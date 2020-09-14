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РИА Новости Крым
РИА Новости Крым

Три ядерных бомбардировщика США пролетели в 37 км от Крыма

Все три бомбардировщика поднялись в воздух с британской базы Фейрфорд, пролетели над Европой, Украиной и около 15 часов по Москве оказались над акваторией Черного моря. Самолеты взяли курс в сторону Турции, пролетев в 37,5 километра от поселка Маяк в Черноморском районе.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Стратегические бомбардировщики ВВС США провели полеты вблизи Крыма

Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress в понедельник совершили полеты к западу от Крыма, следует из мониторинга западных авиаресурсов. По их сведениям, американские бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, вылетели с авиабазы Фэрфлорд в Великобритании.
Интерфакс09:44
Подробнее о событии
Взгляд.ру

К Крыму подлетели два способных нести ядерные заряды американских самолета

Взгляд.ру10:12
РИА Новости Крым

Эксперт объяснил регулярные полеты бомбардировщиков США возле Крыма

РИА Новости Крым12:37
Царьград

Готовятся к войне? Американские бомбардировщики второй раз за месяц подлетают к Крыму

Царьград10:38
КП - Крым

Три американских ядерных бомбардировщика пролетели в 37 километрах от Крыма

КП - Крым12:07
Газета.Ru

Бомбардировщики США пролетели около Крыма

Газета.Ru10:00
Интерфакс

Стратегические бомбардировщики ВВС США провели полеты вблизи Крыма

Интерфакс09:44
SM News Крым

К Крыму подлетел стратегический бомбардировщик ВВС США

SM News Крым08:10

Кремль прокомментировал кредит Белоруссии на $1,5 млрд

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи 14 сентября сообщил, что Москва предоставит Минску государственный кредит в размере 1,5 млрд долларов.
Народные новости13:07
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Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомости12:42
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Reuters сообщил о ступоре у Навального после посадки самолета в Омске

«Четыре из пяти источников сообщили, что сотрудники скорой помощи, которые видели Навального, наблюдали клиническую картину отравления с симптомами, включая ступор, а не какие-либо признаки нарушения обмена веществ», ‒ пишет издание.
Ведомости12:10
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Российские истребители перехватили самолеты ВВС США над Черным морем

Российские истребители Су-27 и Су-30 поднимались на перехват трех бомбардировщиков ВВС США над Черным морем, нарушения границы РФ не допущено, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.
РИА Новости13:35
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Опубликованы фото удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по авианосцу

Если российские гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" атакуют авианосцы стран НАТО в случае антироссийской военной агрессии, уничтожен будет не только корабль, по которому нанесут удар, но и вся авианосная группировка.
Газета.Ru06:31
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Мишустин продлил стимулирующие выплаты врачам за борьбу с COVID-19

В начале сентября Мишустин заявил, что правительство выделит на стимулирующие выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу и водителям скорых почти 22 млрд руб. и еще 1,8 млрд руб. на поддержку работников социальных учреждений, среди которых есть дома престарелых и интернаты для инвалидов.
РБК08:16
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Смольный не хочет ужесточать ковид-режим, но послаблений не будет

Санкт-Петербург, 14 сентября 2020, 18:09 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга на фоне роста суточного количества заражений коронавирусной инфекцией и в ожидании второй волны пандемии пока не планируют ужесточения ограничительных мер.
REGNUM11:09

Гимназию в Краснодаре закрыли на карантин из-за коронавируса

Карантин ввели в краснодарской гимназии № 25 до 28 сентября из-за угрозы распространения коронавируса в связи со случаями заражения, учащихся перевели на дистанционное обучение, сообщили ТАСС в понедельник в учебном заведении.
ТАСС10:49
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