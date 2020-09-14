Три ядерных бомбардировщика США пролетели в 37 км от Крыма
Все три бомбардировщика поднялись в воздух с британской базы Фейрфорд, пролетели над Европой, Украиной и около 15 часов по Москве оказались над акваторией Черного моря. Самолеты взяли курс в сторону Турции, пролетев в 37,5 километра от поселка Маяк в Черноморском районе.В источнике
С чего всё началось
Стратегические бомбардировщики ВВС США провели полеты вблизи Крыма
Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress в понедельник совершили полеты к западу от Крыма, следует из мониторинга западных авиаресурсов. По их сведениям, американские бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, вылетели с авиабазы Фэрфлорд в Великобритании.
Интерфакс09:44
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