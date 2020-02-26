Общество
ИнтерфаксУ трех эвакуированных в Казань россиян подтвержден коронавирус
У трех россиян, эвакуированных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, подтвержден коронавирус, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Восемь, в числе которых три человека, которым в Японии был поставлен диагноз новой коронавирусной инфекции, и члены их семей были госпитализированы и доставлены в Казань. У троих подтвержден диагноз вирусологическими методами, не одним, а несколькими, и сегодня эти люди остаются под наблюдением.
— Анна Попова, российский политикRambler News Service 09:15
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Общество
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Футбол
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