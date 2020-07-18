Три танка вооруженных сил (ВС) Азербайджана уничтожено военными Армении в ходе боев на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны республики Шушан Степанян 19 июля на своей странице в соцсети Facebook.

Три танка Азербайджана были уничтожены армянскими беспилотниками

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