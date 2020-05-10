Общество
РИА НовостиТриллион на кону: Китай приготовился к распродаже госдолга США
Как указывают аналитики, результат для США будет крайне неприятным: Китай нанесет удар по рынку государственных облигаций именно в тот момент, когда Вашингтон резко увеличил эмиссию, чтобы профинансировать программы по борьбе с пандемией и ее экономическими последствиями.
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с чего всё началось
В ответ, как утверждают СМИ, Китай — второй крупнейший держатель госдолга США — планирует выбросить на рынок существенный объем трежерис. Экономисты уверены, что это нанесет сокрушительный удар по всему рынку американских ценных бумаг и курсу доллара.РИА Новости01:00
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Китай нанесет сокрушительный удар по рынку американских ценных бумаг и курсу доллара
Народные новости04:07
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Общество
Режим самоизоляции в Саратовской области продлевается по 31 мая
В Саратовской области режим повышенной готовности и самоизоляции продлевается по 31 мая.
СаратовБизнесКонсалтинг 10:38
Происшествия
В Подмосковье электричка сбила двух человек, один из них погиб
Один мужчина погиб, другой попал в больницу в результате наезда электрички в Подмосковье, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.
РИА Новости 13:11
Армия и оружие
Один человек погиб и еще 20 ранены в результате взрыва в Сирии
Аргументы и Факты 17:07
Происшествия
Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе
RT на русском 19:00
Общество
Авиакомпании ужесточат правила посадки на вывозные рейсы для россиян
Авиакомпании ужесточат правила посадки на вывозные рейсы для россиян из-за рубежа.
Lenta.ru 17:24
Общество
Великобритания опубликовала последние послания, отправленные нацистами
Центр правительственной связи Великобритании опубликовал к 75-летию окончания войны сообщения нацистов, которые были перехвачены перед окончанием Второй мировой войны в Европе.
РЕН ТВ вчера в 21:05
Общество
В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
REGNUM 08:33
Общество
Опровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к «катастрофе»
В 2020 году ни одному региону не удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, а все утверждения о его наличии вызовут катастрофу в системе здравоохранения, заявили ученые департамента эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге.
РИА Новости 13:44
Происшествия
В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту
Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM вчера в 16:51
Музыка
Группа Little Big хочет представить Россию на Евровидении-2021
В 2020 году группа должна была представить Россию на 65-м юбилейном конкурсе песни «Евровидение-2020» в Роттердаме (Нидерланды).
ToDay News Ufa 09:54
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко заявила, что она не украинка
Куриленко заявила, что сделал тест ДНК и выяснила, что у нее нет украинской крови, поэтому считать ее украинкой – необоснованно.
Gazeta.SPb 18:01
Общество
Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая
Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК 01:38
Происшествия
В Челябинской области потушили пожар на птицефабрике
Пожар на птицефабрике в Челябинской области, охвативший больше 1 тысячи квадратных метров, потушен, сообщает пресс-служба МЧС России.
РИА Новости 18:03
Армия и оружие
Для российских бронемашин создали новую сталь
Отмечается, что новая сталь может использоваться в лёгкой колёсной бронетехнике военно-промышленного комплекса, в защитных укреплениях, а также в гражданских бронемашинах.
Популярная механика 04:21
Политика
Путин 11 мая проведет совещание о возможности продления нерабочих дней
Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространение коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая.
ТАСС 10:55
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
Онищенко назвал хорошим признаком снижение заболеваемости COVID-19
Москва, 10 мая 2020, 04:02 — REGNUM В сложной эпидемиологической ситуации снижение коэффициента заболеваемости COVID-19 является хорошим для России признаком, заявил 9 мая первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко («Единая Россия») в эфире НСН.
REGNUM вчера в 21:02
Политика
Глава Еврокомиссии пригрозила Германии санкциями
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила запуск санкций против Германии за нарушение европейского законодательства.
Известия 12:51
Кино
Премьеру фильма «321-я сибирская» перенесли на осень из-за эпидемии
«Мировая премьера «321-й, сибирской» в связи с карантином, самоизоляцией в России, США, Европе и в других странах, приостановкой публичных мероприятий и закрытием кинотеатров, откладывается на осень 2020 года», - сказано в группе.
Московский Комсомолец Чита 04:38
Общество
Минздрав призвал не «экономить» на стимулирующих выплатах врачам
В Минздраве уточнили: медицинский работник, если он по должности работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, должен получать стимулирующую выплату в соответствии с 415 постановлением правительства, которая определяется в установленном проценте от средней заработной платы в регионе.
Российская газета 17:00
Здоровье
Пять центров компьютерной томографии работают в Петербурге
Больного могут госпитализировать или отправить домой. С 1 мая в центрах обследовали 2205 человек, у 1502 из них выявили вирусную пневмонию.
МР7.ру 10:31
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru 08 мая в 20:59
Общество
В Праге на место памятника Коневу поставили унитаз
Московский Комсомолец вчера в 12:57
Экономика
В Италии при эпидемии стали чаще увольнять сиделок и домработниц
Рим, 8 мая 2020, 13:31 — REGNUM В условиях эпидемии и общенационального карантина в марте-апреле 2020 года в Италии стали на 50% реже нанимать сиделок и домработниц и на 30% чаще увольнять их, передает Sky в пятницу, 8 мая, со ссылкой на данные профильной национальной ассоциации.
REGNUM 08 мая в 06:31
Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru 16:52
Общество
Представитель Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции
Представитель вице-президента США Майка Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции, в понедельник он планирует быть в Белом доме, сообщает телеканал CNN.
РИА Новости 19:11
Игры
В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%
В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%, в которой насчитывается 54 игры.
Astera вчера в 13:33
Музыка
Новый клип Little Big вошел в тренды YouTube в 26 странах мира
Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Газета.Ru 08:58
Единоборства
Тони Фергюсон сделал заявление после поражения
Лишившись возможности в следующем бою встретиться с Хабибом Нурмагомедовым, бывший временный чемпион UFC в легком весе, Тони Фергюсон, поделился своими мыслями о поединке с Джастином Гэйтжи, в котором он потерпел поражение техническим нокаутом в пятом раунде.
FightTime.ru 16:44