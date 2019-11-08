Три взрыва произошли в кафе в центре Бишкека, передает РИА "Новости".

Три взрыва произошли в кафе в Бишкеке

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