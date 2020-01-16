В финал конкурса "Лидеры России" поедут 30 управленцев из семи регионов Дальнего Востока, рассказал "Интерфакс" руководитель конкурса, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. Итоговое испытание пройдет в Сочи.

В финал конкурса «Лидеры России» вышли 30 управленцев из ДФО

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Политика Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.

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