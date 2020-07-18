Армия и оружие
ИА Красная ВеснаТри танка Азербайджана были уничтожены армянскими беспилотниками
Три танка вооруженных сил (ВС) Азербайджана уничтожено военными Армении в ходе боев на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны республики Шушан Степанян 19 июля на своей странице в соцсети Facebook.
Читать в источнике
Оценить86
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 07:23, Ашберн
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Происшествия
В Подмосковье грибники нашли тело женщины в чемодане
Российская газета 05:43
Экономика
Акции малайзийского производителя латексных перчаток выросли на 1000%
Капитализация трех производителей латексных перчаток из Малайзии с начала 2020 г. выросла в общей сложности на $26 млрд, сообщает Bloomberg.
Ведомости 06:57
Кино
Путин и Мишустин поздравили Ливанова с 85-летием
Советский и российский актер Василий Ливанов 19 июля празднует день рождения, ему исполняется 85 лет.
Народные новости 06:09
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском вчера в 04:49
Происшествия
В Севастополе заражение коронавирусом выявили у шестилетней девочки
Севастополь, 19 июля 2020, 11:42 — REGNUM Один новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Севастополе за минувшие сутки, сообщили 19 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:42
Политика
На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса
Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым. Об этом телеканалу «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Lenta.ru вчера в 23:53
Космос
День 16 июля в истории
16 июля с космодрома Байконура была запущена ракета УР-500 в двухступенчатом варианте с научной космической станцией «Протон-1», название которой впоследствии закрепилось и за ракетой-носителем.
Парламентская газета 15 июля в 18:00
Фигурное катание
Президент ISU назвал погибшую Александровскую талантливой фигуристкой
Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ян Дейкема выразил соболезнования в связи с гибелью чемпионки мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерины Александровской.
Sport.rbc.ru вчера в 13:44
Футбол
Урал — Химки 0:3 (2-й тайм)
Екатеринбургский «Урал» начал матч против подмосковных «Химок» в рамках полуфинала Кубка России по футболу в сезоне-2019/20.
Нева Спорт 06:00
Политика
National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Как отмечает автор статьи, Россия к 2028 году может контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением страна может стать еще более мощной "зерновой державой".
РИА Новости 00:05
Кино
Netflix выпустит самый дорогой в истории сервиса фильм
Для Netflix режиссеры фильма «Мстители: Война Бесконечности» Энтони и Джо Руссо снимут самый дорогой в истории сервиса фильм.
АБН 01:44
Футбол
ФК «Краснодар» проведет домашний матч с «Динамо» в рамках РПЛ
Все матчи 23-го тура пройдут при аудитории, которая не превышает 10% от вместимости стадиона.
Краснодарские известия 02:48
Здоровье
Два человека за сутки скончались от коронавируса в Кировской области
По данным на утро 18 июля выявили 51 человека с COVID-19 и симптомами заболевания. Общее число заражение выросло до 4157.
Эхо Москвы в Кирове вчера в 03:27
Игры
Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по «Принцу Персии»
Игромания.ру 17 июля в 10:48
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Здоровье
Глава Центра Гамалеи обозначил приоритеты в вакцинации от COVID-19
Опасность подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России сохраняется, а достигнутые успехи нужно закреплять вакцинацией населения, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Российская газета 02:32
Армия и оружие
WSJ: ученые США следили за телефонами на военных объектах России
Группа американских исследователей из Университета штата Миссисипи отслеживала сигналы мобильных телефонов, поступающих с военных объектов России в 2019 году.
Коммерсантъ вчера в 17:11
Футбол
Клюйверт может сменить Сетьена на посту тренера «Барселоны»
Патрик Клюйверт может сменить Кике Сетьена на посту тренера каталонской "Барселоны", сообщает Mundo Deportivo.
Газета.Ru 05:58
Общество
Мишустин распределил субсидии для экспорта кино и ИТ-продукции
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил порядок субсидий для экспорта кино и ИТ-продукции. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
РБК 05:59
Технологии
В Вашингтонском университете созданы видеокамеры для насекомых
Американские инженеры создали миниатюрную камеру с модулем Bluetooth, которую можно прикрепить к животному, чтобы наблюдать за его жизнью на расстоянии ста двадцати метров.
ToDay News Ufa 17 июля в 10:17
Общество
В Крыму за сутки выявили 26 новых случаев коронавируса
Всего в Крыму зафиксировано 969 случаев COVID-19, из которых 63 у приехавших из-за границы, 104 – из других регионов, 690 – при обращении за медпомощью и у контактных лиц, 112 – при лабораторном скрининге.
Вести.Севастополь 02:56
Общество
Где выявили 62 больных коронавирусом в Самарской области за сутки
В отрадном выявили 4 случая заражения, в Кошкинском районе – 3, в Сызрани – 2. В Шенталинском, Похвистневском, Красноармейском, Волжском районах и в Кинеле и Жигулевске обнаружили по одному инфицированному.
Evo-rus.com вчера в 12:33
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг общественного питания.
РБК 05:14
Политика
Папа Франциск призвал Армению и Азербайджан к диалогу
Папа Римский Франциск призвал путем диалога достичь длительного мирного решения проблем, существующих между Арменией и Азербайджаном.
РИА Новости 07:03