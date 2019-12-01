Общество

Lenta.ruLenta.ruТри жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам

Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
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с чего всё началось

Три жизненно важных препарата приравняли к наркотикам

Список пополнился тремя сильнодействующими препаратами - это прегабалин, тапентадол и тропикамид. Все они входят в перечень жизненно необходимых лекарств, но часто используются как наркотики.
РИА Новости18:29

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