с чего всё началось

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал информацию о попытке российских хакеров получить сведения о разработке в Великобритании, США и Канаде вакцины от коронавируса COVID-19. Ранее с подобными обвинениями в адрес Москвы выступил Лондон.

В ООН заявили об отсутствии данных о краже хакерами сведений о вакцине

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Армия и оружие В Минобороны назвали цель выхода США из Договора по открытому небу США объявили о решении выйти из Договора по открытому небу (ДОН), желая взять под контроль весь космос и стремясь избежать инспекции американской территории.

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Здоровье Израиль готовится ко второму тотальному карантину Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн заявил, что страна вернется к тотальному карантину, если суточное число заболевших перевалит за 2 000 человек.

Политика Белый дом анонсировал меры для охраны разработок вакцин Пресс-секретарь администрации президента США Кейли Макэнани сообщила журналистам, что на фоне хакерских атак на разработчиков вакцин против коронавируса в Канаде, США и Великобритании Белый дом готовится принять ряд мер для защиты производителей.

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