Общество

КоммерсантъКоммерсантъ«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала

«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»). «Триколор» хотел отказаться от нескольких каналов, которые предоставлялись в пакете с другими.
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Более 30 телеканалов остановят вещание в сети «Триколор» с марта

Национальная служба новостей13:21

Компания «Триколор» не смогла договориться о продлении контракта на вещание группы каналов Матч-ТВ

Эхо Москвы12:31

Крупнейший спутниковый оператор отказался транслировать более 30 каналов

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«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала

Коммерсантъ11:48

Телеканалы «дочки» «Газпром-медиа» прекратят вещание в сети «Триколор» с 1 марта

ТАСС11:20

«Триколор» прекратит трансляцию спортивных каналов под брендом «Матч!»

Ведомости10:44

«Газпром-медиа» расторгает договор с «Триколором»

Rambler News Service10:14
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Мировая премьера: смотрим дебютный геймплей Baldur’s Gate III

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