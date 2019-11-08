Происшествия

Газета.RuГазета.RuТри взрыва произошли в кафе в Бишкеке

Три взрыва произошли в кафе в центре Бишкека, передает РИА "Новости".
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Что осталось от сгоревшей точки фастфуда в Бишкеке, где произошли взрывы. Фото

Sputnik Кыргызстан05:46

Причиной взрывов в Бишкеке назвали газовые баллоны

Фергана05:23

Один человек погиб в результате взрывов в Бишкеке

Известия04:49

Взрыв в центре Бишкека попал на видео

РИА Новости06:25

В кафе в центре Бишкека произошел взрыв

ТАСС03:17

Один человек погиб и 13 пострадали при взрывах в кафе в Бишкеке

RT на русском06:46

Момент взрыва в кафе в Бишкеке попал на видео

РБК06:59
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Cерия взрывов сотрясла центр Бишкека

Вести.UZ04:37

Абылгазиев поручил госорганам расследовать причины пожара в фастфудной

КП - Бишкек05:28
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 07:11, Ашберн
Армия и оружие

Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

Lenta.ru вчера в 11:42
Общество

Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами

Российская газета вчера в 16:04
Политика

Лавров отреагировал на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что альянс НАТО находится в состоянии "смерти мозга".
Газета.Ru 04:24
Культура

Родные Децла прокомментировали документальный фильм о рэпере

7 ноября в сети появился документальный фильм о рэпере Децле (настоящее имя – Кирилл Толмацкий) «С закрытыми окнами» от режиссера Романа Супера.
Uznayvse.ru 05:47
Экономика

Тариф на мусор в России рассчитают по-новому

Ранее в ноябре сообщалось, что уровень неоплаты вывоза мусора со стороны российских компаний достигает 65-70 процентов.
Lenta.ru 06:56
Общество

Синоптик пообещал аномально теплую зиму

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.
РИА Новости вчера в 15:45
Политика

В Кремле оценили три сценария развития России от Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон, предложивший три возможных сценария развития России, продемонстрировал вдумчивый, аналитический подход, который импонирует Кремлю.
REGNUM 05:44
Финансы

Reuters узнал о планах Минфина снизить долю доллара в ФНБ

Основной задачей ставится уменьшение доли долларовых запасов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.
РБК вчера в 08:39
Происшествия

Умер раненный в бойне в Забайкалье солдат

Lenta.ru 06:05
Космос

Запуск спутников OneWeb с Байконура отложен на 2020 год

Доставка спутников на космодром Байконур отложена на месяц — с ноября 2019 года на декабрь того же года.
Telesputnik.ru 03:51
Транспорт

В первые часы на поезда в Крым продали более 1500 билетов

«Более 1,5 тыс. билетов проданы за пять часов на пассажирские поезда из материковой России на Крымский полуостров и обратно», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы компании «Гранд Сервис Экспресс».
RT на русском 06:53
Общество

Умер друг тигра Амура козел Тимур

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Политика

В Кремле ответили на вопрос о возможности штрафа для Путина

Президент России Владимир Путин обладает определенным иммунитетом, а вопрос о возможности наложения какого-либо штрафа на главу государства должно решать судебное сообщество.
REGNUM 06:18
Шоу-бизнес

Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»

Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru 06 ноября в 17:25
Футбол

Кутепов не сыграет с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» сказал, что все футболисты здоровы за исключением защитника Илья Кутепова.
Спорт-Экспресс 06:05
Футбол

Гвардиола не исключил, что в будущем поработает в Италии

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что в будущем готов попробовать свои силы в Италии.
Sport.ru 06:58
Шоу-бизнес

Анастасии Заворотнюк выставили счет за неуплату налогов

Московская Федеральная налоговая служба выставила российской актрисе Анастасии Заворотнюк счет за неуплату налога на имущество.
Lenta.ru 02:27
Политика

«Нафтогаз» не считает препятствием для контракта споры с Газпромом

Открытые споры между компанией Газпром и концерном «Нафтогаз Украины» не могут быть препятствием для заключения контракта на транзит газа в 2020 году.
REGNUM 06:50
Общество

Минюст не успел выполнить поручение Медведева о пересмотре актов СССР

Минюст не успевает в срок — до 15 ноября — подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов времен Советского Союза, который поручил сделать премьер-министр Дмитрий Медведев.
РБК вчера в 19:17
Происшествия

В Саратовской области мать и четверо детей найдены погибшими

Российская газета 02:45
Технологии

Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер

Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.
РИА Новости 03:40
Общество

Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин

В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.
Коммерсантъ 00:37
Кино

Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»

Kinonews.ru 06 ноября в 16:03
Общество

Польша оштрафовала компанию Engie из-за «Северного потока — 2»

Управление по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) наложило штраф в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) на французскую компанию Engie в связи с отсутствием содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:08
Фигурное катание

Щербакова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Китае

Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
РИА Новости 05:50
Армия и оружие

СМИ рассказали о получении Россией секретной израильской ракеты

Известия 06 ноября в 13:56
Шоу-бизнес

Савичева рассказала о расставании с мужем

Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.
URA.Ru 03:22
Энергетика

Независимые нефтяники выступили против налога на ПНГ

Объединение независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть» выразило недовольство планами Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
Коммерсантъ вчера в 03:13
Авто

Mitsubishi обновит компакты Mirage и Attrage

Родственные модели Mitsubishi – хэтчбек Mirage и седан Attrage – выпускаются в Таиланде с 2012 и 2013 годов соответственно.
FormaCar 02:00
Общество

Работа шахты в ДНР остановлена из-за подземных толчков

REGNUM 06:29
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