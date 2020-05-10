В ответ, как утверждают СМИ, Китай — второй крупнейший держатель госдолга США — планирует выбросить на рынок существенный объем трежерис. Экономисты уверены, что это нанесет сокрушительный удар по всему рынку американских ценных бумаг и курсу доллара.

с чего всё началось

Как указывают аналитики, результат для США будет крайне неприятным: Китай нанесет удар по рынку государственных облигаций именно в тот момент, когда Вашингтон резко увеличил эмиссию, чтобы профинансировать программы по борьбе с пандемией и ее экономическими последствиями.

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