Происшествия

ВедомостиВедомостиТри журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев задержаны у здания главного управления МВД по Москве на ул. Петровке, сообщает правозащитный проект «Апология протеста».
Читать в источнике
Комментировать1,4K

Подробнее о событии

МВД решает вопрос о привлечении к ответственности всех участников пикета в поддержку журналиста Азара

Агентство Москва14:20

Журналистов «Эха Москвы» отпустили из полиции

РБК13:59

Полиция составила шесть протоколов на участников пикета в центре Москвы

ТАСС14:26

Задержанным на Петровке журналистам вменяют нарушение самоизоляции и правил пикетирования

Интерфакс12:48

Карантин превращается в произвол. Президент должен наложить вето на использование «бактериологического оружия» против конституционных прав граждан

Новая газета11:38

Журналиста «Эха Москвы» Плющева отпустили с двумя протоколами

Медиазона12:50

В Москве и Санкт-Петербурге задерживают участников акции солидарности с арестованным журналистом Ильёй Азаром

Эхо Москвы15:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 15:33, Ашберн
Общество

В Великобритании умер самый старый мужчина

Газета.Ru 13:20
1
Общество

В Москве продлили самоизоляцию и пропускной режим

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начинается второй этап смягчения ограничений, в рамках которого начнут работать многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города смогут выходить на прогулки.
Вести.Ru вчера в 13:17
5,1K
Происшествия

Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

Российская газета 08:32
148
Общество

Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка

Интерфакс 13:02
15
Общество

Минтруд предложил утроить пособие по безработице

Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 11:07
3,1K
Футбол

Чемпионат Италии по футболу возобновится 20 июня

Чемпионат Италии по футболу возобновится 20 июня. Об этом сообщает Sky Sport со ссылкой на министра спорта страны Винченцо Спадафора.
Телеканал Санкт-Петербург 14:44
Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
695
Общество

Власти Москвы назвали сроки открытия предприятий кафе и ресторанов

В городе с 1 июня возобновится непродовольственная торговля и работа части предприятий бытового обслуживания.
Известия 14:19
2
Политика

Польский дипломат раскрыл схему монетизации политики русофобии

Эксперт рассказал, что из-за политики, направленной против России, отношения между странами разрушились.
Piter.tv 15:16
61
Транспорт

Пенсионерам и льготникам Петербурга разблокируют проездные

Санкт-Петербург, 28 мая 2020, 19:15 — REGNUM Пенсионерам и другим льготникам Санкт-Петербурга разблокируют проездные с 1 июня 2020 года.
REGNUM 12:15
46
Происшествия

Экс-глава Новосибирского облсуда Римма Шатовкина обвинила ФСБ в мести

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) провела заседание, на котором рассмотрела вопрос о согласии на возбуждении уголовного дела в отношении бывшей главы Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной.
АиФ Новосибирск 04:58
11
Космос

Запуск Crew Dragon в космос отложили за несколько минут

Пилотируемый космический корабль Илона Маска Crew Dragon с двумя астронавтами на Международную космическую станцию отправит ракета Falcon 9. С 2011 года, когда США свернули программу шаттлов, это первый пуск корабля с людьми на борту.
Петербургский дневник вчера в 16:33
1,4K
Происшествия

В военном суде рассказали о деле по разбою с участием сотрудников ФСБ

Московский гарнизонный военный суд зарегистрировал уголовное дело о разбойном нападении с участием сотрудников спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России.
Известия 13:25
2
Политика

В Крыму осудили слова экс-посла США о водной блокаде полуострова

Рекомендации экс-посла США на Украине Джона Хербста продолжить водную блокаду Крыма являются кощунством, заявил РИА Новости сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.
РИА Новости 13:31
51
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала, как выглядела певица во время болезни

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья периодически делится в социальных сетях воспоминаниями о своей родственнице.
Bimru.ru 06:21
6
Общество

Володин прокомментировал жалобы бюджетников о сборе денег на больницу

Бюджетники рассказали, что им в «добровольно-принудительном» порядке предлагают отказаться от части зарплаты в счет благотворительных взносов на строительство новой инфекционной больницы на окраине Саратова.
Регион 64 13:05
8
Кино

Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона

Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах.
Sibnet Новости вчера в 06:31
2
Происшествия

Американцы вышли на улицы после смерти чернокожего от рук полиции

Акция протеста, начавшаяся мирно, переросла в беспорядки после того, как несколько человек разбили стекла в двух патрульных машинах и запрыгнули на них.
Lenta.ru 09:54
457
Шоу-бизнес

Дворец прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон

Инсайдеры уверяли, что супруга принца Уильяма истощена и находится на грани нервного срыва из-за повышенной рабочей нагрузки, которую спровоцировало внезапное решение Меган оборвать все связи с монаршей семьей уехать в другую страну.
StarHit.ru 08:07
2
Энергетика

Эксперт: Проблеме с наполнением газопровода «Сила Сибири» пытаются придать масштабный характер

Как пишет «Лента.ру», газопровод «Сила Сибири» якобы столкнулся с серьезными проблемами из-за масштабных ошибок и нарушений при освоении Чаяндинского месторождения.
Взгляд.ру 12:30
Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг

МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
377
Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
37
Общество

Режим самоизоляции в Подмосковье продлили до 14 июня

В Московской области продлили режим самоизоляции до 14 июня включительно, говорится в постановлении губернатора Воробьева, которое опубликовано на сайте регионального правительства.
Mockva.ru 15:27
Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК 26 мая в 17:00
830
Политика

Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд

Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.
REGNUM вчера в 01:13
4,2K
Шоу-бизнес

Пелагея подала на развод с хоккеистом Телегиным

26 мая Пелагея подала документы на развод. Пара воспитывает трёхлетнюю дочь Таисию.
Pravda.Ru вчера в 02:52
31
Технологии

Вышло крупное обновление Windows 10

Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru вчера в 14:40
363
Общество

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ 10:56
2,9K
Общество

Коми перейдет на первый этап снятия ограничений

Первый этап снятия ограничительных мер по коронавирусу будет реализован в Коми с пятницы, сообщил врио главы республики Владимир Уйба.
РИА Новости 13:15
Кино

На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег

Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Илья Вильямович Азар
Российский журналист
Российский журналист, специальный корреспондент «Новой газеты», бывший специальный корреспондент интернет-издания Lenta.ru, бывший специальный корреспондент проекта Meduza. Депутат Совета депутатов муниципального округа Хамовники.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное