Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ финал конкурса «Лидеры России» вышли 30 управленцев из ДФО

В финал конкурса "Лидеры России" поедут 30 управленцев из семи регионов Дальнего Востока, рассказал "Интерфакс" руководитель конкурса, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. Итоговое испытание пройдет в Сочи.
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В финал конкурса «Лидеры России» вышли 30 управленцев из ДФО

Российская газета20:30

Финалисты конкурса «Лидеры России» получат грант 1 млн. рублей

ВЕСТИ: Приморьевчера в 19:08

Победителями дальневосточного этапа конкурса «Лидеры России» стали жители 7 регионов

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Ридус08:21

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MagadanMedia.ruвчера в 20:04

Три управленца из Якутии прошли в финал конкурса «Лидеры России»

REGNUM20:07
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Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf).
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