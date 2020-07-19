Общество
REGNUMТри уральских региона стали лидерами по ожирению населения
Самое большое количество больных ожирением в России зафиксировано в Алтайском крае — 5539,4 случая на 100 тыс. жителей. Затем идут Ямало-Ненецкий автономный округ (3527,2 на 100 тыс.), Тюменская область (2860,2) и Курганская область (2714).
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с чего всё началось
По данным Минздрава России, которые есть в распоряжении RT, самая высокая распространённость ожирения (число больных на 100 тыс. жителей) в 2019 году была зафиксирована в Алтайском крае — 5539,4 случая.RT на русскомвчера в 23:30
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