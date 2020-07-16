с чего всё началось

Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.

Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине

Шоу-бизнес Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища. 5

Происшествия В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты. 821

Общество Кавазашвили поведал о проблемах с психическим здоровьем у Бубнова Известный в прошлом советский вратарь Анзор Кавазашвили заявил о проблемах с психическим здоровьем у экс-игрока «Спартака» Александра Бубнова.

Общество Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу. 27

Шоу-бизнес Жена Джейми Оливера перенесла пятый выкидыш Жена Джейми Оливера перенесла пятый выкидыш Жена Джейми Оливера призналась, что недавно перенесла пятый выкидыш.

Кино Состоялась премьера военной драмы «Грейхаунд» На платформе потокового сервиса Apple TV+ 10 июля состоялся релиз героической военной драмы с Томом Хэнксом «Грейхаунд».

Общество Россияне рассказали о влиянии самоизоляции на отношения в их семье Отмечается, что почти каждый пятый россиянин (18%) заявил об ухудшении отношений с супругом во время самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.

Здоровье Более тонны плазмы крови для лечения коронавируса заготовили в Москве В столице специалисты заготовили более тонны плазмы с антителами доноров, переболевших COVID-19, для лечения пациентов с коронавирусом.

Армия и оружие В Пентагоне пояснили, о какой «супер-пупер ракете» говорил Трамп Президент США Дональд Трамп, упоминавший о разработке в США гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном. 287

Наука В Массачусетсе разработали модель ориентирования в пространстве для роботов Согласно сообщению, разработанная модель применяется при сборке роботов и позволяет роботам создавать 3D-карту окружающего пространства.