:22
Политика
В Минобороны РФ объяснили претензии США к Договору по открытому небу
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора по открытому небу, подписанному в 1992 году и начавшему действовать в 2002 году, так как Россия якобы не соблюдает свои обязательства по нему.
REGNUM 18:49
Здоровье
В Хабаровске заполненность коек заболевшими коронавирусом достигла 90%
О заполненности в 90% можно говорить только о коечном фонде непосредственно Хабаровска, но самые лучшие больницы сконцентрированы именно там.
Новые Известия 06:03