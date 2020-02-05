Экономика
Коммерсантъ«Триколор» не нашел новых зрителей
Число абонентов оператора перестало расти Абонентская база крупнейшего оператора платного ТВ в России компании «Триколор» перестала расти, остановившись на отметке 12,23 млн подключений. Эксперты связывают это с переходом на цифровое эфирное ТВ в 2019 году.
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Футбол
Гол Мамаева помог «Ростову» переиграть «Партизан»
Ранее сообщалось, что Мамаев выйдет в стартовом составе "Ростова" на матч с "Партизаном".
Кино
Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на «Маяк»
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Политика
Путин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца
Президент России Владимир Путин остановил кортеж во время проезда по Череповцу.
Экономика
Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля
В ночь на 5 февраля авиабилеты за рубеж подорожают почти на 3% из-за пересчета курса валют Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Экономика
«Дальневосточную ипотеку» в Бурятии получили более 220 молодых семей
7 декабря правительством РФ подписано постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей со ставкой в 2%. Ипотеку под 2% годовых смогут получить молодые семьи, при этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет, возможный размер займа - до 6 млн рублей, срок выплат - до 20 лет.
Здоровье
Число зараженных новым коронавирусом в Китае превысило 24 тыс. человек
В Китае число заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV превысило 24,3 тыс. человек.
Политика
Второй самолет ВКС с россиянами вылетел из Уханя
Второй самолет ВКС с российскими гражданами, эвакуируемыми из-за вспышки коронавируса, вылетел из китайского Уханя.
Общество
Из-за коронавируса в России подорожают гаджеты
Закрытие производств в КНР по причине вспышки коронавируса может привести к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе в России.
Экономика
Богатейшие россияне потеряли за месяц порядка 8 млрд долларов
Богачи из России в январе потеряли 7,77 миллиарда долларов. Об этом следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
Общество
Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 479
Экономика
Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
Спорт
Михаил Асташов: «Хотелось себе самооценку поднять»
Министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов прокомментировал видео с Асташовым в своём Instagram.
Политика
ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией
Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Происшествия
Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии
Двое российских граждан находятся на круизном лайнере в Японии, у десяти пассажиров которого выявили новый коронавирус.
Шоу-бизнес
«Хочется есть и спать»: Бузова намекнула на беременность
Телеведущая и певица Ольга Бузова пожаловалась своим поклонникам на то, что поправилась во время отпуска.
Экономика
Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
Музыка
Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении
Футбол
«Ливерпуль» вторым составом победил в Кубке Англии «Шрусбери Таун»
«Ливерпуль» победил «Шрусбери Таун» в переигровке 1/16 финала Кубка Англии по футболу (1:0).
Политика
National Interest назвал советские танки КВ катастрофой
Тяжелые советские танки КВ-1 и КВ-2 стали легкой добычей для войск гитлеровской Германии во время Второй мировой войны и не смогли остановить немецкие войска, пишет The National Interest.
Общество
Десятки скелетов со связанными руками обнаружили в Великобритании
По данным портала, еще в декабре в неглубоких могилах были найдены 42 скелета со связанными за спиной руками.
Политика
Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
Космос
Рыбинца Алексея Овчинина наградили орденом Мужества
В общей сложности за две космические командировки рыбинец провёл на орбите 374 суток.
Общество
Бывший вице-премьер Голодец перейдет в Сбербанк
Бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец перейдет в Сбербанк России, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Армия и оружие
Российская авиабаза «Хмеймим» отразила атаку БПЛА боевиков в Сирии
Российские военнослужащие предотвратили воздушную атаку террористов на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» в Сирии.