Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Триколор» не нашел новых зрителей

Число абонентов оператора перестало расти Абонентская база крупнейшего оператора платного ТВ в России компании «Триколор» перестала расти, остановившись на отметке 12,23 млн подключений. Эксперты связывают это с переходом на цифровое эфирное ТВ в 2019 году.
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«Триколор» не нашел новых зрителей

Коммерсантъ13:21

Число абонентов «Триколор» перестало расти

Газета.Ru21:41

Абонентская база «Триколора» перестала расти

Adindex.ru21:11
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