Коронавирус
РИА НовостиТри страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
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Мы не располагаем информацией, кто мог взламывать фармкомпании и исследовательские центры в Великобритании. Можем сказать одно — Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения. Мы не приемлем подобные обвинения, равно как и очередные голословные обвинения во вмешательстве в выборы 2019 года.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельSnob.ru 13:12
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