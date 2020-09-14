Вестник Кавказа 6

Все три бомбардировщика поднялись в воздух с британской базы Фейрфорд, пролетели над Европой, Украиной и около 15 часов по Москве оказались над акваторией Черного моря. Самолеты взяли курс в сторону Турции, пролетев в 37,5 километра от поселка Маяк в Черноморском районе.