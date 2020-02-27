Общество
Коммерсантъ«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала
«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»). «Триколор» хотел отказаться от нескольких каналов, которые предоставлялись в пакете с другими.
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Общество
Число жертв коронавируса в Италии достигло семи
В Италии погибли семь человек из-за коронавируса COVID-19, всего количество зараженных составляет 283.
Здоровье
Счетная палата отвергла претензии Минздрава к методике оценки больниц
Госаудиторы Счетной палаты прокомментировали ответ Минздрава, в котором министерство утверждало, что статистическая форма, использованная в отчете о техническом состоянии медицинских организаций, предполагала в том числе включение данных о тех зданиях, в которых не оказывается медицинская помощь.
Космос
РАН пожалуется в ООН на Илона Маска из-за спутниковой системы Starlink
Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет.
Кино
Стивен Спилберг отказался снимать «Индиану Джонса 5»
Стивен Спилберг ушел с поста режиссера проекта «Индиана Джонс 5». Все предыдущие части франшизы были сняты именно им.
Происшествия
К поиску унесенных в море подростков в Сочи подключились водолазы
Водолазы обследуют устье реки в Сочи, откуда в море смыло двух подростков, передает РИА Новости.
Армия и оружие
Военный источник опроверг захват Саракиба боевиками
Военный источник заявил, что информация о захвате сирийскими боевиками города Саракиб в провинции Идлиб является недостоверной.
Происшествия
Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова
Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Общество
Владимир Путин посетил «Остров мечты»
Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.
Общество
ВОЗ обеспокоен динамикой эпидемии нового коронавируса вне Китая
Как сообщает ToDay News Ufa, ВОЗ обеспокоен стремительным распространением коронавируса в мире.
Космос
Разработаны новые методы поиска жизни на Марсе
Музыка
Панайотов опроверг новость о своём участии в Евровидении
Александр Панайотов назвал информацию о его поездке на "Евровидение" сплетнями, которые подхватили СМИ.
Политика
Соцопрос: полностью одобряют действия Зеленского всего 13% украинцев
Любопытно, что полностью одобряют действия президента Украины лишь 13% опрошенных (в декабре был 21%) — это самый низкий результат с момента вступления в должность.
Политика
Правительство России может смениться второй раз за год
В России может смениться состав правительства, если будут приняты поправки в Конституцию.
Автоспорт
В «Феррари» опасаются темпа «Рейсинг Пойнт»
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто признал, что неожиданный темп болидов «Рейсинг Пойнт» заставил волноваться «Скудерию».
Политика
Четверть украинцев высказалась против образования на русском языке
Четверть украинцев высказалась против возможности получать образование на русском языке.
Технологии
Google просит у США разрешения снова сотрудничать с Huawei
Американская компания Google обратилась к правительству США с просьбой снять запрет на работу с компанией Huawei.
Экономика
ФНС сняла ограничения на операции по счету российского офиса Google
ФНС больше не ограничивает операции по счету ООО «Гугл» в Ситибанке, следует из данных «Банкинформа».
Биатлон
Белорусы стали третьими в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону
Белорусские биатлонисты стали третьими в смешанной эстафете на чемпионате Европы, который проходит в спортивном центре "Раубичи", после дисквалификации норвежцев, сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
Политика
Турция призвала установить режим прекращения огня в Идлибе
На переговорах с российской делегацией в Анкаре Турция призвала установить режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб, а также обеспечить выполнение сочинского меморандума.
Общество
Россия поставила условие выплаты компенсации Грузии по решению ЕСПЧ
Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека, обязавшего ее выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию грузинских граждан в 2006 году.
Общество
Экс-посол Ирана в Ватикане умер от коронавируса
Бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосровшахи скончался от китайского коронавируса, пишет «Коммерсант».
Хоккей
Артемий Панарин: «Если я стану президентом КХЛ — значит, все совсем плохо в нашем хоккее»
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, какие решения бы принял на посту президента КХЛ.
Общество
ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
Армия и оружие
Британия попыталась перехватить российский Ту-95
ВВС Великобритании подняли по тревоге по меньшей мере один самолет Voyager и два истребителя Typhoon из-за замеченного недалеко от Норвегии российского бомбардировщика Ту-95.
Общество
Глава ВОЗ допустил, что коронавирус может выйти из-под контроля
"Если вы предпринимаете меры по сдерживанию, аналогичные тем, что принимает Китай, то вы увидите снижение числа случаев заражения и, в конечном счете, увидите, что вирус можно сдержать", - добавил он.