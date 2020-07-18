Армия и оружие

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаТри танка Азербайджана были уничтожены армянскими беспилотниками

Три танка вооруженных сил (ВС) Азербайджана уничтожено военными Армении в ходе боев на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны республики Шушан Степанян 19 июля на своей странице в соцсети Facebook.
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Армения заявила об уничтожении азербайджанских танков на границе

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День 16 июля в истории

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Опасность подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России сохраняется, а достигнутые успехи нужно закреплять вакцинацией населения, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
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