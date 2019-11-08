Происшествия
Газета.RuТри взрыва произошли в кафе в Бишкеке
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Что осталось от сгоревшей точки фастфуда в Бишкеке, где произошли взрывы. Фото
Sputnik Кыргызстан05:46
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 07:11, Ашберн
Армия и оружие
Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Политика
Лавров отреагировал на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что альянс НАТО находится в состоянии "смерти мозга".
Культура
Родные Децла прокомментировали документальный фильм о рэпере
7 ноября в сети появился документальный фильм о рэпере Децле (настоящее имя – Кирилл Толмацкий) «С закрытыми окнами» от режиссера Романа Супера.
Экономика
Тариф на мусор в России рассчитают по-новому
Ранее в ноябре сообщалось, что уровень неоплаты вывоза мусора со стороны российских компаний достигает 65-70 процентов.
Общество
Синоптик пообещал аномально теплую зиму
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.
Политика
В Кремле оценили три сценария развития России от Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон, предложивший три возможных сценария развития России, продемонстрировал вдумчивый, аналитический подход, который импонирует Кремлю.
Финансы
Reuters узнал о планах Минфина снизить долю доллара в ФНБ
Основной задачей ставится уменьшение доли долларовых запасов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.
Происшествия
Умер раненный в бойне в Забайкалье солдат
Космос
Запуск спутников OneWeb с Байконура отложен на 2020 год
Доставка спутников на космодром Байконур отложена на месяц — с ноября 2019 года на декабрь того же года.
Транспорт
В первые часы на поезда в Крым продали более 1500 билетов
«Более 1,5 тыс. билетов проданы за пять часов на пассажирские поезда из материковой России на Крымский полуостров и обратно», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы компании «Гранд Сервис Экспресс».
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Политика
В Кремле ответили на вопрос о возможности штрафа для Путина
Президент России Владимир Путин обладает определенным иммунитетом, а вопрос о возможности наложения какого-либо штрафа на главу государства должно решать судебное сообщество.
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»
Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
Футбол
Кутепов не сыграет с «Крыльями Советов»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» сказал, что все футболисты здоровы за исключением защитника Илья Кутепова.
Футбол
Гвардиола не исключил, что в будущем поработает в Италии
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что в будущем готов попробовать свои силы в Италии.
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк выставили счет за неуплату налогов
Московская Федеральная налоговая служба выставила российской актрисе Анастасии Заворотнюк счет за неуплату налога на имущество.
Политика
«Нафтогаз» не считает препятствием для контракта споры с Газпромом
Открытые споры между компанией Газпром и концерном «Нафтогаз Украины» не могут быть препятствием для заключения контракта на транзит газа в 2020 году.
Общество
Минюст не успел выполнить поручение Медведева о пересмотре актов СССР
Минюст не успевает в срок — до 15 ноября — подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов времен Советского Союза, который поручил сделать премьер-министр Дмитрий Медведев.
Происшествия
В Саратовской области мать и четверо детей найдены погибшими
Технологии
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер
Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.
Общество
Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин
В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.
Кино
Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»
Общество
Польша оштрафовала компанию Engie из-за «Северного потока — 2»
Управление по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) наложило штраф в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) на французскую компанию Engie в связи с отсутствием содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Фигурное катание
Щербакова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
Армия и оружие
СМИ рассказали о получении Россией секретной израильской ракеты
Шоу-бизнес
Савичева рассказала о расставании с мужем
Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.
Энергетика
Независимые нефтяники выступили против налога на ПНГ
Объединение независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть» выразило недовольство планами Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
Авто
Mitsubishi обновит компакты Mirage и Attrage
Родственные модели Mitsubishi – хэтчбек Mirage и седан Attrage – выпускаются в Таиланде с 2012 и 2013 годов соответственно.