По данным Минздрава России, которые есть в распоряжении RT, самая высокая распространённость ожирения (число больных на 100 тыс. жителей) в 2019 году была зафиксирована в Алтайском крае — 5539,4 случая.

с чего всё началось

Самое большое количество больных ожирением в России зафиксировано в Алтайском крае — 5539,4 случая на 100 тыс. жителей. Затем идут Ямало-Ненецкий автономный округ (3527,2 на 100 тыс.), Тюменская область (2860,2) и Курганская область (2714).

Три уральских региона стали лидерами по ожирению населения

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