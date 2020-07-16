Коронавирус
КоммерсантъВ ООН заявили об отсутствии данных о краже хакерами сведений о вакцине
Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал информацию о попытке российских хакеров получить сведения о разработке в Великобритании, США и Канаде вакцины от коронавируса COVID-19. Ранее с подобными обвинениями в адрес Москвы выступил Лондон.
Читать в источнике
Оценить1,1K
с чего всё началось
Российские хакеры нацелились на британские, американские и канадские организации, исследующие коронавирус и разрабатывающие вакцину от него, заявил британский Национальный центр кибербезопасности (NCSC).Forbes10:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 18:19, Ашберн
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
Армия и оружие
В Минобороны назвали цель выхода США из Договора по открытому небу
США объявили о решении выйти из Договора по открытому небу (ДОН), желая взять под контроль весь космос и стремясь избежать инспекции американской территории.
РБК 18:08
Политика
Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах
Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
РБК 09:46
Здоровье
Израиль готовится ко второму тотальному карантину
Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн заявил, что страна вернется к тотальному карантину, если суточное число заболевших перевалит за 2 000 человек.
MedikForum.ru 02:33
Политика
Белый дом анонсировал меры для охраны разработок вакцин
Пресс-секретарь администрации президента США Кейли Макэнани сообщила журналистам, что на фоне хакерских атак на разработчиков вакцин против коронавируса в Канаде, США и Великобритании Белый дом готовится принять ряд мер для защиты производителей.
Московский Комсомолец 17:50
Общество
Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова
Мосгорсуд признал законным арест советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.
Известия 11:17
Шоу-бизнес
Аршавин признался, что предпочел бы больше не видеть первую жену
Футболист Андрей Аршавин дал откровенное интервью, в котором заявил, что уже семь лет не контактирует с бывшей женой, телеведущей Юлией Барановской, и рад этому факту.
iReactor 03:25
Политика
Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц
Вашингтон ввел санкции против трех россиян и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным.
РИА Новости вчера в 14:27
Технологии
Обновление Windows 10 удалило встроенные программы
Очередное обновление Windows 10 принесло ряд проблем пользователям. Из операционной системы пропал целый ряд интегрированных приложений.
News.ru 13:14
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
«Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, находящиеся на вооружении нашей армии, позволяют с высокой точностью поразить Мецаморскую АЭС, что может привести к большой катастрофе для Армении», — сказал полковник.
Известия 16:07
Футбол
Матч между «Зенитом» и «Спартаком» могут отменить
Например, глава команды Леонид Федун несколько часов назад заявил болельщикам, что если судить полуфинальный матч Кубка России будет Михаил Вилков, то его команда не выйдет на поле, так как результат поединка будет предрешен заранее.
53 новости 02:35
Культура
Лукашенко: белорусы никогда не встают на колени перед вызовами времени
RT на русском 16:57
Экономика
Минфин на фоне коронавируса перевел 555 млрд рублей семьям с детьми
«Более 555 млрд рублей или 99% от всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми, поступили на счета граждан на начало июля 2020 года», – приводит РИА «Новости» сообщение министерства.
Взгляд.ру вчера в 04:03
Энергетика
Средние цены на бензин в России за неделю выросли на 20 копеек
Средние потребительские цены на бензин в России с 6 по 12 июля выросли на 20 копеек и составили 45,47 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.
ТАСС 12:09
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в Российской Федерации. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:49
Общество
Из госпиталя в Ленэкспо в Санкт-Петербурге вывезли всех пациентов
Всех пациентов вывезли из временного госпиталя в выставочном комплексе «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге.
Newia.ru 02:05
Футбол
Бывший нападающий «Зенита» Халк решил покинуть чемпионат Китая
Бразильский форвард Халк, выступающий за «Шангхай СИПГ», принял решение покинуть чемпионат Китая.
Советский спорт вчера в 01:30
Армия и оружие
На Украине анонсировали учения с участием кораблей НАТО
«Подразделения 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и группы противодействия противоминным мерам НАТО (SNMCMG2) во второй раз в этом году вошли в Чёрное море для участия в двух региональных учениях совместно с ВМС Болгарии и Украины», — указано в сообщении, которое цитирует РИА Новости.
RT на русском вчера в 13:51
Футбол
«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Кристал Пэлас»
Футболисты «Манчестер Юнайтед» взяли верх над «Кристал Пэлас» в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0.
Советский спорт 17:17
Армия и оружие
Стало известно о ранении российских военных в результате авиаудара Турции
Lenta.ru 12:30
Энергетика
Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%
Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.
Коммерсантъ 13:52
Происшествия
В Сан-Диего потушили пожар на военном корабле США
Пожарным удалось потушить возгорание на борту десантного корабля Bonhomme Richard на американской военной базе в Сан-Диего.
RT на русском 17:58
Авто
Правительство РФ установило новые правила продажи красивых автономеров
Проект постановления правительства, устанавливающий правила их резервирования, и проект поправок в закон о регистрации транспорта прошли антикоррупционную экспертизу, пишет «РГ».
Автоновости дня 13:30
Шоу-бизнес
Деми Мур стала блондинкой ради новой роли
Для новой роли знаменитость изменила цвет волос - Мур существенно преобразилась. Она перевоплотилась со знойной брюнетки в блондинку.
ИнфоСМИ 06:17
Футбол
«Локомотив» победил ЦСКА и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов
«Локомотив» на своем поле победил ЦСКА в рамках 29-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» и обеспечил себе минимум бронзовые медали чемпионата России по футболу и участие в квалификации Лиги чемпионов.
Известия 15:47