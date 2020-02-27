«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»). «Триколор» хотел отказаться от нескольких каналов, которые предоставлялись в пакете с другими.

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