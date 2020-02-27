Общество
Коммерсантъ«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала
«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»). «Триколор» хотел отказаться от нескольких каналов, которые предоставлялись в пакете с другими.
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Армия и оружие
Российская и сирийская боевая авиация напала на турецкий конвой
В социальной сети «Твиттер» появились сведения о том, что бомбардировщики ВВС Сирии провели совместную операцию с российской боевой авиацией по атаке на турецкий конвой, который перемещался по Идлибу.
Кино
ЛГБТ-персонажа вырезали из российской версии мультфильма «Вперед»
Биатлон
IBU вернул бронзу норвежцам в смешанной эстафете на ЧЕ после апелляции
Международный союз биатлонистов (IBU) удовлетворил апелляцию норвежской сборной на дисквалификацию по итогам смешанной эстафеты на чемпионате Европы в Белоруссии, сообщается на странице организации в Twitter.
Общество
Число зараженных коронавирусом во Франции возросло до 38 человек
Число зараженных новым коронавирусом COVID-2019 во Франции возросло вдвое — до 38 человек.
Происшествия
Прокуратура обжаловала УДО экс-главы ФСИН России Реймера
Прокуратура в Калининградской области обжаловала постановление суда об условно-досрочном освобождении бывшего директора ФСИН России Александра Реймера, осужденного за аферу с электронными браслетами, сообщает Генпрокуратура России.
Гаджеты
Samsung показал смартфон Galaxy S20 Ultra изнутри
Известно, что в России продажи Galaxy S20 Ultra стартуют 13 марта текущего года.
Футбол
«Базель» прошел кипрский АПОЭЛ в Лиге Европы
Во втором матче раунда 1/16 финала Лиги Европы швейцарский "Базель" оказался сильнее кипрского АПОЭЛ и вышел в следующий круг соревнований.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год
Правительство ранее пересмотрело прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год в сторону укрепления — до 63,9 руб. за доллар с 65,7 руб.
Футбол
«Шахтер» выбил «Бенфику» из Лиги Европы
Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде сыграли вничью с португальской "Бенфикой" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышли в следующую стадию турнира.
Хоккей
ЦСКА в пятый раз выиграл регулярный чемпионат КХЛ
Московский ЦСКА занял итоговое первое место по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Общество
Мировая премьера: смотрим дебютный геймплей Baldur’s Gate III
Футбол
Герман Ткаченко: «Надеюсь, Смолов останется в Испании»
Генич — о перспективах форварда в Испании О переходе в «Сельту» — Готов рассказать, как проходила сделка по Смолову, — начал Ткаченко.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Нидерландах
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован на территории Нидерландов, сообщается на официальной странице Национального института здравоохранения и окружающей среды страны в Twitter.
Армия и оружие
Сирийские ПВО сбили ударный беспилотник Турции в Идлибе
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева показала обколотое иглами лицо
На своей странице в Инстаграм телезвезда опубликовала видеозапись, на которой она запечатлена с обколотым иголками лицом.
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $52
В прошлый раз стоимость Brent опускалась ниже $52 за баррель 28 декабря 2018 года: тогда нефть этой марки торговалась по $51,6.
Политика
В Великобритании рассказали о дилемме вокруг Парада Победы в Москве
Власти Великобритании и США озадачены дилеммой, которую вызвали праздничные мероприятия в Москве, посвященные 75-й годовщине окончания Великой Отечественной войны.
Здоровье
Сенаторы обсудят работу частных клиник в системе ОМС
Московский городской фонд ОМС (МГФОМС) не выделил объемы этим клиникам, а пациентов директивно перенаправили в медучреждения, подведомственные Департаменту здравоохранения Москвы.
Общество
ВОЗ одобрила подход России к борьбе с коронавирусом
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отметил шаги России и ряда других стран в борьбе с коронавирусом.
Авто
Рестайлинг Lada Largus: первые фото экстерьера и новые подробности
В начале февраля "Российская газета" сообщала о том, что АвтоВАЗ начал собирать первые экземпляры Lada Largus с заводским обозначением FL (Facelift).
Игры
Blizzard рассказала о режиме на двух игроков в Diablo IV
Финансы
Биржи США продолжили рекордное падение на фоне коронавируса
Ключевые американские индексы продолжили рекордное падение на фоне опасений, которые касаются распространения коронавируса нового типа 2019-nCoV.
Общество
Россиян предупредили, что прилетевших в Италию могут госпитализировать
Посольство России в Италии обратило внимание направляющихся в эту страну российских граждан, что в итальянских аэропортах в связи с распространением коронавируса осуществляются мероприятия по дистанционному измерению температуры пассажиров.
Путешествия
Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию
Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.