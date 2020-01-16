Общество
Российская газетаВ финал конкурса «Лидеры России» вышли 30 управленцев из ДФО
В финал конкурса "Лидеры России" поедут 30 управленцев из семи регионов Дальнего Востока, рассказал "Интерфакс" руководитель конкурса, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. Итоговое испытание пройдет в Сочи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 20:47, Ашберн
Гаджеты
Apple может выпустить iPhone без разъёма Lighting в 2021 году
Компания Apple может убрать разъём Lighting по крайней мере в одной модели iPhone. Однако произойдёт это не раньше 2021 года.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram
Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram Напомним, что Сергей Лазарев является дважды папой.
Армия и оружие
Документы об освобождении Варшавы рассекретило Минобороны
Министерство обороны опубликовало документы об освобождении Варшавы от фашистов в честь 75-летия событий Второй мировой войны.
Происшествия
Пропавшую 10-летнюю россиянку нашли в клетке
Политика
Немецкий регулятор оценит «Северный поток-2»
Операторы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» (мощность каждого — 55 млрд кубометров) попросили Федеральное сетевое агентство ФРГ освободить их от положений новой европейской газовой директивы, сообщил регулятор.
Общество
Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет
По словам президента, в случае если доходы семьи в расчете на одного человека не превышают 1 МРОТ, то семьи должны получать ежемесячную выплату на ребенка в возрасте с 3 до 7 лет.
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Музыка
СМИ назвали Мишустина автором песен Лепса
Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин написал песни "Зола" и "Настоящая женщина", которые позднее исполнил певец Григорий Лепс.
Происшествия
На Алтае задержанный по делу о пропаже подростков покончил с собой
Мужчина, задержанный в рамках уголовного дела, возбужденного по факту пропажи подростков в Алтайском крае, покончил с собой в отделе полиции.
Экономика
Правительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год
Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf).
Шоу-бизнес
Мое богатство: Виктория Боня ответила хейтерам на обвинения в фотошопе
Телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня ответила хейтерам на очередную критику за использование фотошопа.
Хоккей
Овечкин установил новый голевой рекорд в НХЛ
Ранее Овечкин поделился мнением о новом контракте с "Вашингтоном".
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали в Брэдфорд с официальным визитом
Сегодня Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали с официальным визитом в Брэдфорд, завершив свои зимние каникулы.
Игры
BioWare опубликовала загадочный тизер, связанный с Mass Effect
На официальном аккаунте студии BioWare в Twitter появился загадочный тизер, посвящённый серии Mass Effect.
Авто
«БелДжи» начнет продавать кроссовер Geely SX11 в феврале
Напомним, белорусско-китайское предприятие открыли в 2013 году, сейчас там собирают кроссоверы Geely Atlas, Emgrand X7 New и седан Geely Emgrand 7 New.
Происшествия
Японские рыбаки возобновили рыбный промысел в районе Курил
Футбол
«Овьедо» арендовал вратаря «Реала» Лунина
20-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин на правах аренды перешел в «Овьедо».
Общество
В Латвии рассматривают возможность поставки нефти в Белоруссию
По словам министра, Рига уже обсуждала с белорусским президентом Александром Лукашенко возможность импорта нефти в Белоруссию через латвийские порты или со всего мира через Латвию.
Армия и оружие
Макрон рассказал о французском спецназе «Ягуар» на Ближнем Востоке
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о развернутых на Ближнем Востоке для борьбы с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) подразделениях французского спецназа.
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы
Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
Политика
Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ
Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.
Здоровье
В Японии зафиксировали первый случай заражения пневмонией нового типа
Власти Японии подтвердили первый на территории страны случай заражения вирусом пневмонии нового типа, вспышка которого произошла в Китае.
Футбол
«Ахмат» подтвердил переход форварда «Удинезе» Визеу
Футбол
Усманов договорился о покупке прав на название стадиона «Эвертона»
Подконтрольная российскому бизнесмену Алишеру Усманову компания USM Holdings достигла договоренности о приобретении прав на название нового стадиона английского футбольного клуба "Эвертон" за 30 миллионов фунтов, сообщается на официальном сайте команды из премьер-лиги.
Космос
Российские ученые зафиксировали гамма-излучение нейтронных звезд
Общество
Ливни обрушились на австралийские штаты, страдающие от лесных пожаров
В австралийских штатах Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс прошли ливни с грозами и сильным ветром после рекордно засушливого декабря, сообщает в четверг местный канал 9News.